如何為飛利浦蒸氣熨斗除垢？
發表於 2023 年 2 月 1 日
若要尋找您的飛利浦蒸氣熨斗型號，並依照下列正確的除垢程序 (不適用於蒸氣強化熨斗) 操作，您可以查看使用手冊或底盤下方的型號 (例如 DST8050/26，GC4909/60)，如下圖所示。
為何需要除垢？
您的產品可能會隨時間累積水垢。所在區域的水質愈硬，水垢雜質形成和硬化的速度就愈快。每 1-2 個月為飛利浦蒸氣熨斗除垢，可避免出現棕色汙垢、棕色水痕和滲漏。定期清潔可讓蒸氣輸出維持在最高水準，並可延長產品的使用壽命。
自動清潔功能
以下資訊適用於所有飛利浦蒸氣熨斗。
- 加水至水箱並開啟電源。(如果您的熨斗有可調整的設定，請選擇「MAX TEMP」(最大溫度) 和「NO STEAM」(無蒸氣)。)
- 指示燈熄滅時，請拔下插頭，將熨斗拿到水槽上方，讓底盤呈水平狀態。
- 使用按鈕或選擇器啟動「CALC CLEAN」(除鈣清洗)。(依型號而異。如有必要，請按住。)
- 輕輕前後搖晃熨斗，直到完全清空。水、蒸氣和水垢會從蒸氣通氣孔流出。
- 加熱熨斗並在布上滑動以清潔底盤。如有必要，請重複程序。
- 每個月重複一次此完整程序，或視需要增加次數。
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快速除鈣 (Quick Calc Release) 功能 (熨斗底座)
以下資訊僅適用於：Azur Performer Plus (GC4501、GC4510、GC4511、GC4512、GC4513、GC4514、GC4520、GC4521、GC4522、GC4523) | Azur Pro (GC4880、GC4884、GC4885)。
- 請拔下熨斗插頭，並確定熨斗已冷卻。
- 平放熨斗，然後將熨斗後方的快速除鈣 (Quick Calc Release) 鎖向上推。
- 取出水垢容器。清空、沖洗並擦乾。
- 擦掉熨斗開口周圍的水垢或殘留物。重新插入容器並鎖入定位。
- 每個月重複一次，或視需要調整次數。
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快速除鈣 (Quick Calc Release) 功能 (底盤下方)
以下資訊僅適用於：Azur Elite (GC503X) | Azur Elite Advanced (GC493X) | Azur (GC490X、GC45XX) | 8000 系列 (DST80xx) | 7500 系列 (DST75xx) | 7000 系列 (DST70xx)。
- 請拔下熨斗插頭，並確定熨斗已冷卻。
- 在水槽上方垂直握住產品。將快速除鈣 (Quick Calc Release) 收集器的壓桿往上扳，然後將其拉出
- 用水清潔快速除鈣 (Quick Calc Release) 收集器
- 輕輕搖晃產品，讓水垢雜質掉出
- 將快速除鈣 (Quick Calc Release) 收集器插回產品中，並壓下壓桿 (會聽見「喀噠」一聲) 以鎖定收集器。
- 每個月重複一次，或視需要調整次數。
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內建除鈣盒功能
以下資訊僅適用於：Azur Performer Plus (GC4506、GC4515、GC4516、GC4517、GC4518、GC4519、GC4525、GC4526、GC4527、GC4528) | Azur Pro (GC4881、GC4882、GC4886、GC4887、GC4889)。
上述解決方案是否有助於解決問題？如果沒有，請與我們聯絡以取得進一步的協助。
- 加水至水箱並開啟電源。(如果您的熨斗有可調整的設定，請選擇「MAX TEMP」(最大溫度) 和「NO STEAM」(無蒸氣)。)
- 指示燈熄滅時，請拔下插頭，將熨斗拿到水槽上方，讓底盤呈水平狀態。
- 使用按鈕或選擇器啟動「CALC CLEAN」(除鈣清洗)。(依型號而異。如有必要，請按住。)
- 輕輕前後搖晃熨斗，直到完全清空。水、蒸氣和水垢會從蒸氣通氣孔流出。
- 加熱熨斗並在布上滑動以清潔底盤。如有必要，請重複程序。
- 每個月重複一次，或視需要調整次數。
上述解決方案是否有助於解決問題？如果沒有，請與我們聯絡以取得進一步的協助。
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