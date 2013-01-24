主頁
飛利浦 - 按一下這裡瀏覽至首頁

搜尋關鍵字

1

U-Line 顯示器

75BDL3000U/00
  • 抓住觀眾目光 抓住觀眾目光 抓住觀眾目光
    -{discount-value}

    U-Line 顯示器

    75BDL3000U/00

    抓住觀眾目光

    搭載較傳統顯示器高出四倍的解析度，帶來不同以往的收視饗宴。此款超大 75 吋顯示器提供 3840 x 2160 像素，以極致細膩的逼真影像，為您開啟通往新視界的窗口 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    尋找類似產品

    U-Line 顯示器

    抓住觀眾目光

    搭載較傳統顯示器高出四倍的解析度，帶來不同以往的收視饗宴。此款超大 75 吋顯示器提供 3840 x 2160 像素，以極致細膩的逼真影像，為您開啟通往新視界的窗口 查看所有優點

    抓住觀眾目光

    搭載較傳統顯示器高出四倍的解析度，帶來不同以往的收視饗宴。此款超大 75 吋顯示器提供 3840 x 2160 像素，以極致細膩的逼真影像，為您開啟通往新視界的窗口 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    尋找類似產品

    U-Line 顯示器

    抓住觀眾目光

    搭載較傳統顯示器高出四倍的解析度，帶來不同以往的收視饗宴。此款超大 75 吋顯示器提供 3840 x 2160 像素，以極致細膩的逼真影像，為您開啟通往新視界的窗口 查看所有優點

    類似產品

    See all unmapped

      抓住觀眾目光

      賦予超大螢幕體驗

      • 75 吋
      • 邊緣 LED 背光
      • Ultra HD
      使用 QuadViewer 由 4 個獨立輸入端子播放內容

      使用 QuadViewer 由 4 個獨立輸入端子播放內容

      QuadViewer 可在同一個螢幕上，播放來自於多達四個獨立輸入端的內容，讓您更靈活地運用螢幕空間，是適用於控制室、企業環境和會議室的理想選擇。

      CMND：全權掌控您的顯示器

      CMND：全權掌控您的顯示器

      CMND 是一款強大耐用的顯示器管理平台，將掌控權完全交回您手中。利用 CMND & Create 更新和管理內容，或透過 CMND & Control 控制您的設定。CMND 為您實現所有可能。

      選用的 OPS 插入功能，能為您打造多功能合一的解決方案

      選用的 OPS 插入功能，能為您打造多功能合一的解決方案

      將您的顯示器轉化為多功能數位告示板的解決方案，並打造一個智慧、安全且相互連線的顯示器網路。開放式易插拔規格 (OPS) 是工業標準插槽，可插入 OPS 標準化的多媒體播放機。這個無線解決方案讓您可按照需求，隨時安裝、使用或維護您的硬體設備。

      利用「容錯移轉」維持內容的執行

      利用「容錯移轉」維持內容的執行

      對於高需求的商業應用程式而言，維持內容的執行十分重要。雖然發生嚴重內容損毀的可能性不高，但「容錯移轉」利用革命性技術保護內容，可在媒體播放器發生故障時於螢幕上播放備份內容。當主要輸入出現問題時，「容錯移轉」隨即自動發揮作用。只要選擇主要輸入連線和「容錯移轉」連線，您便可立即獲得保護。

      SmartPower 確保節能效果

      SmartPower 確保節能效果

      系統可以控制並預設背光強度，最多可降低 50% 耗電量，為您大幅節省用電費用。

      隨時透過 SmartPlayer 排程喜歡的內容

      隨時透過 SmartPlayer 排程喜歡的內容

      讓 USB 化身成為真正符合成本效益的數位看板裝置。只要將內容 (影片、音訊、圖片) 儲存在 USB 上，然後插到顯示器上播放即可。您可透過螢幕顯示功能表，建立播放清單及排定內容播放時間，就能隨時隨地享受自建的播放清單內容。

      4K Ultra HD：讓您大開眼界的解析度

      較傳統 Full HD 顯示器高出四倍的解析度，帶來前所未有的 Signage Solutions 收視饗宴。3840 x 2160 像素提供極致細膩的逼真影像，為您開啟通往新視界的窗口。

      利用會議專用「容錯移轉」，讓開會更簡便

      運用「容錯移轉」簡化您的簡報和視訊會議。當會議室或會議廳無人使用時，背景內容可以播放您選擇的任何輸入來源。當會議開始而您必須分享在您螢幕上的簡報時，只需連接至您的電腦，顯示器便會自動切換輸入並顯示您螢幕上的內容，無須手動切換輸入。

