主動加熱蒸氣面板，保護您的精緻衣物

飛利浦手持掛燙機 5000 系列的主動加熱蒸氣面板，讓您可以安心地將掛燙機直接貼在任何可熨燙布料上，即使是最精緻的布料也不必擔心會造成損傷。從細緻的絲綢到堅韌的牛仔布，我們都能為您妥善照顧。飛利浦手持掛燙機 5000 系列提供不燙傷保證，讓您擁有最大的信心與安心。無論多麼精緻，都能讓您最心愛的服裝保持美麗外觀。