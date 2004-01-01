搜尋關鍵字

    Signage Solutions EcoDesign

    65BDL3650QE/02

    更出色的顯示效果

    使用這款環保 4K Ultra HD 數位顯示器與您的觀眾互動。配備最新的 PPDS EcoDesign，與其他市場型號相比僅需一半耗電量即可運作，帶來無與倫比的 4K UHD 表現。

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    EcoDesign 18/7 顯示器

    • 65 吋
    • 直下式 LED 背光
    • Ultra HD

    100% 再生和可回收包裝

    飛利浦告示牌 3650 EcoDesign 顯示器的製造流程、物理特性、材料、包裝和內建軟體均採用更環保且能源效率更高的設計，其執行耗能少於同類產品一半，但仍然提供同樣無與倫比的性能。

    Android SoC 處理器。原生與網路應用程式

    這些功能強大的顯示器採用我們的 Android 10 SoC 平台，針對原生 Android 應用程式進行最佳化處理，您也可以直接在顯示器上安裝 Web 應用程式。彈性且安全，確保顯示器規格能長時間維持在最新狀態。

    透過雲端來連接與控制內容

    您可利用內建的 HTML5 瀏覽器，透過雲端來連接與控制內容。使用 Chromium 式瀏覽器在線上設計您的內容，然後將其連接到單一顯示器或整個網路，以橫向和縱向模式顯示完整 HD 解析度內容。只需透過選配 CRD22 Wifi 模組或 LAN 將顯示器連線至網際網路，即可享受自行建立的播放清單。

    EPEAT Gold Climate+ 認可

    飛利浦告示牌 3650 EcoDesign 經 EPEAT 認可並註冊，獲得 Gold Climate+ 環保生態標章，符合世界首屈一指的電子產品生態標籤制定的嚴格標準。

    容錯移轉。確保內容持續播放

    容錯移轉是一項革命性的技術，對要求嚴苛的商業應用程式至關重要，它可在輸入來源或應用程式失效 (不太可能發生) 時，自動在螢幕上播放備份內容。只要選擇主要輸入連線和容錯移轉連線，即可立即保護內容。

    選配的 Interact 可用於進行無線螢幕分享

    使用現有的 Wifi 網路以無線方式分享螢幕畫面，即時安全地連接裝置，或使用我們選配的 HDMI Interact 接收器，直接投射到螢幕上，而無需連線至安全網路。

    Philips Wave 隨時可用於遠端管理

    透過 Wave 從遠端解鎖飛利浦告示牌 3650 EcoDesign 顯示器的強大威力、多功能性與智慧型功能。這個不斷進化的雲端平台搭配簡化的安裝和設定程序，方便監控顯示器、升級韌體、管理播放清單並設定電源排程，確保掌握一切。為您節省時間與精力，還能減少環境衝擊。

    透過選配模組可連線 Wifi 和藍牙 5.2

    輕鬆排程內容以便從 USB 或內建記憶體播放。飛利浦專業顯示器會從待機模式中喚醒，以播放您想要的內容，並在播放完成後返回待機模式。

    技術規格

    • 畫面/顯示

      螢幕對角尺寸 (公制)
      163.9  cm
      螢幕對角尺寸 (吋)
      64.5  吋
      長寬比
      16:9
      面板解析度
      3840 x 2160
      點距
      0.372 x 0.372 公釐
      最佳解析度
      3840 x 2160 @ 60 Hz
      亮度
      350  cd/m²
      顯示器色彩
      10.6 億種
      對比率 (一般)
      1200:1
      動態對比
      500,000:1
      反應時間 (一般)
      8  ms
      可視角度 (水平)
      178  度
      可視角度 (垂直)
      178  度
      畫面增強
      • 3/2 - 2/2 影片清晰轉換功能
      • 動態補償防交錯
      • 循序掃描
      • 動態對比增強效果
      面板技術
      IPS
      作業系統
      Android 10
      霧度
      25%

