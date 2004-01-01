Signage Solutions D-Line 顯示器
提供更多功能
快速的飛利浦 D-Line 專業級 FHD 顯示器，讓您脫穎而出。飛利浦的絕佳畫質可確保真實色彩與鮮明對比。您可以在單一螢幕上輕鬆顯示來自多種來源的內容。
Signage Solutions D-Line 顯示器
提供更多功能 智慧且快速的全天候顯示器。 32 吋 Full HD (1920x1080p) 400cd/m² 以 CMND & Control 操作、監控並維護
透過區域 (LAN) 連線執行您的顯示器網路。無論是單一或是 100 個螢幕，CMND & Control 可讓您執行如控制輸入和監視顯示器狀態等重要功能。
容錯移轉可確保內容持續播放
從等候室到會議室，永不顯示空白畫面。容錯移轉讓飛利浦專業顯示器可自動切換主要與次要輸入，即使主要來源中斷，也可確保內容持續播放。只要設定替代輸入清單，即可確保業務不中斷。
SmartPower 確保節能效果
系統可以控制並預設背光強度，最多可降低 50% 耗電量，為您大幅節省用電費用。
隨時透過 SmartPlayer 排程喜歡的內容
讓 USB 化身成為真正符合成本效益的數位看板裝置。只要將內容 (影片、音訊、圖片) 儲存在 USB 上，然後插到顯示器上播放即可。您可透過螢幕顯示功能表，建立播放清單及排定內容播放時間，就能隨時隨地享受自建的播放清單內容。
ADS 寬螢幕面板顯示器
透過 ADS 廣視角技術，實現任何角度都能清楚觀賞的效果。高級超維場轉換技術提供更快速的顯示畫面處理，搭配 180 度視野，帶來更加順利流暢的內容轉換、出色的影像精準度，以及可重現的優異色彩。
畫面/顯示
螢幕對角尺寸 (公制)
81.28
cm 螢幕對角尺寸 (吋)
32
吋 長寬比
16:9 面板解析度
1920 x 1080p 點距
0.36375 x 0.36375 公釐 最佳解析度
1920 x 1080 @ 60Hz 亮度
400 cd/m² Typical, 500 cd/m² Maximum
cd/m² 顯示器色彩
1,670 萬色 對比率 (一般)
1200:1 動態對比
500,000:1 反應時間 (一般)
8
ms 可視角度 (水平)
178
度 可視角度 (垂直)
178
度 面板技術
ADS 霧度
25%
連線能力
音訊輸出
3.5 公釐插孔 視訊輸入
DisplayPort 1.2 (x1)
DVI-I (x1)
HDMI 2.0 (x2)
USB 2.0 (x2) 音訊輸入
3.5 公釐插孔 視訊輸出
DisplayPort 1.2 (x1)
HDMI 2.0 (x1) 外部控制
IR (輸入/輸出) 3.5 公釐插孔
RJ45
RS232C (輸入/輸出) 2.5 公釐插孔
便利
擺放位置 螢幕省電功能
畫素轉換，低亮度 鍵盤控制 訊號迴路途徑
DisplayPort
RS232
HDMI
紅外線迴路途徑 節能功能
智慧型電源模式 連線控制
音效
內建喇叭
2 x 10W RMS
功率
主電源
100 ~ 240 VAC，50 ~ 60 Hz 耗電量 (一般)
36
W 耗電量 (最大)
60 瓦 待機消耗功率
0.5 瓦 能源標章等級
G
支援的螢幕解析度
電腦格式
640 x 480，60Hz
800 x 600，60Hz
1024 x 768，60Hz
1280 x 720，60Hz
1280 x 1024，60Hz
1440 x 900，60 Hz
1600 x 900，60Hz
1680 x 1050，60Hz
1920 x 1080，60Hz 視訊格式
480i，60Hz
480p，60Hz
576p，50Hz
576i，50Hz
720p，50、60Hz
1080i，50、60Hz
1080p，50、60Hz
尺寸
設備寬度
726.5
mm 產品重量
5.7
kg 設備高度
425.4
mm 設備深度
65.1 (@壁掛架)/69.1 (@AC)
mm 設備寬度 (吋)
28.60
吋 機體高度 (吋)
16.75
吋 壁掛
100 (水平) x 100(垂直) 公釐 / 200(水平) x 200(垂直) 公釐、M4 設備深度 (吋)
2.56 inch (@Wall mount) /2.72 (@AC))
吋 邊框寬度
11.9 公釐 (T/R/L)，17.2 公釐 (B) 產品重量 (磅)
12.57
lb
作業環境條件
海拔高度
0 ~ 3000 公尺 溫度範圍 (操作)
0 ~ 40
°C MTBF
50,000
小時 溫度範圍 (儲存)
-20 ~ 60
°C 濕度範圍 (操作) [RH]
20 - 80% RH (無凝結) 濕度範圍 (儲存) [RH]
5 - 95% RH (無凝結)
多媒體應用程式
USB 播放視訊 USB 播放圖片 USB 播放音訊
配件
附配件
飛利浦標誌 (x1)
AC 電源線
AC 開關護蓋
IR 感應器纜線 (1.8 公尺) (x1)
快速入門指南 (x1)
遙控器與 AAA 電池
RS232 纜線
RS232 菊輪鍊纜線
USB 護蓋與螺絲 x1
電線扣夾 (x3) 機座
BM05911 (選購)
其他
螢幕顯示語言
阿拉伯文
荷蘭文
丹麥文
英文
法文
芬蘭文
德文
義大利文
日文
挪威文
波蘭文
葡萄牙文
俄文
西班牙文
瑞典文
簡體中文
土耳其文
繁體中文 保固
3 年保固 符合法規
CE
FCC A 級
CCC
RoHS
CB
BSMI
EMF
VCCI
PSB
ETL
CECP
EAC
