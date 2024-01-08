在所有類型的衣料上輕鬆除縐
飛利浦蒸氣掛熨機 1000 系列是您輕鬆除縐的日常伴侶。憑藉多段蒸氣設定及大型水箱，您可以方便地蒸燙所有類型的衣料，快速高效，無需中斷。
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在所有類型的衣料上輕鬆除縐 1.8 公升水箱可提供持久蒸氣 1.8 公升可拆式水箱 整合式 StyleMat 3 種蒸氣設定 每分鐘 36 公克連續蒸氣 去除高達 99.9% 的細菌* 大型可拆式水箱
1.8 公升可拆卸大型水箱方便注水，確保持久蒸燙，無需中斷。
連續蒸氣每分鐘高達 36 公克
蒸氣引擎每分鐘可產生 36 公克的強勁連續蒸氣，只要來回幾次就可以撫平皺摺
多種蒸氣設定帶來更佳效果
設定所需蒸氣級別，依據不同衣料發揮最佳效果。處理較薄的衣物時使用低蒸氣量，處理較厚的衣物和大衣時則可使用強效設定。
整合式 StyleMat 為您強化支撐力
StyleMat 能在蒸燙時提供柔軟的垂直支撐。將您的衣物懸掛在軟墊上，可輕鬆達成俐落的效果。
加熱時間 45 秒，瞬間準備就緒
無論您何時需要使用，蒸氣掛燙機都能在 45 秒內準備就緒，助您完成出門前的最後修整。
可安全用於所有可熨燙衣料
這款蒸氣掛熨機可在所有可熨布料和衣物上安全使用。蒸氣底板可安全按壓在任何衣物上，不會有燙壞風險，因此是細緻布料 (如絲綢) 的絕佳解決方案。
殺滅 99.9% 的細菌及塵螨*，讓衣物保持清新
持久熱蒸氣可以殺滅 99.9% 的細菌及塵螨*，去除異味，讓衣物保持清新。
適用於各種高度設定的可調節式雙掛桿
雙掛桿可以調節至理想高度，讓您可以懸掛衣物並舒適蒸燙。
整合式配件提升您的蒸燙體驗
蒸氣掛熨機隨附額外配件，提升您的蒸燙體驗：隔熱手套為您帶來額外保護、衣物刷可讓蒸氣深入衣物，而頂端的衣架讓您蒸燙更便利。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
一般規格
加熱時間
45 秒
抗鈣處理
水垢處理
沖洗容易
技術規格
電壓 包裝尺寸
35 x 34.7 x 42.7
cm 蒸氣底板材質
塑膠 掛桿
雙掛桿 整合式滾輪
否 功率 生產國家/地區
中國 蒸氣量
每分鐘 36 公克 強力蒸氣
否 蒸汽設定
3 蒸氣觸動器
否 水箱
1.8 公升可拆式 配件
衣架、手套、刷子
設計
顏色
深藍色
簡單易用
可安全用於所有可熨燙衣料
即使是絲綢等細緻衣料也能安心使用 電線長度
1.5
m 軟管長度
1.33
m 熨斗底座
是，正面，位於頂部 自動斷電功能
否
保固
一般保固
2 年
尺寸與重量
包裝尺寸 (寬x高x長)
35 x 34.7 x 42.7
cm 含包裝總重量
4.89
kg 蒸氣底板尺寸
55.67 平方公分 熨燙墊尺寸 (寬 x 高 x 長)
32.2 x 60.2 公分 蒸氣噴頭重量
270 公克 產品總重量
3.05 公斤 產品尺寸 (寬 x 高 x 長) (摺疊)
30.3 x 117.1 x 31.2 公分 產品尺寸 (寬 x 高 x 長) (完全展開)
30.3 x 168.2 x 43.4 公分
*經第三方機構檢測棉布上的大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌及蟎蟲，蒸熨時間為 10 秒
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