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如何為飛利浦蒸氣掛燙機/多功能解決方案除垢？

發表於 2023 年 8 月 30 日
請閱讀以下文章，找出您的飛利浦蒸氣掛燙機/多功能解決方案的型號，並依照正確的除垢程序操作。

找出我的手持式蒸氣掛燙機或直立式蒸氣掛燙機型號與除垢程序

手持式蒸氣掛燙機：
若要尋找您的飛利浦手持式蒸氣掛燙機型號，並依照下列正確的除垢程序操作，您可查看使用手冊，或查看水箱下方、握把背面或蒸氣噴頭下的型號 (請參閱圖 A 和 B)。型號範例為：STH7030/10、GC801/10。

直立式蒸氣掛燙機：
若要尋找您的飛利浦直立式蒸氣掛燙機型號，並依照下列正確的除垢程序操作，您可查看使用手冊，或查看直立式蒸氣掛燙機底座下的型號 (請參閱圖 C)。型號範例為：STE3170/80、GC482/27。
型號

為何需要除垢？

您的產品可能會隨時間累積水垢。所在區域的水質愈硬，水垢雜質形成和硬化的速度就愈快。每 1-2 個月為飛利浦蒸氣掛燙機除垢一次，可避免產生棕色汙垢、棕色水漬及滲漏。定期清潔可讓蒸氣輸出維持在最高水準，並可延長產品的使用壽命。

快速除鈣功能

以下資訊僅適用於：StyleTouch Pure (GC440、GC442) 8000 系列 (GC800、GC801、GC810)。

注意：蒸氣掛燙機大約一個月需要清空水垢一次，如果您所在地區的水質非常硬，則應更頻繁。
  1. 拔下插頭並讓其完全冷卻 (至少 1 小時)。 
  2. 取下標有「De-Calc」的護蓋。
  3. 在水槽上方握住並取下橡膠塞，輕輕搖晃以清空水和水垢。
  4. 蓋回塞子和護蓋。
  5. 每個月重複一次此程序，或視需要增加次數。
重要：請勿將水、醋、除垢劑或其他化學物質注入蒸氣掛燙機。
快速除鈣
Play Pause

輕鬆沖洗水垢功能

以下資訊僅適用於：7000 系列 (STH7020、STH7030、STH7040、STH7050、STH7060)。

注意：正常使用時，蒸氣掛燙機大約一個月需要清空水垢一次，如果您所在地區的水質非常硬，則應更頻繁。
  1. 插上電源插頭、開啟電源並等待 30 秒，讓蒸氣掛燙機加熱。 
  2. 同時按住蒸氣設定按鈕和蒸氣觸動器，直到 2 個 LED 指示燈閃爍。
  3. 在水槽上方握住並輕輕搖晃，以清空熱水和水垢。
  4. 30 秒後，ECO 模式會閃爍，表示產品已恢復加熱。
  5. 您可以關閉電源，並從電源插座拔下插頭。
  6. 等待蒸氣掛燙機冷卻 60 分鐘，然後用軟布擦拭掛燙機底盤。
重要：請勿將水、醋、除垢劑或其他化學物質注入蒸氣掛燙機。
好沖洗

無需除垢

以下資訊僅適用於：多功能 8600 系列 (AIS8540) | 多功能 8000 系列 (GC628、GC629) | ProTouch (GC610、GC612、GC625、GC626、GC627) | ProTouch 2 合 1 (GC617、GC618)。


因飛利浦專利引擎設計，產品無需除垢。積垢會自動剝落並存放在產品底座內。我們特別設計該空間來存放積垢，因此您無需採取任何進一步的動作。

您可以用一般自來水隨心所欲地熨燙，若居住地區的水質偏硬，也可以用蒸餾水/軟水進行蒸氣熨燙 (也可以使用 50% 的軟水混合自來水)。
 

基本沖洗功能

以下資訊僅適用於：DailyTouch (GC502、GC503、GC504、GC506)。
  1. 拔下插頭並讓其完全冷卻 (至少 1 小時)。 
  2. 冷卻後，拆解掛桿、拔除蒸氣管並取下水箱。
  3. 將機座裝置內的水倒入水槽，並輕輕搖晃。 
  4. 將水箱裝滿水後放回原位。等待 10 秒。搖晃。清空。重複數次。 
  5. 每個月重複一次此程序，或視需要增加次數。
每日清潔
Play Pause

Easy Rinse 除鈣功能

以下資訊僅適用於：EasyTouch (GC48x、GC499、GC50x)、EasyTouch Plus (GC51x & GC52x)、ComfortTouch (GC55x)、ComfortTouch Plus (GC558)、ComfortTouch Advanced (GC57x)、3000 系列 (STE31xx)。
 
  1. 拔下插頭並讓其完全冷卻 (至少 1 小時)。 
  2. 請確認水位高於 MIN 標示。將蒸氣掛燙機置於水桶或排水孔上方。
  3. 逆時針旋轉 DE-CALC 旋鈕將其取下。讓水和水垢排出。 
  4. 清空時，將 DE-CALC 旋鈕放回原位，然後順時針旋轉鎖定。 
  5. 每個月重複一次此程序，或視需要增加次數。
好沖洗

自動清潔功能

以下資訊僅適用於：CompactTouch (GC410、GC420、GC430)。

注意：正常使用時，您的蒸氣掛燙機應每 2 週除垢一次。
  1. 將水箱注滿水，並在水槽附近插上蒸氣掛燙機插頭。
  2. 將蒸氣噴頭對準水槽。按住 AUTO CLEAN 按鈕 2 秒鐘。
  3. 等待 2 分鐘，直到蒸氣掛燙機關閉且 AUTO CLEAN 指示燈熄滅。
  4. 每個月重複一次此程序，或視需要增加次數。

上述解決方案是否有助於解決問題？如果沒有，請與我們聯絡以取得進一步的協助。 
 
自動清潔

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