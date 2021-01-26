如想知道如何清潔飛利浦吸塵器的濾網，請查看下方的答案。
如何清潔飛利浦吸塵器的濾網？
清潔集塵袋式吸塵器的濾網
如果您的飛利浦吸塵器有集塵袋，則您必須將適用於其濾網的下列清潔秘訣納入考量：
• 馬達防護濾網：
馬達防護濾網位於集塵袋後方。取出裝有集塵袋的集塵袋固定器，即可看到馬達防護濾網。
此濾網需要每年更換一次。其無法清洗。
• 排氣濾網：
排氣濾網位於飛利浦吸塵器背面 (有時可能在底部) 的可拆式濾網柵口後方。
此濾網需要每年更換一次。其無法清洗。
清潔無袋式吸塵器的濾網
如果您的飛利浦吸塵器是無袋式機型，請詳閱此處以瞭解如何清潔馬達防護濾網：馬達防護濾網通常位於集塵盒內部或後方。請查看以下圖片的範例。
此濾網由兩個不同的零件組成：A) 電鍍零件 (稱為 HEPA/EPA 或抗敏濾網)和 B) 泡棉零件：
A) 電鍍零件 ( EPA/HEPA 或抗敏濾網) 不可清洗。若要清潔，可以在垃圾桶上予以輕拍或刷拂。
B) 泡棉零件可以用水清洗。必須在其完全乾燥後才能裝回吸塵器內。
此濾網由兩個不同的零件組成：A) 電鍍零件 (稱為 HEPA/EPA 或抗敏濾網)和 B) 泡棉零件：
A) 電鍍零件 ( EPA/HEPA 或抗敏濾網) 不可清洗。若要清潔，可以在垃圾桶上予以輕拍或刷拂。
B) 泡棉零件可以用水清洗。必須在其完全乾燥後才能裝回吸塵器內。
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清潔飛利浦 SpeedPro Max 無線吸塵器的濾網
如果您的飛利浦吸塵器是 SpeedPro Max，請詳閱此處以瞭解如何清潔馬達防護濾網：馬達防護濾網位於集塵盒下方。請查看以下圖片的範例。
此濾網由兩個不同的零件組成：A) 一般濾網和 B) 泡棉濾網。
A) 一般濾網不可清洗。若要清潔，可以在垃圾桶上予以輕拍。
B) 泡棉零件可以用水清洗。必須在其完全乾燥後才能裝回吸塵器內
此濾網由兩個不同的零件組成：A) 一般濾網和 B) 泡棉濾網。
A) 一般濾網不可清洗。若要清潔，可以在垃圾桶上予以輕拍。
B) 泡棉零件可以用水清洗。必須在其完全乾燥後才能裝回吸塵器內
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