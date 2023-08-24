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飛利浦支援

如何使用飛利浦咖啡脂清潔錠？

發表於 24 August 2023

若要瞭解如何使用飛利浦咖啡脂清潔錠的逐步說明，請閱讀下列文章。

飛利浦咖啡脂清潔錠 CA6704

使用飛利浦咖啡脂清潔錠 (CA6704) 有助於去除義式咖啡機沖煮裝置濾網上的油脂，確保您的機器可以長時間正常運作。

您可以透過我們的經銷商，找到並購買飛利浦咖啡脂清潔錠。  

備註：使用咖啡脂清潔錠無法為義式咖啡機除垢。
使用飛利浦咖啡脂清潔錠
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適用於有預磨咖啡功能的義式咖啡機指示

  1. 開啟機器電源 
  2. 在水箱中倒入自來水到 max 刻度，並在咖啡出口下方放一個杯子 
  3. 在預磨咖啡槽中放入一個咖啡脂清潔錠 
  4. 選擇預磨咖啡功能 
  5. 選擇咖啡，開始沖煮。在沖煮半杯水後，拔掉機器電源插頭 
  6. 讓咖啡脂清潔溶液作用至少 15 分鐘。將插頭重新插入電源插座，然後開啟機器電源。機器會開始加熱，並執行自動沖洗循環。 
  7. 打開檢修門，取出沖煮裝置。 
  8. 將沖煮裝置放在水龍頭下，徹底沖洗 
  9. 將沖煮裝置放回機器中，然後在咖啡出口下方放一個杯子 
  10. 再次選擇預磨咖啡功能，請勿加入任何預磨咖啡 
  11. 選擇咖啡，開始沖煮。機器將排出水。重複此步驟兩次
使用飛利浦咖啡脂清潔錠

適用於無預磨咖啡功能的義式咖啡機指示

  1. 打開檢修門，取出沖煮裝置 
  2. 在杯中放入一個咖啡脂清潔錠，然後添加 150 毫升的熱水。靜置直到清潔錠完全溶解為止 
  3. 使用咖啡脂清潔溶液清洗沖煮裝置的濾網。使用柔軟海綿或軟刷清潔濾網。 
  4. 清潔後，讓溶液作用 15 分鐘 
  5. 15 分鐘後，將沖煮裝置放在水龍頭下，徹底沖洗 
  6. 將沖煮裝置裝回機器中。 
咖啡脂清潔劑濾網

附有清潔選單按鈕的義式咖啡機說明

為有效清潔，建議您使用飛利浦咖啡脂清潔錠。 
 
如果您的機器有「Clean」(清潔) 選單按鈕，請依照下列指示操作，或觀看影片。 
  1. 開啟機器電源。 
  2. 點按「Clean」(清潔) 圖示，然後使用向上和向下箭頭選擇「Brew group clean」(沖煮裝置清潔)。 
  3. 點選「OK」(確定)，並依照畫面上顯示的指示操作。 


這些步驟是否無法解決問題？請與我們聯絡，取得進一步的協助。
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此頁面的資訊適用於下列機型： EP3246/84 , EP2231/44 , EP3246/74 , EP2220/14 , EP5310/14 , EP5365/14 , EP5361/14 , SM7581/04 , SM7685/04 , EP3360/14 , HD8921/04 , SM7581/00 , SM7685/00 , HD8652/56 , HD8911/04 , HD8924/08 , HD8927/08 , HD8847/06 , HD8650/06 , HD8651/16 , HD8768/06 , HD8869/06 , HD8769/06 , RI9840/05 , RI9841/04 , HD8761/08 , HD8751/06 , HD8753/06 , HD8930/06 , HD8838/06 , HD8856/06 , HD8833/16 , HD8854/16 , HD8743/11 , HD8743/16 , HD8745/01 , HD8745/06 , HD8837/01 , HD8837/06 , HD8944/01 , HD8944/08 . 點擊這裡顯示更多產品編號 點擊此處顯示較少的產品編號

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