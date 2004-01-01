飛利浦致力於減少塑膠廢棄物。在我們的環保努力中，部分飛利浦產品已不再隨附 USB 電源變壓器。雖然這可能會造成不便，但我們向您保證這是因為大部分的消費者已經擁有一個或多個 USB 插頭充電器。
我們會繼續為可與 USB 電源變壓器搭配使用的產品，提供 USB 充電纜線。
以下是您可以搭配飛利浦產品使用的電源變壓器詳細資訊。
為何產品沒有隨附變壓器？
發表於 2023 年 8 月 10 日
我可以透過 Philips.com 購買 USB 變壓器嗎？
能否購買飛利浦 USB 電源變壓器因國家 / 地區而異。您可以在 Philips.com 網站上搜尋下列其中一種變壓器 (HQ87 或 WAA1001/WA2001)，或搜尋「USB 插頭充電器」或「插頭充電器」。如果找不到您要的內容，請與我們聯絡。
我已擁有 USB 電源變壓器
如果您已擁有 USB 電源變壓器，請確定該電源變壓器經過認證且符合安全標準，最好是來自可信賴的品牌。請參閱下方安全充電的安全標準：
- 輸入電壓：100-240V。
- 輸出電壓：5V。
- 輸出功率：1A 或更高。
- 如果您想在浴室等潮濕的環境中使用產品或為其充電，請務必使用防潑水 (IPX4) 等級的變壓器。
我沒有 USB 電源變壓器
我們建議您使用防潑水 (IPX4) 變壓器。您可以在飛利浦線上商店或任何其他零售商購買這類變壓器。請在變壓器上尋找「IPX4」文字或符號。
您可在下方找到 HQ87 IPX4 插頭充電器的範例。
注意：指示防潑水或 IPX4 的圖示和影像因國家 / 地區而異。請根據您的產品，查看使用手冊以瞭解建議的 USB 壁掛式充電器。
需要更多資訊嗎？
您可以在 Philips.com 上找到更多有關我們永續發展目標的資訊