白色/棕色汙漬是水垢。產品上積累之水垢是水在經過加熱後，水中自然含有的礦物質無法蒸發而殘留下來的物質。水的硬度越高，水垢積累的速度越快。水垢雖然同樣無害但卻不雅觀且不易清潔，如果任其堆積，甚至會損害產品運作或造成其零件損壞。建議至少每 2 週為殺菌器除垢一次，以確保有效運作。請依照下列指示，瞭解如何正確為裝置除垢。