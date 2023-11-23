如何清潔飛利浦電鬍刀？

清潔前 為避免電鬍刀損壞，清潔前請務必檢查電鬍刀是否防水。防水刮鬍刀的握把印有小水龍頭 (圖 1) 或浴缸 (圖 2) 符號。如果您的裝置握把上印有打叉的水龍頭 (圖 3)，則不應以水清洗。



清潔前，請先拔除電鬍刀的電源插頭。

每次刮鬍後進行清潔 飛利浦建議您在每次刮鬍後快速清潔電鬍刀，以盡可能減少刀頭周圍的毛髮和碎屑堆積。



若是防水電鬍刀：請開啟電鬍刀電源，並在溫自來水下沖洗整個電鬍刀組 (電鬍刀頂部)。關閉電鬍刀的電源。



根據電鬍刀型號而定，您可以按下鬆開按鈕或輕拉出頂部以打開電鬍刀組。您可以從開口沖洗電鬍刀組內部。下次刮鬍前，請先讓所有配件部位自然風乾。下圖說明如何清潔兩種常見的防水電鬍刀型號。



若是乾式電鬍刀：在關閉電鬍刀電源的情況下，吹去電鬍刀組頂部附著的毛髮和碎屑。



根據電鬍刀型號而定，您可以按下鬆開按鈕或輕拉出頂部以打開電鬍刀組。您可以從開口清潔電鬍刀組內部。您可以使用電鬍刀隨附的清潔刷或乾淨軟刷 (或類似工具) 來進行清潔。

SmartClean 智慧型清洗系統和 Quick Clean Pod 如果您有適用於飛利浦電鬍刀的 SmartClean 智慧型清洗系統或 Quick Clean Pod，則您可在每次刮鬍後用以清潔電鬍刀並使其氣味清新。使用清潔系統可取代上述定期清潔步驟。



儘管如此，仍需每月徹底清潔 (請參閱下方詳細資訊)。

徹底清潔 飛利浦建議您每個月至少徹底清潔電鬍刀一次，或在刮鬍效能降低時徹底清潔電鬍刀。

若要徹底清潔電鬍刀，您需要取下刀頭。



下圖展示如何取下及清潔兩種常見的飛利浦電鬍刀刀頭。請參閱常見問題集「如何取下飛利浦電鬍刀的刀頭」或使用手冊，以取得有關您電鬍刀的詳細說明。



若是防水刮鬍刀：您可以在取下刀頭後，分別清潔刀具及刀網。請注意，每個刀具和刀網皆形成獨立刀組，請避免混用。清潔完畢後，請讓所有配件自然風乾再進行下次刮鬍。



若是乾式電鬍刀：取下刀頭後，請使用隨附的清潔刷 (或其他乾淨軟刷) 來清潔。從刀網取下刀具，並清除所有可見毛髮。請注意，每個刀具和刀網皆形成獨立刀組，請避免混用。

UV 充電器和 UV Cube 紫外線殺菌燈 如果需要加倍衛生的電鬍刀，您可以使用飛利浦 UV 充電器搭配 UV Cube 紫外線殺菌燈，並定期徹底清潔 (如上述詳細說明)。 使用 UV 配件前，請先待電鬍刀乾燥。 備註：UV 充電器和 UV 僅與特定電鬍刀型號相容。這些配件有助於去除電鬍刀上的細菌，但不可取代清潔。