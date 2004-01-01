Signage Solutions Q-Line 顯示器
脫穎而出
使用 Philips Q-Line 專業 4K Ultra HD 顯示器傳遞資訊，讓人沉醉著迷。這款可靠的產品可根據您的需求快速啟動並運行。
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
Signage Solutions Q-Line 顯示器
以 CMND & Control 操作、監控並維護
透過區域 (LAN) 連線執行您的顯示器網路。無論是單一或是 100 個螢幕，CMND & Control 可讓您執行如控制輸入和監視顯示器狀態等重要功能。
容錯移轉可確保內容持續播放
從等候室到會議室，永不顯示空白畫面。容錯移轉讓飛利浦專業顯示器可自動切換主要與次要輸入，即使主要來源中斷，也可確保內容持續播放。只要設定替代輸入清單，即可確保業務不中斷。
CMND & Create。開發及推出屬於自己的內容
利用 CMND & Create 全方位掌握您的內容。無論是每日特餐或企業品牌資訊，拖放式介面可讓您輕鬆發佈自己的內容。預先載入的範本與整合式小工具確保您的靜態影像、文字與影片均能快速開始運作。
整合式媒體播放機。輕鬆排程 USB 內容
輕鬆排程內容以便從 USB 播放。飛利浦專業顯示器會從待機模式中喚醒，以播放您想要的內容，並在播放完成後返回待機模式。
Android SoC 處理器。原生與網路應用程式
經由網際網路連線控制您的顯示器。Android 系統的飛利浦專業級顯示器已針對原生 Android 應用程式進行最佳化，您也可以直接在顯示器上安裝網路應用程式。全新 Android 8 作業系統可確保軟體安全，長時間維持最新規格。
透過雲端來連接與控制內容
您可利用內建的 HTML5 瀏覽器，透過雲端來連接與控制內容。使用 Chromium 式瀏覽器在線上設計您的內容，然後將其連接到單一顯示器或整個網路，以橫向和縱向模式顯示 Full HD 解析度內容。只需透過 WiFi 或使用 RJ45 纜線將顯示器連線至網際網路，即可享受自行建立的播放清單。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
畫面/顯示
螢幕對角尺寸 (公制)
138.7
cm 螢幕對角尺寸 (吋)
54.6
吋 長寬比
16:9 面板解析度
3840 x 2160 點距
0.315 x 0.315 公釐 最佳解析度
3840 x 2160 @ 60 Hz 亮度
400
cd/m² 顯示器色彩
10.7 億種 對比率 (一般)
1300:1 動態對比
500,000:1 反應時間 (一般)
9
ms 可視角度 (水平)
178
度 可視角度 (垂直)
178
度 畫面增強
3/2 - 2/2 影片清晰轉換功能
3D 梳型濾波器
3D MA 防交錯
動態對比增強效果
動態補償防交錯
循序掃描 面板技術
IPS 作業系統
Android 8.0 臨床影像
D-Image 預設設定 (DICOM part 14 相容)
連線能力
音訊輸出
3.5 公釐插孔 視訊輸入
DVI-D (x1)
HDMI 2.0 (x2)
USB 2.0 (x2)
VGA (類比 D-Sub) (x1) 音訊輸入
3.5 公釐插孔 外部控制
RJ45
RS232C (輸入/輸出) 2.5 公釐插孔
IR (輸入/輸出) 3.5 公釐插孔
便利
擺放位置 區塊矩陣
最高 15 x 15 鍵盤控制 遙控訊號
可鎖定 訊號迴路途徑 節能功能
智慧型電源模式 連線控制 啟動 啟動視窗
啟用 / 停用飛利浦標誌
音效
內建喇叭
2 x 10W RMS
功率
主電源
100 ~ 240 VAC 耗電量 (一般)
125
W 耗電量 (最大)
175 瓦 待機消耗功率
<0.5 W 省電功能
智慧型電源模式 能源標章等級
G
支援的螢幕解析度
電腦格式
1920 x 1080，60Hz
1600 x 1200，60Hz
1440 x 900，60Hz
1280 x 1024，60Hz
1280 x 720，60Hz
1280 x 800，60Hz
1024 x 768，60、70、75Hz
720 x 400，70Hz
640 x 480，60、67、72、75Hz
1152 x 870，75Hz
1680 x 1050，60Hz
800 x 600，56、60、72、75Hz
1152 x 864，75Hz
832 x 624，75Hz 視訊格式
3840 x 2160，60Hz
3840 x 2160，30Hz
480i，60Hz
480p，60Hz
576i，50Hz
576p，50Hz
1080p，50、60Hz
1080i，50、60Hz
720p，50、60Hz
尺寸
設備寬度
1241.8
mm 產品重量
16.6
kg 設備高度
712.6
mm 設備深度
63.6
mm 設備寬度 (吋)
48.89
吋 機體高度 (吋)
28.06
吋 壁掛
400 公釐 x 400 公釐、M6 設備深度 (吋)
2.50
吋 邊框寬度
13.9 公釐 (等邊框) 產品重量 (磅)
36.60
lb
作業環境條件
海拔高度
0 ~ 3000 公尺 溫度範圍 (操作)
0 ~ 40
°C MTBF
30,000
小時 溫度範圍 (儲存)
-20 ~ 60
°C 濕度範圍 (操作) [RH]
20 ~ 80% RH (無凝結) 濕度範圍 (儲存) [RH]
5 ~ 95% RH (無凝結)
多媒體應用程式
USB 播放視訊 USB 播放圖片 USB 播放音訊
內建播放器
CPU
雙核心 cortex A53 1.1G Hz
雙核心 cortex A73 1.15G Hz GPU
ARM Mali G51 記憶體
配件
附配件
AC 電源線
RS232 纜線
遙控器
遙控器電池
快速入門指南 附配件
IR 感應器纜線 (1.8 公尺) (x1)
RS232 菊輪鍊纜線
飛利浦標誌 (x1)
USB 護蓋與螺絲 (x2) 機座
BM05922 (選購)
其他
螢幕顯示語言
英文
法文
德文
義大利文
波蘭文
土耳其文
俄文
簡體中文
西班牙文
繁體中文
阿拉伯文
日文 保固
3 年保固 符合法規
CE
CB
BSMI
CU
EPA
ETL
FCC A 級
PSB
VCCI
J-Moss 內容物
箱內其他物品 AC 電源線 RS232 纜線 遙控器 遙控器電池 快速入門指南
By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.
I understand
You are about to visit a Philips global content page
Continue
使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。