開啟機器電源。 點按「Clean」(清潔) 圖示，然後使用向上和向下箭頭選擇「Brew group clean」(沖煮裝置清潔)。 點選「OK」(確定)，並依照畫面上顯示的指示操作。

為有效清潔，建議您使用飛利浦咖啡脂清潔錠。如果您的機器有「Clean」(清潔) 選單按鈕，請依照下列指示操作，或觀看影片。這些步驟是否無法解決問題？請與我們聯絡，取得進一步的協助。