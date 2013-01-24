您可能希望您買的是一張顏色更深的沙發，好掩飾寶寶濺灑出的污漬。

我們的解決方法：的確，寶寶打翻杯子的情況可能會發生，但有了我們的飲水杯，就不用擔心了。因為每個杯子都有防漏閥門設計，因此能保護您的沙發，甚至不怕最容易打翻東西的小傢伙。

您可能也想知道，要如何從奶瓶餵哺突然進步到改用杯子。

我們的解決方法：在一開始學習新技能時，您的小寶貝可能會手足無措，所以我們將這個過程分解成四個簡單的步驟。首先，使用從奶瓶到飲水杯的訓練杯，教導您的寶寶抓著握把來喝水。接著再換成鴨嘴、吸管杯，最後是無鴨嘴水杯，逐漸培養出成童的飲水方式。

您也許會有點擔心，您會以遺失嬰兒襪的相同速度弄丟這些杯子。

我們的解決方案：在您的小寶貝手中的物品，老是會遺失、掉落和亂丟東西。我們很瞭解這一點，因此我們以波浪邊緣與握把設計我們的飲水杯，讓您的小寶貝在外出時能輕鬆攜帶。

您或許也在想，哇，這樣寶寶肯定會有很多東西。

我們的解決方案：家庭中多了一名新成員可能會帶來，嗯，更豐富的生活。那您要如何將生活簡單化，又能確保您的寶寶能獲得他們所需的一切？飛利浦 Avent 飲水杯具有可互換使用的設計，因此同一個頂蓋可用於多個奶瓶和杯子上，而且總是很快就能找到蓋子。

所以囉，準備好幫助您的小寶貝像成童一樣喝東西了嗎？一定能漂亮上手的。

想瞭解更多我們的幼兒飲水杯相關資訊？請按這裡探索系列產品。