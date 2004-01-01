Signage Solutions Q-Line 顯示器
脫穎而出
飛利浦 Q-Line 4K Ultra HD 數位顯示器兼具資訊傳達功能與迷人造型。這款可靠且設置方便的告示板解決方案採用 Android 系統，可連接 Wave 進行遠端管理，隨時隨地，全然掌控。
Signage Solutions Q-Line 顯示器
透過雲端來連接與控制內容
您可利用內建的 HTML5 瀏覽器，透過雲端來連接與控制內容。使用 Chromium 式瀏覽器在線上設計您的內容，然後將其連接到單一顯示器或整個網路，以橫向和縱向模式顯示 Full HD 解析度內容。只需透過 WiFi 或使用 RJ45 纜線將顯示器連線至網際網路，即可享受自行建立的播放清單。
容錯移轉。確保顯示器永不轉為空白
容錯移轉是一項革命性的技術，對要求嚴苛的商業應用程式至關重要，它可在輸入來源或應用程式失效 (不太可能發生) 時，自動在螢幕上播放備份內容。只要選擇主要輸入連線和容錯移轉連線，即可立即保護內容。
從 USB 或內建記憶體輕鬆排程內容
輕鬆排程內容以便從 USB 或內建記憶體播放。飛利浦專業顯示器會從待機模式中喚醒，以播放您想要的內容，並在播放完成後返回待機模式。
選配的 Interact 可用於進行無線螢幕分享
使用現有的 Wi-Fi 網路以無線方式分享螢幕畫面，即時安全地連接裝置，或使用我們選配的 HDMI Interact 接收器，直接投射到螢幕上，而無需連線至安全網路。
Android SoC 處理器。原生與網路應用程式
這些功能強大的飛利浦專業顯示器採用我們的 Android 10 SoC 平台，針對原生 Android 應用程式進行最佳化處理，您也可以直接在顯示器上安裝 Web 應用程式。彈性且安全，確保顯示器規格能長時間維持在最新狀態。
透過 Wave 享受革命性的成果
透過 Wave 從遠端解鎖飛利浦 Q-Line 顯示器的強大威力、多功能性與智慧型功能。這個不斷進化的雲端平台搭配簡化的安裝和設定程序，方便監控顯示器、升級韌體、管理播放清單並設定電源排程，確保掌握一切。為您節省時間與精力，還能減少環境衝擊。
畫面/顯示
螢幕對角尺寸 (公制)
163.9
cm 螢幕對角尺寸 (吋)
64.5
吋 長寬比
16:9 面板解析度
3840 x 2160 點距
0.372 x 0.372 公釐 最佳解析度
3840 x 2160 @ 60 Hz 亮度
400
cd/m² 顯示器色彩
10.7 億種 對比率 (一般)
1200:1 動態對比
500,000:1 反應時間 (一般)
8
ms 可視角度 (水平)
178
度 可視角度 (垂直)
178
度 畫面增強
3/2 - 2/2 影片清晰轉換功能
循序掃描
動態對比增強效果 面板技術
ADS 作業系統
Android 10 霧度
25%
連線能力
音訊輸出
3.5 公釐插孔 視訊輸入
USB 2.0 (x2)
DVI-I (x1)
HDMI 2.0 (x2)
USB 3.0 (x1) 音訊輸入
3.5 公釐插孔 其他連接 外部控制
RS232C (輸入/輸出) 2.5 公釐插孔
IR (輸入/輸出) 3.5 公釐插孔
RJ45
便利
擺放位置 區塊矩陣
達 3 x 3 鍵盤控制 遙控訊號
可鎖定 訊號迴路途徑 容易安裝
智慧型插入 節能功能
智慧型電源模式 連線控制
音效
內建喇叭
2 x 10W RMS
功率
主電源
100 - 240V~，50/60Hz 耗電量 (一般)
134
W 待機消耗功率
<0.5W 省電功能
智慧型電源模式 能源標章等級
G
支援的螢幕解析度
電腦格式
1024 x 768，60、70、75Hz
1152 x 864，75Hz
1280 x 1024，60Hz
1280 x 720，60Hz
1280 x 800，60Hz
1440 x 900，60Hz
1600 x 1200，60Hz
1680 x 1050，60Hz
1920 x 1080，60Hz
3840 x 2160，60Hz、50Hz
720 x 400，70Hz
800 x 600，56、60、72、75Hz
800 x 600，56、60、72 Hz
832 x 624，75Hz 視訊格式
1080p，50、60Hz
2160p，50、60Hz
1080i，50、60Hz
720p，50、60Hz
尺寸
設備寬度
1462.3
mm 產品重量
28.5
kg 設備高度
837.3
mm 設備深度
68.9 公釐 (深度@壁掛架) / 89.9 公釐 (深度@握把)
mm 設備寬度 (吋)
57.57
吋 機體高度 (吋)
32.96
吋 壁掛
400 公釐 x 400 公釐，M8 設備深度 (吋)
2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)
吋 邊框寬度
14.9 公釐 (等邊框) 產品重量 (磅)
62.83
lb
作業環境條件
海拔高度
0 ~ 3000 公尺 溫度範圍 (操作)
0 ~ 40
°C MTBF
50,000
小時 溫度範圍 (儲存)
-20 ~ 60
°C 濕度範圍 (操作) [RH]
20 ~ 80% RH (無凝結) 濕度範圍 (儲存) [RH]
5 ~ 95% RH (無凝結)
多媒體應用程式
USB 播放視訊
H.264
H.263
H.265
MPEG1/2
MPEG4
VP8
VP9 USB 播放圖片 USB 播放音訊
內建播放器
CPU
四核心 Cortex A55 GPU
G52 MC1 記憶體
配件
附配件
IR 感應器纜線 (1.8 公尺) (x1)
RS232 菊輪鍊纜線
飛利浦標誌 (x1)
AC 電源線
AC 開關護蓋
電線收藏夾 (x2)
HDMI 纜線 (1.8 公尺) (x1)
快速入門指南
遙控器與 AAA 電池
RS232 纜線
USB 護蓋 (x1)
其他
螢幕顯示語言
簡體中文
繁體中文
英文
法文
德文
義大利文
波蘭文
俄文
西班牙文
土耳其文
日文
阿拉伯文 保固
3 年保固 符合法規
CE
CB
FCC A 級
VCCI
RoHS
UL
