飛利浦蒸氣掛燙機設定簡單，可快速加熱。無論是凌亂罩衫或皺巴巴的長褲，我們的蒸氣掛燙機只需要幾秒鐘的時間，就能輕鬆熨燙您的套裝。
不論是夏季洋裝或保暖外套，我們所有的蒸氣掛燙機均能妥善處理高級衣料，而且功能強大，即使較厚材質也能回復芳香。
我們的蒸氣掛燙機除了可以處理衣物，還能熨燙沙發或窗簾等布料。溫和處理細緻布料，即使較厚衣料也能回復芳香，飛利浦蒸氣掛燙機是家中不可或缺的好幫手。
飛利浦蒸氣掛燙機不只撫平皺摺，高溫蒸氣還能殺死細菌，並去除來自食物或香菸的異味。
絲質罩衫、褶裙、喀什米爾羊毛或厚羊毛套裝外套：蒸氣熨燙是極為有效的方法，可以撫平皺摺或回復衣物芳香，包括這些難以熨燙的衣物。我們的蒸氣掛燙機適用於：
紐約服裝設計師Karen Malecki示範 如何掛燙精緻與難以平燙的衣物
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