HID 電容式觸控，USB 隨插即用

電容式觸控提供極致的全平面玻璃外觀，邊框寬度僅 1.5 公釐！支援同時最多 10 點觸控，打造令人印象深刻的互動體驗。非常適合協作或競賽型應用，此顯示器能讓您用各種內容吸引觀眾，特別適用於教育、公共場所、企業、飯店與零售環境。