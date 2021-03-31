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HX7533/01 ExpertResults 7000 音波震動牙刷
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ExpertResults 7000 音波震動牙刷

HX7533/01

哪種刷頭適合我的飛利浦 Sonicare 牙刷？

如果想知道哪款飛利浦 Sonicare 刷頭最適合您的牙刷握把，請依照下列準則操作。

刷頭與牙刷握把指南

刷頭有兩種類型：壓扣/按入以及扭轉/旋入。以下可找到這兩種刷頭差異的詳細資料。
  • 壓扣或按入刷頭可與我們大部分的充電式 Sonicare 牙刷握把相容。除 PowerUp 電池和 Essence 機型外，這些適用於所有飛利浦 Sonicare 牙刷握把。
  • 扭轉或旋入刷頭是我們的原創標準刷頭，可與舊型號的牙刷相容。 
您可以參閱我們的 Sonicare 刷頭諮詢頁面，選擇牙刷握把適用的刷頭。

例外：Philips One 牙刷僅與 Philips One 刷頭相容。
飛利浦 Sonicare 刷頭指南

智慧型牙刷刷頭

您可以透過刷頭底部的智慧型圖示來識別智慧型刷頭，如下圖所示。
飛利浦 Sonicare 智慧型刷頭內的微晶片可告訴 DiamondClean Smart 您正在使用的刷頭。因此，舉例來說，如果按入的是牙齦護理刷頭，您的牙刷便會知道該刷頭最適合選取的模式與強度。
飛利浦 Sonicare 智慧型牙刷刷頭

此頁面的資訊適用於下列機型： HX7533/01 , HX9903/12 , HX9944/02 , HX9924/42 , HX9924/22 , HX9924/12 , HX9924/02 , HX9903/22 , HX9954/52 , HX9984/02 , HX3216/13 , HX6322/04 , HX3226/41 , HX3226/22 , HX3216/31 , HX6311/07 , HX3110/00 , HX6023/05 , HX6001/05 , HX6021/05 , HX6013/05 , HX6011/05 , HX6031/11 , HX6381/02 , HX6311/02 , HX6015/70 , HX6001/02 , HX6003/02 , HX6011/02 , HX6023/02 , HX6021/02 , HX6013/02 , HX4101/02 , HX5752/02 , HX3551/02 , HX5551/02 , HX4001/20 , HX4011/10 , HX5251/02 , HX5751/02 . 點擊這裡顯示更多產品編號 點擊此處顯示較少的產品編號

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