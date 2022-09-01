直立式掛燙機 3000 系列 搭配傾斜式 StyleBoard
每天輕鬆除皺
飛利浦直立式掛燙機 3000 系列配有整合式掛燙板和大面尖端噴頭，讓衣物除皺更省時。完全消滅衣櫥中的細菌*，並用 MyEssence 香氛匣替衣物增添清新香氣。
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直立式掛燙機 3000 系列 搭配傾斜式 StyleBoard
每天輕鬆除皺 傾斜式 StyleBoard，除皺效果更佳 傾斜式 StyleBoard 3 種蒸汽設定 梭型金屬蒸汽底板尖端 2000 瓦功率 傾斜式 StyleBoard 方便易用，帶來更好效果
傾斜式 StyleBoard 能在蒸氣熨衣時提供穩定支撐。只需將衣物壓在蒸氣底板和燙衣板之間，即可由上而下輕鬆熨平縐褶。
加熱只需不到 60 秒，令您迅速準備好
在您需要時，直立式掛燙機可在 60 秒內使用，最適合最後一刻才決定的服裝。
My Essence 用最愛的香氛常保衣物氣味清新
我們創新的 MyEssence 香薰功能能讓您隨時選擇最愛的香氛常保衣物氣味清新。
3 段高連續蒸汽輸出率的蒸汽設定
設定所需蒸汽級別，依據不同衣料發揮最佳效果。處理較薄的衣物時使用低蒸汽量，處理較厚的衣物和大衣時則可使用強效設定。
大型尖頭金屬蒸汽噴頭，效果精準
完美精準：我們創新的金屬蒸汽噴頭配備大型底盤與精密尖端，可輕鬆處理難以觸及的區域，例如衣領和鈕扣之間。
可殺滅達 99.9% 細菌*使衣物氣味清新並去除異味
在除縐功能以外，3000 系列也可讓衣物 (以及家飾布、窗簾、玩具) 常保氣味清新，並殺滅達 99.9% 細菌*以去除異味。
大型 2 公升水箱，延長注水間隔時間
熨燙大量衣物：2 公升可拆式透明水箱容量足以應付大量熨燙需求。
可安全用於所有可熨燙衣料
我們的掛燙機可安全用於所有可熨燙的衣物。蒸氣底板可安全壓在任何衣服上，不會有燙壞危險，因此是細緻布料 (如絲綢) 的絕佳解決方案。
纖巧設計，輕鬆存放
節省空間：直立式掛燙機設計簡潔，不佔空間且可輕鬆收納。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
一般規格
產品類型：
直立式蒸氣掛燙機 加熱時間
<1 分鐘 底盤材質
金屬 除鈣系統
除垢與清潔 - Easy Rinse 分離式水箱
有 適合自來水
有 水箱容量
2 公升 超大注水孔
有 多段式蒸汽
3 種設定 垂直蒸燙
有 內建電源插頭
有 矽膠蒸汽管
有 保固/保證書
2 年全球保固
技術規格
功率
2000 瓦 立即可用
<1 分鐘 持續蒸氣量
40 公克/分鐘 電壓
220-240 伏
安全
自動斷電功能
有 可安全用於所有可熨燙衣料
即使是絲綢等細緻衣料也能安心使用
重量與尺寸
產品規格 (寬 x 高 x 長)
32 x 172 x 31 公分 電線長度
1.8 m 軟管長度
1.33 公尺 伸長後掛桿尺寸
101 公分 熨燙墊尺寸
32.7 x 60.8 公分 熨衣板尺寸 (寬x高x長)
32 x 5 x 60 公分 保護套尺寸 (寬x高x長)
33 x 5 x 61 公分 熨板面
60 公分 泡棉層厚度
5 公釐 蒸汽頭重量
0.43 公斤 熨衣板重量
0.6781 公斤 產品重量
4.23 公斤 含包裝總重量
2.33 公斤
設計
顏色
黑色
配件/相容性
StyleBoard
垂直與傾斜 熨衣板布套 - 上層
100% 棉 方便的熨燙頭放置架
有 可調節式掛桿
有 MyEssence 香氛蓋
有 刷具
有 手套
有
永續性
軟管不含 PVC
有 包裝
100 % 可回收 使用手冊
85% 再生紙
經第三方機構檢測大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌，蒸熨時間為 1 分鐘
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