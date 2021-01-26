如果您的飛利浦吸塵器有集塵袋，則您必須將適用於其濾網的下列清潔秘訣納入考量：

• 馬達防護濾網：

馬達防護濾網位於集塵袋後方。取出裝有集塵袋的集塵袋固定器，即可看到馬達防護濾網。

此濾網需要每年更換一次。其無法清洗。

• 排氣濾網：

排氣濾網位於飛利浦吸塵器背面 (有時可能在底部) 的可拆式濾網柵口後方。

此濾網需要每年更換一次。其無法清洗。