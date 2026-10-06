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派對喇叭

派對喇叭 (2)

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派對喇叭

藍牙派對喇叭

TAX4207/96
  • 炫彩派對燈光
  • 無線派對鏈接
  • 充電式電池
  • 50 W RMS。最大輸出 100 W
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藍牙派對喇叭

TAX2208/00
  • 派對燈光
  • 真無線雙重連接
  • 卡拉 OK 輸入及迴音效果
  • 內建充電式電池
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