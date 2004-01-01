Signage Solutions EcoDesign
更出色的顯示效果
使用這款環保 4K Ultra HD 數位顯示器與您的觀眾互動。配備最新的 PPDS EcoDesign，與其他市場型號相比僅需一半耗電量即可運作，帶來無與倫比的 4K UHD 表現。
Signage Solutions EcoDesign
更出色的顯示效果 EcoDesign 18/7 顯示器 100% 再生和可回收包裝
飛利浦告示牌 3650 EcoDesign 顯示器的製造流程、物理特性、材料、包裝和內建軟體均採用更環保且能源效率更高的設計，其執行耗能少於同類產品一半，但仍然提供同樣無與倫比的性能。
Android SoC 處理器。原生與網路應用程式
這些功能強大的顯示器採用我們的 Android 10 SoC 平台，針對原生 Android 應用程式進行最佳化處理，您也可以直接在顯示器上安裝 Web 應用程式。彈性且安全，確保顯示器規格能長時間維持在最新狀態。
透過雲端來連接與控制內容
您可利用內建的 HTML5 瀏覽器，透過雲端來連接與控制內容。使用 Chromium 式瀏覽器在線上設計您的內容，然後將其連接到單一顯示器或整個網路，以橫向和縱向模式顯示完整 HD 解析度內容。只需透過選配 CRD22 Wifi 模組或 LAN 將顯示器連線至網際網路，即可享受自行建立的播放清單。
EPEAT Gold Climate+ 認可
飛利浦告示牌 3650 EcoDesign 經 EPEAT 認可並註冊，獲得 Gold Climate+ 環保生態標章，符合世界首屈一指的電子產品生態標籤制定的嚴格標準。
容錯移轉。確保內容持續播放
容錯移轉是一項革命性的技術，對要求嚴苛的商業應用程式至關重要，它可在輸入來源或應用程式失效 (不太可能發生) 時，自動在螢幕上播放備份內容。只要選擇主要輸入連線和容錯移轉連線，即可立即保護內容。
選配的 Interact 可用於進行無線螢幕分享
使用現有的 Wifi 網路以無線方式分享螢幕畫面，即時安全地連接裝置，或使用我們選配的 HDMI Interact 接收器，直接投射到螢幕上，而無需連線至安全網路。
Philips Wave 隨時可用於遠端管理
透過 Wave 從遠端解鎖飛利浦告示牌 3650 EcoDesign 顯示器的強大威力、多功能性與智慧型功能。這個不斷進化的雲端平台搭配簡化的安裝和設定程序，方便監控顯示器、升級韌體、管理播放清單並設定電源排程，確保掌握一切。為您節省時間與精力，還能減少環境衝擊。
透過選配模組可連線 Wifi 和藍牙 5.2
輕鬆排程內容以便從 USB 或內建記憶體播放。飛利浦專業顯示器會從待機模式中喚醒，以播放您想要的內容，並在播放完成後返回待機模式。
畫面/顯示
螢幕對角尺寸 (公制)
163.9
cm 螢幕對角尺寸 (吋)
64.5
吋 長寬比
16:9 面板解析度
3840 x 2160 點距
0.372 x 0.372 公釐 最佳解析度
3840 x 2160 @ 60 Hz 亮度
350
cd/m² 顯示器色彩
10.6 億種 對比率 (一般)
1200:1 動態對比
500,000:1 反應時間 (一般)
8
ms 可視角度 (水平)
178
度 可視角度 (垂直)
178
度 畫面增強
3/2 - 2/2 影片清晰轉換功能
動態補償防交錯
循序掃描
動態對比增強效果 面板技術
IPS 作業系統
Android 10 霧度
25%
連線能力
音訊輸出
3.5 公釐插孔 視訊輸入
DVI-I (x1)
HDMI 2.0 (x2)
USB 2.0 (x2)
USB 3.0 (x2) 音訊輸入
3.5 公釐插孔 其他連接
Micro SD 記憶卡 外部控制
RS232C (輸入/輸出) 2.5 公釐插孔
IR (輸入/輸出) 3.5 公釐插孔
RJ45 選購 WiFi 功能
CRD22 Wifi 接收器
便利
擺放位置 區塊矩陣
最高 15 x 15 鍵盤控制 遙控訊號
可鎖定 訊號迴路途徑 容易安裝
智慧型插入 節能功能
智慧型電源模式 連線控制
音效
內建喇叭
2 x 10W RMS
功率
主電源
100 - 240V~，50/60Hz 耗電量 (一般)
86
W 耗電量 (最大)
133 瓦 待機消耗功率
<0.5W 省電功能
智慧型電源模式 能源標章等級
C
支援的螢幕解析度
電腦格式 視訊格式
尺寸
設備寬度
1462.3
mm 產品重量
28.5
kg 設備高度
837.3
mm 設備深度
68.9 公釐 (深度@壁掛架) / 89.9 公釐 (深度@握把)
mm 設備寬度 (吋)
57.57
吋 機體高度 (吋)
32.96
吋 壁掛
400 x 400 公釐，M8 設備深度 (吋)
2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)
吋 邊框寬度
14.9 公釐 (等邊框) 產品重量 (磅)
62.83
lb
作業環境條件
海拔高度
0 ~ 3000 公尺 溫度範圍 (操作)
0 ~ 40
°C MTBF
30,000
小時 溫度範圍 (儲存)
-20 ~ 60
°C 濕度範圍 (操作) [RH]
20 ~ 80% RH (無凝結) 濕度範圍 (儲存) [RH]
5 ~ 95% RH (無凝結)
多媒體應用程式
USB 播放視訊
H.264
H.263
H.265
MPEG1/2
MPEG4
VP8
VP9 USB 播放圖片 USB 播放音訊
內建播放器
CPU
四核心 Cortex A55 GPU
G52 MC1 記憶體
配件
附配件
IR 感應器纜線 (1.8 公尺) (x1)
RS232 菊輪鍊纜線
飛利浦標誌 (x1)
USB 護蓋 (x1)
AC 電源線
AC 開關護蓋
電線收藏夾 (x2)
快速入門指南
RS232 纜線
其他
螢幕顯示語言
簡體中文
繁體中文
英文
法文
德文
義大利文
波蘭文
俄文
西班牙文
土耳其文
日文
阿拉伯文 保固
3 年保固 符合法規
CE
CB
BSMI
FCC A 級
VCCI
J-Moss
ETL
RoHS
