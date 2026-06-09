All-in-One 熨燙解決方案 All-in-One 6000 系列
整合系統。高效且輕鬆無憂。
飛利浦 All-in-One 6000 系列是您隨時保持最佳形象的智慧解決方案。這款時尚的 3 合 1 熨燙系統結合了熨斗、掛燙機和燙衣板，可協助您在任何垂直、水平或傾斜位置快速去除衣物皺褶。
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All-in-One 熨燙解決方案 All-in-One 6000 系列
整合系統。高效且輕鬆無憂。 更多功能、效能和便利性** 整合式多角度燙衣板 OptimalTEMP 科技 腳踏式按鈕 強勁 45 g/min 蒸氣量 去除高達 99.9% 的細菌* 整合式多角度可調熨燙板
多角度熨燙板可調整至任何位置，提供便利的使用體驗。水平位置可熨燙最難處理的布料，垂直位置則可蒸氣處理精緻衣物。
強勁引擎輕鬆撫平頑固皺摺
強勁引擎可產生高達 45g/min 的蒸氣量，輕鬆撫平頑固皺摺，尖端設計的熨斗頭更能達到精準的熨燙效果。
OptimalTEMP，保證不會燙傷所有可熨燙布料
OptimalTEMP 科技可防止燙傷可熨燙布料，讓您從牛仔褲到絲綢都能安心熨燙。
底座配備腳踏按鈕及可拆式水箱
人性化底座配備兩個實用的腳踏按鈕，可輕鬆開關機及啟動除鈣模式；並附有瓶狀可拆式 1.1 公升水箱。
符合人體工學的熨斗頭，讓熨燙輕鬆愉快
重量僅為一般蒸汽熨斗的一半***，符合人體工學的熨斗頭設計，讓您輕鬆舒適地撫平衣物皺摺。
殺滅 99.9% 的細菌及塵螨*，讓衣物保持清新
持續熱蒸氣可殺死高達 99.9% 的細菌和塵蟎*，並去除異味，保持衣物清新。
可伸縮頂部掛鉤，方便懸掛衣物
頂部掛鉤可在垂直熨燙衣物或收納時，方便支撐衣架。
整合式滾輪，方便移動
整合式滾輪設計，讓您輕鬆快速地將設備移動到任何需要的地方。
Smart Calc-Clean 科技讓熨斗除鈣輕鬆簡單
Smart Calc-Clean 科技會提醒您何時需要除鈣：使用隨附的除鈣盤輕鬆完成，讓您享有多年有效使用。
1.1 公升大容量水箱，一次處理更多衣物
瓶狀可拆式水箱設計，讓您能夠處理更多衣物，減少加水次數。
熨斗僅需 80 秒即可準備就緒
僅需 80 秒快速加熱，非常適合臨時整燙需求。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
一般規格
產品類型：
All-in-One 加熱時間
80 秒 底盤名稱
OptimalTEMP 加熱熨燙底盤 除鈣系統
水垢管理 - Smart Calc-Clean 科技 分離式水箱
有 水箱容量
1.1 公升 多段式蒸汽
一組 垂直蒸燙
有 保固/保證書
2 年全球保固
技術規格
功率
1800 W（台灣為 1500 W，巴西 127V 為 1600 W，中國和韓國 220V 為 1600 W） 壓力
6.0 Bar 持續蒸氣量
45 公克/分鐘 隨選蒸氣
有 強力蒸氣
90 公克 電壓
220 - 240 伏 技術
OptimalTEMP 科技
安全
自動斷電功能
有
重量與尺寸
底盤尺寸
116.7 平方公分 產品收納尺寸（寬 x 高 x 長）
42.6 x 44.4 x 124.7 公分 產品展開尺寸（寬 x 高 x 長）
42.6 x 44.4 x 166.7 公分 包裝尺寸 (寬x高x長)
59.5 x 40.0 x 39.5 公分 電線長度
1.8 m 熨衣板尺寸 (寬x高x長)
33.6 x 70.5 x 3 公分*，*含燙衣板套 熨斗重量
0.78 公斤 產品重量
10 公斤 含包裝總重量
13.2 公斤
設計
整合式滾輪
有 顏色
白色/牛軋糖色
配件/相容性
衣架
整合式翻轉掛鉤 多角度可調燙衣板
整合式多角度可調燙衣板，附錐形尖端 可調節式掛桿
有 熨斗底座
僅側邊固定座 除鈣盤
有
*經第三方機構檢測棉布上的大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌及蟎蟲，蒸熨時間為 10 秒 **與飛利浦蒸汽熨斗相比 *** 與蒸汽熨斗相比，根據消費者於 2022 年 10 月進行的產品配置測試
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