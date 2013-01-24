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初生準備

初生準備

健康的未來，從這裡開始

為人父母。沒有指南手冊，但有支援後盾。我們在此協助您和您的寶寶，順利度過生命中令人興奮的第一篇章。

哺乳必備用品

飛利浦 Avent 哺乳必備用品：吸乳器、奶瓶、儲存用品
探索哺乳組

奶瓶餵哺必備用品

奶瓶餵哺必備用品：奶瓶、蒸氣消毒鍋 飛利浦 Avent
探索奶瓶餵哺組
飛利浦 Avent 舒適型雙邊電動吸乳器與奶嘴

吸乳器與照護

進入您的舒適圈

無論是想要維持您的泌乳量，或在夜間能請其他人餵哺寶寶，吸乳器可讓您能維持更長期的母乳供應。
探索吸乳器與照護
飛利浦 Avent 奶瓶系列：防脹氣及 Natural 奶瓶與奶嘴

嬰兒奶瓶與奶嘴

順利餵哺不間斷

奶瓶餵哺可提供您時間上的彈性。計畫結合乳房餵哺與奶瓶餵哺嗎？或是會完全以奶瓶餵哺呢？我們都能滿足您的需求。
探索嬰兒奶瓶與奶嘴

安撫奶嘴

飛利浦 Avent 安撫奶嘴系列
舒適成長良伴
安撫奶嘴是一種能讓小寶貝感到格外舒適的健康方式，而且能與滿足自然吸吮的本能。 
探索安撫奶嘴

奶瓶加熱器與消毒鍋

飛利浦 Avent 嬰兒奶瓶的奶瓶加熱器與消毒鍋
和您一樣保護您的寶寶
準備餵哺不一定要耗費大量時間。使用奶瓶加熱器與消毒鍋就是一種快速的方式，可確保安全和有益健康的奶瓶餵哺。
探索奶瓶加熱器與消毒鍋

獲獎記錄

2016 年紅點設計大獎
2015 年 iF 設計獎
2015 年 Label Observeur 設計獎
2015 年：優良工業設計獎
優良設計大獎
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