      技術規格

      • 畫面/顯示

        對角畫面尺寸 (吋)
        74.5  吋
        螢幕對角尺寸 (公制)
        189.3  cm
        面板技術
        IPS
        最佳解析度
        3840 x 2160 @ 60Hz
        亮度
        410  cd/m²
        對比率 (一般)
        1200:1
        動態對比
        500,000:1
        長寬比
        16:9
        反應時間 (一般)
        8  ms
        點距
        0.429 x 0.429 公釐
        顯示器色彩
        1073 百萬色
        視角 (水平)
        178  度
        視角 (垂直)
        178  度
        畫面增強
        • 3/2 - 2/2 影片清晰轉換功能
        • 3D 梳型濾波器
        • 3D MA 防交錯
        • 動態對比增強效果
        • 動態補償防交錯
        • 循序掃描
        面板解析度
        3840 x 2160

      • 連線

        視訊輸入
        • VGA (類比 D-Sub)
        • DisplayPort (1.2)
        • DVI-D
        • HDMI (x3)
        • 色差端子 (RCA)
        • 複合端子 (RCA)
        視訊輸出
        DisplayPort
        音訊輸入
        • 3.5 公釐插孔
        • 音訊左/右聲道 (RCA)
        音訊輸出
        • 3.5 公釐插孔
        • 外接喇叭接頭
        • SPDIF
        外部控制
        • RS232C (輸入/輸出) 2.5 公釐插孔
        • RJ45
        • IR (輸入/輸出) 3.5 公釐插孔
        其他連接
        • AC 輸出
        • OPS
        • USB

      • 尺寸

        邊框寬度
        12.50 公釐
        設備寬度
        1676.60  mm
        設備高度
        955.00  mm
        設備深度
        73.80  mm
        設備寬度 (吋)
        66.01  吋
        機體高度 (吋)
        37.60  吋
        設備深度 (吋)
        2.91  吋
        VESA 安裝
        600 x 400 公釐，M8
        產品重量
        53.3  kg
        產品重量 (磅)
        117.51  lb
        智慧型插入高度
        300  mm
        智慧型插入寬度
        250  mm

      • 便利

        擺放位置
        橫向 (16/7)
        連線控制
        • RS232
        • HDMI (單一纜線)
        • LAN (RJ45)
        訊號迴路途徑
        • RS232
        • DisplayPort
        • 紅外線迴路途徑
        節能功能
        智慧型電源模式
        遙控訊號
        可鎖定
        鍵盤控制
        • 隱藏
        • 可鎖定
        容易安裝
        智慧型插入
        其他便利功能
        可提式把手
        螢幕省電功能
        畫素轉換，低亮度
        子母畫面
        子母畫面
        畫質效能
        進階色彩控制

      • 功率

        主電源
        100 ~ 240 VAC，50 ~ 60 Hz
        耗電量 (一般)
        197  W
        待機消耗功率
        <0.5W

      • 音效

        內建喇叭
        2 x 10W RMS

      • 作業環境條件

        溫度範圍 (操作)
        5 ~ 40  °C
        溫度範圍 (儲存)
        -20 ~ 60  °C
        相對濕度
        20 ~ 80  %
        MTBF
        50,000  小時
        海拔高度
        0 ~ 3000 公尺

      • 配件

        附配件
        • AC 電源線
        • 遙控器電池
        • 快速入門指南
        • 遙控器
        • CD-ROM 中的使用者手冊
        • RS232 纜線
        • HDMI 纜線
        選購配件
        • HDBaseT OPS 接收器 (CRD25)
        • IR 光線動態感應器 (CRD41)

      • 其他

        螢幕顯示語言
        • 英文
        • 法文
        • 德文
        • 義大利文
        • 波蘭文
        • 俄文
        • 西班牙文
        • 土耳其文
        • 簡體中文
        • 繁體中文
        • 阿拉伯文
        • 日文
        • 葡萄牙文
        符合法規
        • CE
        • UL/cUL
        • CCC
        • C-Tick
        • RoHS
        • GOST
        • FCC A 級
        保固
        3 年保固

      • 多媒體應用程式

        USB 播放音訊
        • AAC
        • AIF
        • AIFF
        • ASF
        • LPCM
        • M3U
        • M4A
        • MP3
        • MP4
        • WAV
        • WMA
        USB 播放圖片
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        USB 播放視訊
        • M2TS
        • M4V
        • MK3D
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • MTS
        • TS
        • TTS
        • VOB
        • WMV

      內容物

      箱內其他物品

      • AC 電源線
      • 遙控器電池
      • 快速入門指南
      • 遙控器
      • CD-ROM 中的使用者手冊
      • RS232 纜線
      • HDMI 纜線
      • 選購配件: HDBaseT OPS 接收器 (CRD25)
      • 選購配件: IR 光線動態感應器 (CRD41)

      取得產品支援

      前往客戶服務

      建議產品

        最近檢視的產品