產品類別 建議的變壓器 飛利浦修容與美容：OneBlade、電鬍刀、女用除毛刀、體毛刀和電動剪髮器 飛利浦 HQ87 防潑水 IPX4 變壓器。 飛利浦 Sonicare：電動牙刷和沖牙機 飛利浦 WAA1001 防潑水 IPX4 變壓器 (白色)

飛利浦 WAA2001 防潑水 IPX4 變壓器 (黑色)

我們建議您使用防潑水 (IPX4) 變壓器。您可以在飛利浦線上商店或任何其他零售商購買這類變壓器。請在變壓器上尋找「IPX4」文字或符號。您可在下方找到 HQ87 IPX4 插頭充電器的範例。注意：指示防潑水或 IPX4 的圖示和影像因國家 / 地區而異。請根據您的產品，查看使用手冊以瞭解建議的 USB 壁掛式充電器。