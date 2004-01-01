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    Signage Solutions Q-Line 顯示器

    32BDL3510Q/00

    強化告示板視覺體驗

    飛利浦 Q-Line Professional Full HD 顯示器兼具資訊傳達功能與迷人造型。這款可靠的解決方案能依所需即刻設置，即刻運作。

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    Signage Solutions Q-Line 顯示器

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    強化告示板視覺體驗

    設置簡易 18/7 顯示。

    • 32 吋
    • 直下式 LED 背光
    • Full HD
    以 CMND & Control 操作、監控並維護

    以 CMND & Control 操作、監控並維護

    透過區域 (LAN) 連線執行您的顯示器網路。無論是單一或是 100 個螢幕，CMND & Control 可讓您執行如控制輸入和監視顯示器狀態等重要功能。

    容錯移轉可確保內容持續播放

    容錯移轉可確保內容持續播放

    從等候室到會議室，永不顯示空白畫面。容錯移轉讓飛利浦專業顯示器可自動切換主要與次要輸入，即使主要來源中斷，也可確保內容持續播放。只要設定替代輸入清單，即可確保業務不中斷。

    隨時透過 SmartPlayer 排程喜歡的內容

    隨時透過 SmartPlayer 排程喜歡的內容

    讓 USB 化身成為真正符合成本效益的數位看板裝置。只要將內容 (影片、音訊、圖片) 儲存在 USB 上，然後插到顯示器上播放即可。您可透過螢幕顯示功能表，建立播放清單及排定內容播放時間，就能隨時隨地享受自建的播放清單內容。

    整合式媒體播放機。輕鬆排程 USB 內容

    輕鬆排程內容以便從 USB 播放。飛利浦專業顯示器會從待機模式中喚醒，以播放您想要的內容，並在播放完成後返回待機模式。

    技術規格

    • 畫面/顯示

      螢幕對角尺寸 (公制)
      80  cm
      螢幕對角尺寸 (吋)
      31.5  吋
      長寬比
      16:9
      面板解析度
      1920 x 1080p
      像素間距
      0.36375 x 0.36375 公釐
      最佳解析度
      1920 x 1080 @ 60 Hz
      亮度
      350  cd/m²
      顯示器色彩
      1,670 萬色
      對比比率 (一般)
      4000:1
      動態對比
      500,000:1
      反應時間 (一般)
      6.5  ms
      可視角度 (水平)
      178  degree
      可視角度 (垂直)
      178  degree
      畫面增強
      • 3/2 - 2/2 影片清晰轉換功能
      • 3D 梳型濾波器
      • 3D MA 防交錯
      • 動態對比增強效果
      • 動態補償防交錯
      • 循序掃描
      面板技術
      VA
      臨床影像
      D-Image 預設設定 (DICOM part 14 相容)

    • 連線能力

      音訊輸出
      3.5 公釐插孔
      視訊輸入
      • DVI-I (x1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 2.0 (x2)
      音訊輸入
      3.5 公釐插孔
      外部控制
      • RJ45
      • RS232C (輸入/輸出) 2.5 公釐插孔
      • IR (輸入/輸出) 3.5 公釐插孔

    • 便利

      擺放位置
      • 橫向
      • 縱向
      區塊矩陣
      最高 15 x 15
      鍵盤控制
      • 可鎖定
      • 隱藏
      遙控訊號
      可鎖定
      訊號迴路途徑
      • RS232
      • 紅外線迴路途徑
      節能功能
      智慧型電源模式
      連線控制
      • RS232
      • RJ45
      啟動
      • 開機延遲
      • 開機狀態
      • 開機來源
      啟動視窗
      啟用 / 停用飛利浦標誌

    • 音效

      內建喇叭
      2 x 10W RMS

    • 功率

      主電源
      100-240V~，50-60Hz，1.5A
      耗電量 (一般)
      40  W
      耗電量 (最大)
      65 瓦
      待機消耗功率
      <0.5 W
      省電功能
      智慧型電源模式
      能源標章等級
      G

    • 支援的螢幕解析度

      電腦格式
      • 1920 x 1080，60Hz
      • 1680 x 1050，60Hz
      • 1600 x 1200，60Hz
      • 1440 x 900，60Hz
      • 1280 x 1024，60Hz
      • 1280 x 800，60Hz
      • 1280 x 720，60Hz
      • 1152 x 870，75Hz
      • 1024 x 768，60、70、75Hz
      • 800 x 600，56、60、72、75Hz
      • 720 x 400，70Hz
      • 640 x 480，60、67、72、75Hz
      • 1152 x 864，75Hz
      • 832 x 624，75Hz
      視訊格式
      • 720p，60Hz
      • 576p，50Hz
      • 576i，50Hz
      • 480p，60Hz
      • 480i，60Hz
      • 1080i，50、60Hz
      • 1080p，50、60Hz

    • 尺寸

      設備寬度
      726.5  mm
      產品重量
      5.31  kg
      設備高度
      425.4  mm
      設備深度
      69.1 (深度@握把) / 65.1 (深度@壁掛架)  mm
      設備寬度 (吋)
      28.6  吋
      機體高度 (吋)
      16.75  吋
      壁掛
      100 公釐 x100 公釐、200 公釐 x 200 公釐、M4
      設備深度 (吋)
      2.72 (D@Handle) / 2.56 (D@Wall mount)  吋
      邊框寬度
      11.9 (TLR) / 17.2 (B) 公釐
      產品重量 (磅)
      11.71  lb

    • 作業環境條件

      海拔高度
      0 ~ 3000 公尺
      溫度範圍 (操作)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  小時
      溫度範圍 (儲存)
      -20 ~ 60  °C
      濕度範圍 (操作) [RH]
      20 ~ 80% RH (無凝結)
      濕度範圍 (儲存) [RH]
      5 ~ 95% RH (無凝結)

    • 多媒體應用程式

      USB 播放視訊
      • MPEG
      • H.264
      • JPEG
      • WMV3
      USB 播放圖片
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB 播放音訊
      • AAC
      • WMA
      • HEAAC
      • MPEG

    • 配件

      附配件
      • AC 電源線
      • RS232 纜線
      • 遙控器
      • 遙控器電池
      • 快速入門指南
      附配件
      • IR 感應器纜線 (1.8 公尺) (x1)
      • RS232 菊輪鍊纜線
      • USB 護蓋 (x1)
      • USB 護蓋與螺絲 (x2)
      機座
      BM02541/BM05911 (選購)

    • 其他

      螢幕顯示語言
      • 英文
      • 法文
      • 德文
      • 義大利文
      • 波蘭文
      • 土耳其文
      • 俄文
      • 簡體中文
      • 西班牙文
      • 繁體中文
      • 阿拉伯文
      • 日文
      保固
      3 年保固
      符合法規
      • CB
      • CE
      • BSMI
      • CU
      • EPA
      • ETL
      • FCC A 級
      • VCCI

    內容物

    箱內其他物品

    • AC 電源線
    • RS232 纜線
    • 遙控器
    • 遙控器電池
    • 快速入門指南
    Badge-D2C

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