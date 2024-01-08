在所有類型的衣料上輕鬆除縐
飛利浦蒸氣掛熨機 1000 系列是您輕鬆除縐的日常伴侶。憑藉多段蒸氣設定及大型水箱，您可以方便地蒸燙所有類型的衣料，快速高效，無需中斷。
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在所有類型的衣料上輕鬆除縐 1.8 公升水箱可提供持久蒸氣 1.8 公升可拆式水箱 輕巧設計 2 段蒸氣設定 每分鐘 32 公克的連續蒸氣 去除高達 99.9% 的細菌* 大型可拆式水箱
1.8 公升可拆卸大型水箱方便注水，確保持久蒸燙，無需中斷。
連續蒸氣每分鐘高達 32 公克
蒸氣引擎每分鐘可產生 32 公克的強勁連續蒸氣，輕鬆為您的衣物除縐。
多種蒸氣設定帶來更佳效果
從低至高設定您偏好的蒸氣設定，在不同衣料上均可獲得理想效果。
輕巧設計，方便收納
憑藉底座與可折疊掛桿的輕巧設計，蒸氣掛燙機在使用後可以輕鬆收納
加熱時間 45 秒，瞬間準備就緒
無論您何時需要使用，蒸氣掛燙機都能在 45 秒內準備就緒，助您完成出門前的最後修整。
可安全用於所有可熨燙衣料
這款蒸氣掛熨機可在所有可熨布料和衣物上安全使用。蒸氣底板可安全按壓在任何衣物上，不會有燙壞風險，因此是細緻布料 (如絲綢) 的絕佳解決方案。
殺滅 99.9% 的細菌及塵螨*，讓衣物保持清新
持久熱蒸氣可以殺滅 99.9% 的細菌及塵螨*，去除異味，讓衣物保持清新。
可調節式單掛桿具備各種高度設定
單掛桿可以調節至理想高度，讓您可以懸掛衣物並舒適蒸燙。
隔熱手套為您帶來額外保護
隨附隔熱手套，在使用掛熨機時保護您的雙手。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
一般規格
產品類型：
直立式蒸氣掛燙機 加熱時間
45 秒 底盤材質
塑膠 除鈣系統
沖洗容易 分離式水箱
有 適合自來水
有 水箱容量
1800 毫升 可在使用期間隨時加水
有 超大注水孔
有 多段式蒸汽
2 垂直蒸燙
有 內建電源插頭
有 矽膠蒸汽管
有 保固/保證書
2 年
技術規格
功率
1600 瓦 持續蒸氣量
每分鐘 32 公克 隨選蒸氣
否 強力蒸氣
否 電壓
220 - 240 伏
安全
自動斷電功能
否 攜帶用安全鎖
否 可安全用於所有可熨燙衣料
有
重量與尺寸
底盤尺寸
55.67 平方公分 產品規格 (寬 x 高 x 長)
30.3 x 167.3 x 31.2 公分 包裝尺寸 (寬x高x長)
35 x 34.7 x 42.7 公分 電線長度
1.5 公尺 軟管長度
1.27 公尺 蒸汽頭重量
0.27 公斤 產品重量
2.62 公斤 含包裝總重量
4.40 公斤
設計
整合式滾輪
否 顏色
沙漠綠
配件/相容性
衣架
否 StyleBoard
否 StyleMat
否 可調節式掛桿
有 MyEssence 香氛蓋
否 熨斗底座
是，正面，位於頂部 刷具
否 手套
有
永續性
節能模式 (Eco 功能)
有 包裝
永續包裝 使用手冊
有
原產國家/地區
生產地
中國
*經第三方機構檢測棉布上的大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌及蟎蟲，蒸熨時間為 10 秒
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