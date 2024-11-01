若要尋找您的飛利浦蒸氣熨斗型號，並依照下列正確的除垢程序 (不適用於蒸氣強化熨斗) 操作，您可以查看使用手冊或底盤下方的型號 (例如 DST8050/26，GC4909/60)，如下圖所示。

為何需要除垢？

您的產品可能會隨時間累積水垢。所在區域的水質愈硬，水垢雜質形成和硬化的速度就愈快。每 1-2 個月為飛利浦蒸氣熨斗除垢，可避免出現棕色汙垢、棕色水痕和滲漏。定期清潔可讓蒸氣輸出維持在最高水準，並可延長產品的使用壽命。