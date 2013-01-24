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蒸氣掛燙機

尋找完美的蒸氣掛燙機

快速撫平皺摺，回復衣物芳香。我們的飛利浦蒸氣掛燙機可快速加熱，各種布料都能安全使用，細緻布料亦然。
手持式蒸氣掛燙機

手持式蒸氣掛燙機

隨時隨地，快速有效。居家實用好物，貼心旅遊良伴。我們的手持式蒸氣掛燙機可快速加熱，不必使用熨燙板，即可輕鬆撫平皺摺。
  • 適用於細緻衣物
  • 適合最後迅速整裝與旅行使用
  • 重量輕，方便隨身攜帶
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Compact Garment Steamer

輕巧型蒸氣掛燙機

我們的輕巧型蒸氣掛燙機可快速加熱並提供強大的連續蒸氣，是實用性高的生活必需品。
  • 適用於高級衣料
  • 造型輕巧、功能強大
  • 方便收納：所有零件皆能放入底座，包括電源線和軟管
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直立式蒸氣掛燙機

直立式蒸氣掛燙機

我們的直立式蒸氣掛燙機極為穩定，並可快速、強力地撫平皺摺。整合式吊掛設計，代表您在以蒸氣熨燙衣物時不必另覓吊掛之處。
  • 快速、強力、安全地處理細緻衣物
  • 便利的整合式吊掛設計
  • 大型水箱，可延長蒸氣熨燙時間
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  • 迅速整燙

    迅速整燙

    飛利浦蒸氣掛燙機設定簡單，可快速加熱。無論是凌亂罩衫或皺巴巴的長褲，我們的蒸氣掛燙機只需要幾秒鐘的時間，就能輕鬆熨燙您的套裝。

  • 呵護您的衣物

    呵護您的衣物

    不論是夏季洋裝或保暖外套，我們所有的蒸氣掛燙機均能妥善處理高級衣料，而且功能強大，即使較厚材質也能回復芳香。

  • 全家適用

    全家適用

    我們的蒸氣掛燙機除了可以處理衣物，還能熨燙沙發或窗簾等布料。溫和處理細緻布料，即使較厚衣料也能回復芳香，飛利浦蒸氣掛燙機是家中不可或缺的好幫手。

  • 回復芳香。愛惜呵護。延長使用

    回復芳香。愛惜呵護。延長使用

    飛利浦蒸氣掛燙機不只撫平皺摺，高溫蒸氣還能殺死細菌，並去除來自食物或香菸的異味。

小心呵護細緻和難以熨燙的衣物

 

絲質罩衫、褶裙、喀什米爾羊毛或厚羊毛套裝外套：蒸氣熨燙是極為有效的方法，可以撫平皺摺或回復衣物芳香，包括這些難以熨燙的衣物。我們的蒸氣掛燙機適用於：
  • 波浪褶和褶邊
    蕾絲
    打褶布料
    絲
  • 刺繡
    外套和大衣
    套裝長褲
    羊毛

    如何使用飛利浦蒸氣掛燙機

    飛利浦蒸氣掛燙機的簡易操作方法：

     
    • 填滿水箱，並將蒸氣掛燙機插入電源
    • 稍候一分鐘，等水箱中的水完成加熱
    • 把衣物吊掛在穩固的表面上，或直接把衣物吊掛在蒸氣掛燙機的整合式衣架上
    • 單手輕輕地展開衣料，同時用另一手進行蒸氣熨燙
    Garment Steamers

    專業掛燙竅門

     

    紐約服裝設計師Karen Malecki示範 如何掛燙精緻與難以平燙的衣物
    Silk blouse video
    如何掛熨絲質衣物
    Steam a jacket video
    如何掛熨外套
    Pleated skirt video
    如何掛熨衣緣皺褶

    What people think

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    為飛利浦蒸氣掛燙機除垢

    蒸氣掛燙機內部會累積鈣化物或水垢。如未定期除垢，衣物可能會沾上白色/棕色汙漬，且蒸氣將無法發揮最大效能。我們建議您定期除垢，特別是在使用硬水的情況下。請按一下下方瞭解如何為您的飛利浦蒸氣掛燙機去除水垢。

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