飛利浦提供三種選擇，可調製出超濃郁的卡布奇諾或拿鐵瑪奇朵。您可以將奶泡器 (pannarello) 放入牛奶中攪拌以製作奶泡。或者使用自動奶泡器，利用吸管從牛奶盒中吸出牛奶並自動打出奶泡。最後一種製作方式是使用內建鮮奶盒，該鮮奶盒可拆下並放入冰箱中儲存，格外衛生又方便。
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起價： NT$15,800.00*
*建議零售價格
**所顯示之規格並不適用於各系列的所有產品。
飛利浦提供三種選擇，可調製出超濃郁的卡布奇諾或拿鐵瑪奇朵。您可以將奶泡器 (pannarello) 放入牛奶中攪拌以製作奶泡。或者使用自動奶泡器，利用吸管從牛奶盒中吸出牛奶並自動打出奶泡。最後一種製作方式是使用內建鮮奶盒，該鮮奶盒可拆下並放入冰箱中儲存，格外衛生又方便。
移動拉桿可即切換咖啡的種類，在任何時刻都能以新鮮研磨的咖啡粉，隨心所欲地煮上一杯好咖啡：早上享受香醇濃厚的義式濃縮咖啡；傍晚品嚐一杯香氣撲鼻的濾煮式咖啡。這是飛利浦咖啡機獨創的特有功能。
只要按一個鍵，就可以依照您的喜好，煮出一杯完美無暇的咖啡。此項創新特色功能讓您可以選擇沖煮溫度、時間長度 (水量多少) 與咖啡濃度 (咖啡豆的研磨份量)。不僅如此，在您下次使用時，記憶功能還會儲存您先前所設定的長度。
有了我們效能持久的 100% 陶瓷研磨器，您再也不會喝到帶有焦味的咖啡。5 種不同的研磨設定，細磨適合製作本體結構豐潤的義式濃縮咖啡，粗磨則可製作口感較溫潤淡雅的咖啡。與金屬研磨器相較，陶瓷材料也確保長時間維持一致的口感。
由於有了 Saeco 技術，只要輕按一下，就能輕鬆拆卸全自動義式咖啡機配備的蒸餾沖泡零件，清潔保養毫不費力，格外衛生又方便。Saeco 自 2009 年以來一直屬於飛利浦系列產品的重要生力軍。
傳承 50 年的專業咖啡傳統與知識，飛利浦為懂得享受生活中美好事物的人士設計出輕鬆便利的咖啡機。每款咖啡機皆具備獨一無二的沖煮系統，確保您的義式濃縮咖啡或濾煮式咖啡薈萃最濃醇的風味和香氣。牛奶選項可讓您從冰箱中直接取出牛奶，新鮮現打奶泡，無時無刻都能依照您的心情，煮出一杯奶香醇郁的卡布奇諾或拿鐵瑪奇朵。