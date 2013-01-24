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QuadViewer 可在同一個螢幕上，播放來自於多達四個獨立輸入端的內容，讓您更靈活地運用螢幕空間，是適用於控制室、企業環境和會議室的理想選擇。
CMND 是一款強大耐用的顯示器管理平台，將掌控權完全交回您手中。利用 CMND & Create 更新和管理內容，或透過 CMND & Control 控制您的設定。CMND 為您實現所有可能。
將您的顯示器轉化為多功能數位告示板的解決方案，並打造一個智慧、安全且相互連線的顯示器網路。開放式易插拔規格 (OPS) 是工業標準插槽，可插入 OPS 標準化的多媒體播放機。這個無線解決方案讓您可按照需求，隨時安裝、使用或維護您的硬體設備。
對於高需求的商業應用程式而言，維持內容的執行十分重要。雖然發生嚴重內容損毀的可能性不高，但「容錯移轉」利用革命性技術保護內容，可在媒體播放器發生故障時於螢幕上播放備份內容。當主要輸入出現問題時，「容錯移轉」隨即自動發揮作用。只要選擇主要輸入連線和「容錯移轉」連線，您便可立即獲得保護。
系統可以控制並預設背光強度，最多可降低 50% 耗電量，為您大幅節省用電費用。
讓 USB 化身成為真正符合成本效益的數位看板裝置。只要將內容 (影片、音訊、圖片) 儲存在 USB 上，然後插到顯示器上播放即可。您可透過螢幕顯示功能表，建立播放清單及排定內容播放時間，就能隨時隨地享受自建的播放清單內容。
較傳統 Full HD 顯示器高出四倍的解析度，帶來前所未有的 Signage Solutions 收視饗宴。3840 x 2160 像素提供極致細膩的逼真影像，為您開啟通往新視界的窗口。
運用「容錯移轉」簡化您的簡報和視訊會議。當會議室或會議廳無人使用時，背景內容可以播放您選擇的任何輸入來源。當會議開始而您必須分享在您螢幕上的簡報時，只需連接至您的電腦，顯示器便會自動切換輸入並顯示您螢幕上的內容，無須手動切換輸入。
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