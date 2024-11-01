我們致力於提升飛利浦電鬍刀的使用壽命、減少對環境的影響，並為身為飛利浦產品使用者的您提供更卓越的體驗。

如果您的飛利浦電鬍刀在保固期間停止運作，請按一下這裡要求維修或更換。連結頁面也可協助您判斷產品是否在保固期內。

由於大多數飛利浦電鬍刀都具備防水設計，因此不建議您在家中更換電池。打開電鬍刀機體可能會影響其防水性，並可能導致機體損壞或人員受傷。

提示：請參閱疑難排解文章「我的飛利浦電鬍刀無法正常運作」，解決許多可能遭誤認為電池故障的常見問題。