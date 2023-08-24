若要瞭解如何使用飛利浦咖啡脂清潔錠的逐步說明，請閱讀下列文章。
如何使用飛利浦咖啡脂清潔錠？
發表於 24 August 2023
飛利浦咖啡脂清潔錠 CA6704
使用飛利浦咖啡脂清潔錠 (CA6704) 有助於去除義式咖啡機沖煮裝置濾網上的油脂，確保您的機器可以長時間正常運作。
您可以透過我們的經銷商，找到並購買飛利浦咖啡脂清潔錠。
備註：使用咖啡脂清潔錠無法為義式咖啡機除垢。
您可以透過我們的經銷商，找到並購買飛利浦咖啡脂清潔錠。
備註：使用咖啡脂清潔錠無法為義式咖啡機除垢。
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適用於有預磨咖啡功能的義式咖啡機指示
- 開啟機器電源
- 在水箱中倒入自來水到 max 刻度，並在咖啡出口下方放一個杯子
- 在預磨咖啡槽中放入一個咖啡脂清潔錠
- 選擇預磨咖啡功能
- 選擇咖啡，開始沖煮。在沖煮半杯水後，拔掉機器電源插頭
- 讓咖啡脂清潔溶液作用至少 15 分鐘。將插頭重新插入電源插座，然後開啟機器電源。機器會開始加熱，並執行自動沖洗循環。
- 打開檢修門，取出沖煮裝置。
- 將沖煮裝置放在水龍頭下，徹底沖洗
- 將沖煮裝置放回機器中，然後在咖啡出口下方放一個杯子
- 再次選擇預磨咖啡功能，請勿加入任何預磨咖啡
- 選擇咖啡，開始沖煮。機器將排出水。重複此步驟兩次。
適用於無預磨咖啡功能的義式咖啡機指示
- 打開檢修門，取出沖煮裝置
- 在杯中放入一個咖啡脂清潔錠，然後添加 150 毫升的熱水。靜置直到清潔錠完全溶解為止
- 使用咖啡脂清潔溶液清洗沖煮裝置的濾網。使用柔軟海綿或軟刷清潔濾網。
- 清潔後，讓溶液作用 15 分鐘
- 15 分鐘後，將沖煮裝置放在水龍頭下，徹底沖洗
- 將沖煮裝置裝回機器中。
附有清潔選單按鈕的義式咖啡機說明
為有效清潔，建議您僅使用飛利浦咖啡脂清潔錠。
如果您的機器有「Clean」(清潔) 選單按鈕，請依照下列指示操作，或觀看影片。
這些步驟是否無法解決問題？請與我們聯絡，取得進一步的協助。
如果您的機器有「Clean」(清潔) 選單按鈕，請依照下列指示操作，或觀看影片。
- 開啟機器電源。
- 點按「Clean」(清潔) 圖示，然後使用向上和向下箭頭選擇「Brew group clean」(沖煮裝置清潔)。
- 點選「OK」(確定)，並依照畫面上顯示的指示操作。
這些步驟是否無法解決問題？請與我們聯絡，取得進一步的協助。
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