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沒有什麼比得上一趟精彩的冒險之旅。只要看看您的小寶貝就知道了。我們在此幫助您的寶寶成長為一個健康的探險家，並讓您享受這段旅程。

飛利浦 Avent 防漏飲水杯

自然學習防漏水杯

邁向成長的驕傲

 

從防漏的飲水杯開始，掌握獨立飲水的能力。
探索幼兒飲水杯

這是一款值得擁有的產品

我們的奶瓶與奶嘴系列經過精心設計，便於混搭頂蓋與底部。

混搭飛利浦 Avent 產品、嬰兒奶瓶、杯子、吸乳器
飛利浦 Avent 安撫奶嘴系列

安撫奶嘴

舒適成長良伴

 

嬰幼兒齒列矯正奶嘴。
探索安撫奶嘴

獲獎記錄

2016 年紅點設計大獎
2015 年 iF 設計獎
2015 年 Label Observeur 設計獎
2015 年：優良工業設計獎
優良設計大獎
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