整合系統。高效且輕鬆無憂。

飛利浦 All-in-One 6000 系列是您隨時保持最佳形象的智慧解決方案。這款時尚的 3 合 1 熨燙系統結合了熨斗、掛燙機和燙衣板，可協助您在任何垂直、水平或傾斜位置快速去除衣物皺褶。