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FC6723/31 SpeedPro 無線直立式吸塵器
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SpeedPro 無線直立式吸塵器

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如何清潔飛利浦吸塵器的濾網？

如想知道如何清潔飛利浦吸塵器的濾網，請查看下方的答案。

清潔集塵袋式吸塵器的濾網

如果您的飛利浦吸塵器有集塵袋，則您必須將適用於其濾網的下列清潔秘訣納入考量：

• 馬達防護濾網：
馬達防護濾網位於集塵袋後方。取出裝有集塵袋的集塵袋固定器，即可看到馬達防護濾網。
此濾網需要每年更換一次。其無法清洗。

• 排氣濾網：
排氣濾網位於飛利浦吸塵器背面 (有時可能在底部) 的可拆式濾網柵口後方。
此濾網需要每年更換一次。其無法清洗。

清潔飛利浦集塵袋式吸塵器的濾網

清潔無袋式吸塵器的濾網

如果您的飛利浦吸塵器是無袋式機型，請詳閱此處以瞭解如何清潔馬達防護濾網：馬達防護濾網通常位於集塵盒內部或後方。請查看以下圖片的範例。

此濾網由兩個不同的零件組成：A) 電鍍零件 (稱為 HEPA/EPA 或抗敏濾網)和 B) 泡棉零件：
A) 電鍍零件 ( EPA/HEPA 或抗敏濾網) 不可清洗。若要清潔，可以在垃圾桶上予以輕拍或刷拂。
B) 泡棉零件可以用水清洗。必須在其完全乾燥後才能裝回吸塵器內。
清潔飛利浦無集塵袋式吸塵器的濾網
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清潔飛利浦 SpeedPro Max 無線吸塵器的濾網

如果您的飛利浦吸塵器是 SpeedPro Max，請詳閱此處以瞭解如何清潔馬達防護濾網：馬達防護濾網位於集塵盒下方。請查看以下圖片的範例。

此濾網由兩個不同的零件組成：A) 一般濾網和 B) 泡棉濾網。
A) 一般濾網不可清洗。若要清潔，可以在垃圾桶上予以輕拍。
B) 泡棉零件可以用水清洗。必須在其完全乾燥後才能裝回吸塵器內
飛利浦 SpeedPro Max 吸塵器的濾網清潔
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此頁面的資訊適用於下列機型： FC6723/31 , FC6823/81 , FC6407/31 , FC6152/31 , FC6152/81 , FC8637/31 , FC6161/34 , FC6161/04 , FC6140/01 , FC6142/01 , FC6161/02 , FC8088/81 , FC8220/31 , FC8276/31 , FC6050/99 , FC6130/01 , FC6132/01 , FC6126/03 , FC6095/01 , FC8202/02 , FC8262/01 , FC8208/01 , FC8390/01 , FC6050/03 , FC6094/01 , FC6125/01 , FC8344/01 , FC8348/01 , FC8394/01 , FC8433/02 , FC8438/02 , FC9222/01 , FC8716/02 . 點擊這裡顯示更多產品編號 點擊此處顯示較少的產品編號

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