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如何使用飛利浦 Avent 手動吸乳器？

發表於 2024 年 7 月 5 日
如果您不確定如何使用飛利浦 Avent 手動吸乳器，請參閱以下說明。

在第一次使用吸乳器之前及每次使用後，請拆解、清潔及消毒所有零件。

飛利浦 Avent 手動吸乳器使用說明

備註：使用吸乳器請務必搭配襯墊。
  1. 用肥皂和水徹底清洗雙手，並確認乳房乾淨。
  2. 將組裝好的吸乳器本體壓在乳房上。確認乳頭位於中央，使襯墊完全密合。
  3. 輕輕開始下壓把手，直到乳房感覺到吸力 (請見下圖)。 然後將把手回歸原位。快速重複此步驟 5 或 6 次，啟動「泌乳」反射。

稍微壓下把手。

備註：您不需要將把手壓到底。往下壓到您覺得舒服的程度。即使您並未使用吸乳器可產生的全部吸力，乳汁仍然很快就會開始流出。
  1.  乳汁開始流出後，請採用較緩慢的節奏，將把手壓下，然後維持下壓片刻，之後再將把手回歸原位。乳汁流出時請保持此節奏。如果覺得手痠，試著用另一隻手或改從另一邊乳房吸乳。

我的乳汁沒有流出。

備註：如果您的乳汁沒有立刻流出也無須擔心。請放輕鬆然後繼續按壓。不時重新調整吸乳器在乳房上的位置，有助於刺激泌乳。
  1.  繼續吸乳，直到感覺乳房已排空。
  2.  吸乳結束後，請小心地從乳房取下吸乳器，並從吸乳器本體轉開奶瓶。清潔吸乳器其他使用過的零件。
如果仍然無法順利使用飛利浦 Avent 手動吸乳器，請聯絡我們以取得進一步協助。 

此頁面的資訊適用於下列機型： SCF430/10 .

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