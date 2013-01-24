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Coriander Pesto Sauce

份量 4 persons, 準備時間: 5 minutes
0-30 分鐘
蔬菜
手持攪拌機
素食主義者
無乳糖牛奶
主餐
不含乳製品

食材

  • 100g pistachios
  • A bunch of coriander
  • 2 sprigs of flat leaf parsley
  • 1 clove of garlic
  • 1 tablespoon of salt
  • 1/2 tablespoons of chili powder
  • 100ml olive oil

做法

  • Dry-roast the pistachio nuts in a frying pan on a medium heat until slightly discoloured. Remove from pan to cool.
  • Using the hand blender, mix the ingredients in the measuring jug into a coarse pesto sauce. This tastes great with warm rice noodles and grilled chicken.
  • Coarsely chop the herbs, place them in a large measuring jug with the salt, chili powder, nuts and oil.
Coriander Pesto Sauce

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