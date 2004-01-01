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飛利浦支援

如何儲存擠出的母乳？

發表於 2025 年 5 月 16 日

您可以使用飛利浦 Avent 奶瓶、儲存杯或母乳儲存袋，將母乳存放在冰箱中 (低於 4⁰C/39⁰F) 最多 4 天，或是存放在冷凍庫中 (低於 -18⁰C/0⁰F) 6 到 12 個月。若為長期儲存，強烈建議進行冷凍 (低於 -20⁰C/-4⁰F)。

隨身攜帶母乳時，請於 4 小時內使用。

請查看下方建議的存放溫度和購買存放配件的地點

建議的母乳存儲溫度

 

地點

溫度

最大儲存期間

空間

最高 25°C (77°F)

4 小時

冰箱

< 4°C (40°F)

4 天

冷凍庫

低於 -18°C (0°F) (越冷越好)

6-12 個月

來源：

https://www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/handling_breastmilk.htm

母乳存儲配件購買處

您可以在 www.philips.com/avent 訂購奶瓶、儲存杯及母乳儲存袋，或聯絡您所在國家 / 地區的飛利浦客戶服務中心以取得協助。

此頁面的資訊適用於下列機型： SCF430/10 .

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