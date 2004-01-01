選配 OPS 插槽

開放式易插拔規格是工業標準插槽，可插入與 OPS 相容的多媒體播放機，讓您隨時皆可視需求升級或變更您的硬體。將您的顯示器轉化為多功能數位告示板解決方案不僅變得越來越輕鬆，也越來越人性化了。