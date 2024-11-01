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飛利浦支援

我可以更換飛利浦電鬍刀的電池嗎？

發表於 2025 年 3 月 27 日

我們致力於提升飛利浦電鬍刀的使用壽命、減少對環境的影響，並為身為飛利浦產品使用者的您提供更卓越的體驗。

如果您的飛利浦電鬍刀在保固期間停止運作，請按一下這裡要求維修或更換。連結頁面也可協助您判斷產品是否在保固期內。

由於大多數飛利浦電鬍刀都具備防水設計，因此不建議您在家中更換電池。打開電鬍刀機體可能會影響其防水性，並可能導致機體損壞或人員受傷。

提示：請參閱疑難排解文章「我的飛利浦電鬍刀無法正常運作」，解決許多可能遭誤認為電池故障的常見問題。

此頁面的資訊適用於下列機型： XP9404/31 , XP9403/49 , SP9882/37 , SP9885/36 , S7887/58 , X5004/00 , X5006/00 , X5012/05 , X5001/00 , S7887/20 , S2306/02 , S1115/02 , S5266/16 , S7788/58 , S7788/20 , S5585/20 , S9986/50 , SP9871/15 , S5588/17 , S5579/60 , S7788/54 , S5582/20 , S208/02 , S1232/41 , S1203/02 , S1101/02 , S1332/41 , S7910/16 , SP9860/14 , S528/12 , S526/12 , S108/02 , S111/02 , S110/02 , S210/12 , S205/12 , S9751/33 , S1320/04 , S1520/04 , S1510/04 , S7530/50 , S5130/04 , S5320/04 , S5340/04 , S5510/37 , S5510/45 , S7370/12 , S5110/04 , S7720/31 , S550/12 , S520/12 , S510/12 , S9111/12 , S9161/41 , S9711/31 , S9041/12 , S9151/31 , S9511/31 , S9511/41 . 點擊這裡顯示更多產品編號 點擊此處顯示較少的產品編號

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