    • 連線能力

      音訊輸出
      3.5 公釐插孔
      視訊輸入
      • DVI-I (x1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 2.0 (x2)
      • USB 3.0 (x2)
      音訊輸入
      3.5 公釐插孔
      其他連接
      Micro SD 記憶卡
      外部控制
      • RS232C (輸入/輸出) 2.5 公釐插孔
      • IR (輸入/輸出) 3.5 公釐插孔
      • RJ45
      選購 WiFi 功能
      CRD22 Wifi 接收器

    • 便利

      擺放位置
      • 橫向 (18/7)
      • 縱向 (18/7)
      區塊矩陣
      最高 15 x 15
      鍵盤控制
      • 隱藏
      • 可鎖定
      遙控訊號
      可鎖定
      訊號迴路途徑
      • RS232
      • 紅外線迴路途徑
      容易安裝
      智慧型插入
      節能功能
      智慧型電源模式
      連線控制
      • RS232
      • RJ45

    • 音效

      內建喇叭
      2 x 10W RMS

    • 功率

      主電源
      100 - 240V~，50/60Hz
      耗電量 (一般)
      86  W
      耗電量 (最大)
      133 瓦
      待機消耗功率
      <0.5W
      省電功能
      智慧型電源模式
      能源標章等級
      C

    • 支援的螢幕解析度

      電腦格式
      • 1920 x 1080，60Hz
      • 1680 x 1050，60Hz
      • 1600 x 1200，60Hz
      • 1440 x 900，60Hz
      • 1280 x 1024，60Hz
      • 1280 x 800，60Hz
      • 1280 x 720，60Hz
      • 1152 x 870，75Hz
      • 1024 x 768，60、70、75Hz
      • 800 x 600，56、60、72、75Hz
      • 720 x 400，70Hz
      • 640 x 480，60、67、72、75Hz
      • 1152 x 864，75Hz
      • 832 x 624，75Hz
      • 3840 x 2160，24、25、30、60Hz
      視訊格式
      • 480p，60Hz
      • 480i，60Hz
      • 1080p，50、60Hz
      • 1080i，50、60Hz
      • 720p，50、60Hz
      • 3840 x 2160p，24、25、30、60Hz

    • 尺寸

      設備寬度
      1462.3  mm
      產品重量
      28.5  kg
      設備高度
      837.3  mm
      設備深度
      68.9 公釐 (深度@壁掛架) / 89.9 公釐 (深度@握把)  mm
      設備寬度 (吋)
      57.57  吋
      機體高度 (吋)
      32.96  吋
      壁掛
      400 x 400 公釐，M8
      設備深度 (吋)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  吋
      邊框寬度
      14.9 公釐 (等邊框)
      產品重量 (磅)
      62.83  lb

    • 作業環境條件

      海拔高度
      0 ~ 3000 公尺
      溫度範圍 (操作)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      30,000  小時
      溫度範圍 (儲存)
      -20 ~ 60  °C
      濕度範圍 (操作) [RH]
      20 ~ 80% RH (無凝結)
      濕度範圍 (儲存) [RH]
      5 ~ 95% RH (無凝結)

    • 多媒體應用程式

      USB 播放視訊
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      USB 播放圖片
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB 播放音訊
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • 內建播放器

      CPU
      四核心 Cortex A55
      GPU
      G52 MC1
      記憶體
      • 16GB
      • 3GB DDR

    • 配件

      附配件
      • IR 感應器纜線 (1.8 公尺) (x1)
      • RS232 菊輪鍊纜線
      • 飛利浦標誌 (x1)
      • USB 護蓋 (x1)
      • AC 電源線
      • AC 開關護蓋
      • 電線收藏夾 (x2)
      • 快速入門指南
      • RS232 纜線

    • 其他

      螢幕顯示語言
      • 簡體中文
      • 繁體中文
      • 英文
      • 法文
      • 德文
      • 義大利文
      • 波蘭文
      • 俄文
      • 西班牙文
      • 土耳其文
      • 日文
      • 阿拉伯文
      保固
      3 年保固
      符合法規
      • CE
      • CB
      • BSMI
      • FCC A 級
      • VCCI
      • J-Moss
      • ETL
      • RoHS

