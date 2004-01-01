您可以使用飛利浦 Avent 奶瓶、儲存杯或母乳儲存袋，將母乳存放在冰箱中 (低於 4⁰C/39⁰F) 最多 4 天，或是存放在冷凍庫中 (低於 -18⁰C/0⁰F) 6 到 12 個月。若為長期儲存，強烈建議進行冷凍 (低於 -20⁰C/-4⁰F)。

隨身攜帶母乳時，請於 4 小時內使用。

請查看下方建議的存放溫度和購買存放配件的地點