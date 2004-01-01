Signage Solutions Q-Line 顯示器
強化告示板視覺體驗
飛利浦 Q-Line Professional Full HD 顯示器兼具資訊傳達功能與迷人造型。這款可靠的解決方案能依所需即刻設置，即刻運作。
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
Signage Solutions Q-Line 顯示器
以 CMND & Control 操作、監控並維護
透過區域 (LAN) 連線執行您的顯示器網路。無論是單一或是 100 個螢幕，CMND & Control 可讓您執行如控制輸入和監視顯示器狀態等重要功能。
容錯移轉可確保內容持續播放
從等候室到會議室，永不顯示空白畫面。容錯移轉讓飛利浦專業顯示器可自動切換主要與次要輸入，即使主要來源中斷，也可確保內容持續播放。只要設定替代輸入清單，即可確保業務不中斷。
隨時透過 SmartPlayer 排程喜歡的內容
讓 USB 化身成為真正符合成本效益的數位看板裝置。只要將內容 (影片、音訊、圖片) 儲存在 USB 上，然後插到顯示器上播放即可。您可透過螢幕顯示功能表，建立播放清單及排定內容播放時間，就能隨時隨地享受自建的播放清單內容。
整合式媒體播放機。輕鬆排程 USB 內容
輕鬆排程內容以便從 USB 播放。飛利浦專業顯示器會從待機模式中喚醒，以播放您想要的內容，並在播放完成後返回待機模式。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
畫面/顯示
螢幕對角尺寸 (公制)
80
cm 螢幕對角尺寸 (吋)
31.5
吋 長寬比
16:9 面板解析度
1920 x 1080p 像素間距
0.36375 x 0.36375 公釐 最佳解析度
1920 x 1080 @ 60 Hz 亮度
350
cd/m² 顯示器色彩
1,670 萬色 對比比率 (一般)
4000:1 動態對比
500,000:1 反應時間 (一般)
6.5
ms 可視角度 (水平)
178
degree 可視角度 (垂直)
178
degree 畫面增強
3/2 - 2/2 影片清晰轉換功能
3D 梳型濾波器
3D MA 防交錯
動態對比增強效果
動態補償防交錯
循序掃描 面板技術
VA 臨床影像
D-Image 預設設定 (DICOM part 14 相容)
連線能力
音訊輸出
3.5 公釐插孔 視訊輸入
DVI-I (x1)
HDMI 2.0 (x2)
USB 2.0 (x2) 音訊輸入
3.5 公釐插孔 外部控制
RJ45
RS232C (輸入/輸出) 2.5 公釐插孔
IR (輸入/輸出) 3.5 公釐插孔
便利
擺放位置 區塊矩陣
最高 15 x 15 鍵盤控制 遙控訊號
可鎖定 訊號迴路途徑 節能功能
智慧型電源模式 連線控制 啟動 啟動視窗
啟用 / 停用飛利浦標誌
音效
內建喇叭
2 x 10W RMS
功率
主電源
100-240V~，50-60Hz，1.5A 耗電量 (一般)
40
W 耗電量 (最大)
65 瓦 待機消耗功率
<0.5 W 省電功能
智慧型電源模式 能源標章等級
G
支援的螢幕解析度
電腦格式
1920 x 1080，60Hz
1680 x 1050，60Hz
1600 x 1200，60Hz
1440 x 900，60Hz
1280 x 1024，60Hz
1280 x 800，60Hz
1280 x 720，60Hz
1152 x 870，75Hz
1024 x 768，60、70、75Hz
800 x 600，56、60、72、75Hz
720 x 400，70Hz
640 x 480，60、67、72、75Hz
1152 x 864，75Hz
832 x 624，75Hz 視訊格式
720p，60Hz
576p，50Hz
576i，50Hz
480p，60Hz
480i，60Hz
1080i，50、60Hz
1080p，50、60Hz
尺寸
設備寬度
726.5
mm 產品重量
5.31
kg 設備高度
425.4
mm 設備深度
69.1 (深度@握把) / 65.1 (深度@壁掛架)
mm 設備寬度 (吋)
28.6
吋 機體高度 (吋)
16.75
吋 壁掛
100 公釐 x100 公釐、200 公釐 x 200 公釐、M4 設備深度 (吋)
2.72 (D@Handle) / 2.56 (D@Wall mount)
吋 邊框寬度
11.9 (TLR) / 17.2 (B) 公釐 產品重量 (磅)
11.71
lb
作業環境條件
海拔高度
0 ~ 3000 公尺 溫度範圍 (操作)
0 ~ 40
°C MTBF
50,000
小時 溫度範圍 (儲存)
-20 ~ 60
°C 濕度範圍 (操作) [RH]
20 ~ 80% RH (無凝結) 濕度範圍 (儲存) [RH]
5 ~ 95% RH (無凝結)
多媒體應用程式
USB 播放視訊 USB 播放圖片 USB 播放音訊
配件
附配件
AC 電源線
RS232 纜線
遙控器
遙控器電池
快速入門指南 附配件
IR 感應器纜線 (1.8 公尺) (x1)
RS232 菊輪鍊纜線
USB 護蓋 (x1)
USB 護蓋與螺絲 (x2) 機座
BM02541/BM05911 (選購)
其他
螢幕顯示語言
英文
法文
德文
義大利文
波蘭文
土耳其文
俄文
簡體中文
西班牙文
繁體中文
阿拉伯文
日文 保固
3 年保固 符合法規
CB
CE
BSMI
CU
EPA
ETL
FCC A 級
VCCI 內容物
箱內其他物品 AC 電源線 RS232 纜線 遙控器 遙控器電池 快速入門指南
By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.
I understand
You are about to visit a Philips global content page
Continue
使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。