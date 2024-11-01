搜尋關鍵字

飛利浦支援

要如何去除飛利浦 Avent 殺菌器加熱板上的白色/棕色汙漬？

發表於 2026 年 6 月 22 日
白色/棕色汙漬是水垢。產品上積累之水垢是水在經過加熱後，水中自然含有的礦物質無法蒸發而殘留下來的物質。水的硬度越高，水垢積累的速度越快。水垢雖然同樣無害但卻不雅觀且不易清潔，如果任其堆積，甚至會損害產品運作或造成其零件損壞。建議至少每 2 週為殺菌器除垢一次，以確保有效運作。請依照下列指示，瞭解如何正確為裝置除垢。

逐步說明

適用於 SCF291 飛利浦 Avent 嬰兒奶瓶消毒鍋

  1. 將 12 毫升 (2.5 茶匙) 的白醋 (5 % 醋酸) 和 120 毫升 (4 盎司) 的水倒入集水槽。
  2. 將小網籃放到機座上。將蓋子蓋在網籃上方。
    備註：將小網籃放到機座上，以避免高溫液體濺出。
  3. 按下開/關 (On/Off) 按鈕，開啟產品電源。
  4. 讓產品運作 5 分鐘。按下開/關 (On/Off) 按鈕，關閉產品電源。
  5. 讓產品冷卻約 5 分鐘。
  6. 倒空集水槽並徹底沖洗。用海綿清除任何水垢痕跡。再次沖洗並以濕布擦拭機座。
    備註：除垢結果可能會因水質硬度和除垢頻率而異。如有需要，請重複除垢循環。
  7. 沖洗小網籃和蓋子，以去除醋溶液。

 

適用於 SCF293 飛利浦 Avent 嬰兒奶瓶消毒鍋與乾燥機

  1. 將 12 毫升 (2.5 茶匙) 的白醋 (5 % 醋酸) 和 120 毫升 (4 盎司) 的水倒入集水槽。
  2. 將小網籃放到機座上。將蓋子蓋在網籃上方。
    備註：將小網籃放到機座上，以避免高溫液體濺出。
  3. 將開/關 (On/Off) 按鈕轉到「Sterilize」(殺菌) 模式。然後將其按下以開啟產品電源。
  4. 讓產品運作 5 分鐘。按下開/關 (On/Off) 按鈕，關閉產品電源。
  5. 讓產品冷卻約 5 分鐘。
  6. 倒空集水槽並徹底沖洗。用海綿清除任何水垢痕跡。再次沖洗並以濕布擦拭機座。
    備註：除垢結果可能會因水質硬度和除垢頻率而異。如有需要，請重複除垢循環。
  7. 沖洗小網籃和蓋子，以去除醋溶液。

 

備註：請僅使用含檸檬酸的除垢劑，並避免使用其他所有類型的除垢劑。

此頁面的資訊適用於下列機型： SCF293/00 .

常見問題集

聯絡飛利浦

我們很樂意提供協助

聯絡飛利浦

我們很樂意提供協助

尋找其他項目？

探索所有飛利浦支援選項

支援首頁

By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue

使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。