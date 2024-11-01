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我可以在飛利浦健康氣炸鍋使用哪種烤模？

發表於 2024 年 10 月 15 日
如需瞭解哪些烘焙配件適合您的健康氣炸鍋型號，請閱讀以下文章。
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飛利浦烘焙大師套裝

您可以在飛利浦健康氣炸鍋中使用任何烤箱耐熱器皿或模具，無論是由玻璃、陶瓷、金屬或矽膠製成。您也可以使用矽膠杯或杯子蛋糕紙杯或是模具來烘焙杯子蛋糕、馬芬或小型焗烤。

您的健康氣炸鍋可使用下列飛利浦烘焙大師套裝 (亦請參閱概覽圖)：

HD9925 烘焙大師套裝，適用於健康氣炸鍋 L (精巧)
型號：HD9100、HD9200、HD9212 - HD9219、HD9220 - HD9229、HD9230 - HD9239、HD9250 - HD9255、HD9620 - HD9629、HD9640 - HD9649、HD9720 - HD9729、HD9740 - HD9749、NA110、NA210、NA211、NA220、NA221、NA229、NA320、NA321、NA332、NA150、NA154、NA156

HD9945 烘焙大師套裝，適用於健康氣炸鍋 XL
型號：  HD9257、HD9260 - HD9263、HD9270、HD9280、NA350、NA351、NA352、NA353、NA550、NA551、NA552 (大網籃)、NA130、NA230、NA231、NA330、NA331、NA332

HD9959 烘焙大師套裝，適用於健康氣炸鍋 XXL
型號：HD9285、HD9630 - HD9632、HD9650 - HD9656、HD9750、HD9760 - HD9765、HD9860 - HD9867、HD9870、NA340、NA341、NA342

HD9956 家庭烘焙套裝，適用於健康氣炸鍋 XXL Combi
型號：HD9630 - HD9632、HD9650 - HD9656、HD9750、HD9760 - HD9765、HD9860 - HD9867、HD9875、HD9876 和 HD9880

飛利浦烘焙大師套裝

健康氣炸鍋適用的烤模或模具最大尺寸

將烤模放在網籃中時，兩側仍應保留一定空間，以確保空氣能流通。

  • 烤盤應一律放在網籃中。
  • 切勿將烤盤直接放進炸鍋，因為這會使得炸鍋中沒有氣流流動，只加熱到食物的頂端。
  • 拿烤模或模具時，請務必穿戴隔熱手套。烤模或模具與飛利浦健康氣炸鍋網籃會變得非常燙。


請查看下方可用於健康氣炸鍋的烤模或模具大小上限 (亦請參閱概覽圖)：

健康氣炸鍋 S + L (精巧)
型號：HD9100、HD9200、HD9216 - HD9219、HD9220 - HD9229、HD9230 - HD9239、HD9250 - HD9255、HD9620 - HD9629、HD9640 - HD9649、HD9720 - HD9729、HD9740 - HD9749、NA110、NA210、NA211、NA120、NA220、NA221、NA229、NA320、NA321、NA332、NA150、NA154、NA156
最大尺寸：17 x 16 公分 / 6.7 x 6.3 英吋 (外緣)
最大直徑：16 公分 / 6.3 英吋
最大高度：6 公分 / 2.4 英吋

健康氣炸鍋 XL 含透明窗
型號：HD9257
最大尺寸：19 x 18 公分 / 7.5 x 7.1 英吋 (外緣)
最大直徑：18 公分 / 7.1 英吋
最大高度：7 公分 / 2.8 英吋

健康氣炸鍋 XL 
型號：HD9260 - HD9263、HD9270、HD9280、NA130、NA230、NA231、NA320、NA321、NA332
最大尺寸：20 x 19 公分 / 7.8 x 7.5 英吋 (外緣)
最大直徑：19 公分 / 7.5 英吋
最大高度：7 公分 / 2.8 英吋

健康氣炸鍋 XXL 
型號：HD9285、HD9630 - HD9632、HD9650 - HD9656、HD9750、HD9760 - HD9765、HD9860 - HD9867、HD9870、NA340、NA341、NA342
最大尺寸：21 x 20 公分 / 8 x 7.7 英吋 (外緣)
最大直徑：20 公分 / 7.7 英吋
最大高度：9 公分 / 3.6 英吋。

健康氣炸鍋 XXL Combi
型號：HD9875、HD9876、HD9880
最大尺寸：22 x 22 公分 / 8.8 x 8.7 英吋 (外緣)
最大直徑：25 公分 / 9.8 英吋
最大高度：9 公分 / 3.6 英吋

 

健康氣炸鍋雙網籃
型號：NA350、NA351、NA352、NA353、NA550、NA551、NA552
最大尺寸：18 x 9 公分 / 7.1 x 3.6 英吋 (小網籃)，17 x 18 公分 / 6.7 x 7.1 英吋 (大網籃)
最大直徑：9 公分 / 3.6 英吋 (小網籃)，17 公分 / 6.7 英吋 (大網籃)
最大高度：7 公分 / 2.8 英吋

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