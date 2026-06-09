時尚未來：蒸氣與風格的完美結合
您已選好服裝，卻沒時間熨燙。別擔心，我們幫您搞定！忘掉笨重的熨斗，擁抱飛利浦手持式掛燙機 5000。35 秒即可開始使用，操作輕鬆愉快。不燙傷保證，展現時尚魅力！
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時尚未來：蒸氣與風格的完美結合 與飛利浦一起提升您的衣物品味 適合精緻衣物和難處理的皺褶 時尚流線型設計 - 易於使用 便於攜帶出遊，方便且易於收納 時尚設計搭配可調式蒸氣頭：使用與收納都輕鬆
飛利浦 5000 手持掛燙機隨時準備就緒。只需調整蒸氣頭，即可對掛在衣架上或平放的衣物進行蒸氣熨燙。可調式傾斜蒸氣頭設計，方便攜帶旅行，在家也能快速輕鬆收納。
即插即用：數秒內即可使用，無需熨衣板
飛利浦 5000 手持掛燙機使用超簡單，只需 35 秒即可加熱完成。不用再架設笨重的熨衣板，現在您完全不需要了。只要對掛在衣架上或平放的衣物進行蒸氣熨燙，輕鬆去除皺褶。搞定。
Eco 與 Max 模式：選擇適合您服裝的設定
飛利浦手持掛燙機 5000 系列能輕鬆去除衣櫃中任何可熨燙衣物上的惱人皺褶。Eco 是您理想的節能預設模式。而 Max 模式具有更強的蒸氣量，非常適合處理頑固皺褶和棉質等較厚實的布料。
主動加熱蒸氣面板，保護您的精緻衣物
飛利浦手持掛燙機 5000 系列的主動加熱蒸氣面板，讓您可以安心地將掛燙機直接貼在任何可熨燙布料上，即使是最精緻的布料也不必擔心會造成損傷。從細緻的絲綢到堅韌的牛仔布，我們都能為您妥善照顧。飛利浦手持掛燙機 5000 系列提供不燙傷保證，讓您擁有最大的信心與安心。無論多麼精緻，都能讓您最心愛的服裝保持美麗外觀。
尖端設計：完美處理難熨燙區域
飛利浦手持掛燙機 5000 系列配備尖端設計，能深入最難處理的角落，撫平最複雜的褶皺、荷葉邊和袖口。這意味著您所有最精緻和細節豐富的服飾都能隨時準備好穿著。沒有任何服裝會受到限制。
強勁蒸氣：輕鬆達成優異效果
在 Max 模式下，飛利浦手持掛燙機 5000 系列為您提供手持掛燙機中令人印象深刻的高蒸氣輸出（最高 1400 瓦**，持續蒸氣量最高達 24 克/分鐘）。因此您可以輕鬆快速地去除最喜愛服裝上的皺褶，且不需任何妥協。
可拆式水箱：方便加水且不會溢出
飛利浦手持掛燙機 5000 系列配備 120 毫升水箱及額外的 200 毫升可拆式水箱。因此當您需要長時間蒸燙時，加水非常容易，在收納或打包旅行前也很方便。水箱採用優雅的波紋圖案，美麗地呈現水流的優雅姿態。
45% 塑膠完全回收：外觀出色且友善地球
每售出一千台飛利浦手持掛燙機 5000 系列，我們就能減少相當於 295,000 根塑膠吸管的原生塑膠使用量。在蒸燙中或後蒸燙後穿上衣服時，都為環境盡份力。
蒸氣可殺死 99.9% 的細菌*
為了達到最大的清新度，飛利浦手持掛燙機 5000 系列能殺死 99.99% 的細菌。因此您可以非常有信心，即將穿上的服裝格外乾淨清新，無論是剛洗過還是已經穿過的衣物。
2 合 1 手套收納袋：適合旅行並防止燙傷
飛利浦手持式掛燙機 5000 系列配備專屬的 2 合 1 旅行配件，讓您無論走到哪裡都能整齊收納並保護機器免受碰撞。無論您攜帶什麼服裝，都能在幾分鐘內安全地完成蒸燙，因為它可轉變為安全手套，在家中或外出時為您提供額外保護，避免意外蒸氣燙傷。
附贈 Stylemat 墊：在任何平面上安全蒸燙
無需熨衣板，飛利浦手持式掛燙機 5000 系列配備專屬的 Stylemat 墊。將它放在床上、沙發上、桌上的衣物下方，或掛在門上或任何適合您的平面上，然後開始蒸燙。您可以隨心所欲地在任何地方蒸燙。Stylemat 墊為您提供平滑的蒸燙表面，並在蒸燙時保護您的家具免受損壞。完成後，只需幾秒鐘即可收納。
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一般規格
產品類型：
手持式蒸氣掛熨機 加熱時間
35 秒 蒸氣底板
金屬 多段式蒸汽
2 種設定：節能與Max 不燙壞保證
有
便利
電線長度
2 m 分離式水箱
有 可折疊
可傾斜蒸氣頭 水箱
120 毫升 & 200 毫升 蒸氣指示燈
有 電源開關
有
技術規格
功率
1400 W 持續蒸氣量
24 g/min 電壓
220 - 240 伏
設計
顏色
深灰色
配件/相容性
StyleMat
有 二合一手套與收納袋
有
服務
2 年保固
有
原產國家/地區
製造地
中國
永續性
包裝
100% 再生紙 產品
採用 50% 回收塑膠製成
重量與尺寸
產品長度
31.7 公分 產品寬度
9.7 公分 產品高度
8.6 公分 產品重量
800 公克 包裝長度
35 cm 包裝寬度
15 cm 包裝高度
11.3 cm 包裝重量
1.17 公斤
*以細菌/酵母菌測試菌株測試：大腸桿菌 (8099)、金黃色葡萄球菌 ATCC 6538、白色念珠菌 ATCC 10231 ^以測試蟎蟲種類測試：粉塵蟎（雄性和雌性成蟎及若蟎） **1400W 功率額定值是根據產品連接至 240V 電源供應而定。實際功率額定值可能因電壓而異。
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