    Signage Solutions C-Line 顯示器

    75BDL8051C/00

    互動式會議顯示器

    選用互動式飛利浦 C-Line 顯示器最大化參與程度並啟發協同作業。這些搭載 Windows 的顯示器專為耐受日常重度使用而打造，具備多達 10 個觸控點、邊到邊全玻璃齊平設計。

    Signage Solutions C-Line 顯示器

    互動式會議顯示器

    高階電容式多點觸控技術

    • 75 吋
    • 採用 Windows
    • 350cd/m²
    以 CMND & Control 操作、監控並維護

    以 CMND & Control 操作、監控並維護

    透過區域 (LAN) 連線執行您的顯示器網路。無論是單一或是 100 個螢幕，CMND & Control 可讓您執行如控制輸入和監視顯示器狀態等重要功能。

    無線螢幕分享與進階協同作業

    在一個畫面上顯示四個輸出影像。使用您現有的 Wi-Fi 網路立即且安全地連接裝置，或使用隨附的二個 HDMI 接收器直接投射至畫面，無需連接您的安全/受保護網路。

    HID 電容式觸控，USB 隨插即用

    電容式觸控提供極致的全平面玻璃外觀，邊框寬度僅 1.5 公釐！支援同時最多 10 點觸控，打造令人印象深刻的互動體驗。非常適合協作或競賽型應用，此顯示器能讓您用各種內容吸引觀眾，特別適用於教育、公共場所、企業、飯店與零售環境。

    採用 Windows 10

    強大的 Core i7 處理器搭配 nVidia GPU。可執行您最愛的應用程式，例如 Zoom、Skype (隨附) 和 MS Teams、MS Office (非隨附)

    內建白板模式

    以白板模式激發靈活的協同作業。只要啟動此功能，即可將顯示器變成空白畫布供多位使用者手動繪製，或使用專屬的顯示標記。螢幕上的所有內容皆可擷取，以便列印或分享檔案。

    快速便利的視訊會議

    內建視訊會議軟體，讓一對一或群組視訊通話變得前所未有的簡單。只需使用您自己的攝影機，或搭配選購的 Logitech Meetup 套件，即可享有一體化的 ConferenceCam 解決方案。

    通過 Crestron Connected 認證

    將此飛利浦專業顯示器整合至 Crestron 網路，即可透過筆電、桌機或行動裝置進行完整遠端控制。可開關顯示器、排程內容、管理設定並輕鬆連接外部裝置。Crestron Connected® 提供快速、可靠且安全的企業級系統控制解決方案。

    技術規格

    • 畫面/顯示

      螢幕對角尺寸 (公制)
      189.3  cm
      螢幕對角尺寸 (吋)
      74.5  吋
      長寬比
      16:9
      面板解析度
      3840 x 2160
      點距
      0.4935 (水平) x 0.4935 (垂直)
      最佳解析度
      3840x 2160 @ 60Hz
      亮度
      350  cd/m²
      顯示器色彩
      10.7 億種
      對比率 (一般)
      1000:1
      動態對比
      500,000:1
      反應時間 (一般)
      8  ms
      可視角度 (水平)
      178  度
      可視角度 (垂直)
      178  度
      畫面增強
      • 3/2 - 2/2 影片清晰轉換功能
      • 動態補償防交錯
      • 3D MA 防交錯
      • 動態對比增強效果
      • 循序掃描
      作業系統
      Windows 10

    • 連線能力

      音訊輸出
      3.5 公釐插孔 (x2)
      視訊輸入
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • DVI-I (x1)
      • HDMI 2.0 (x4)
      • USB-C
      • USB 2.0 (x2)
      • USB 3.0 (x2)
      音訊輸入
      3.5 公釐插孔 (x1)
      其他連接
      • OPS
      • Micro SD 記憶卡
      視訊輸出
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • DVI - D (x1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      外部控制
      • RJ45
      • RS232C (輸入/輸出) 2.5 公釐插孔
      • IR (輸入/輸出) 3.5 公釐插孔

    • 便利

      擺放位置
      • 橫向
      • 橫向 (18/7)
      螢幕省電功能
      畫素轉換，低亮度
      鍵盤控制
      • 隱藏
      • 可鎖定
      訊號迴路途徑
      • RS232
      • 紅外線迴路途徑
      容易安裝
      智慧型插入
      節能功能
      智慧型電源模式
      連線控制
      • RJ45
      • RS232
      DPMS 省電系統

    • 音效

      內建喇叭
      2 x 20W RMS

    • 功率

      主電源
      100 ~ 240 VAC，50 ~ 60 Hz
      耗電量 (一般)
      240  W
      耗電量 (最大)
      340 瓦
      待機消耗功率
      <0.5 W
      能源標章等級
      G

    • 支援的螢幕解析度

      電腦格式
      • 1920 x 1200，60Hz
      • 1920 x 1080，60Hz
      • 1680 x 1050，60Hz
      • 1600 x 1200，60Hz
      • 1600 x 900，60Hz
      • 1440 x 1050，60Hz
      • 1440 x 900，60、75Hz
      • 1400 x 1050，60、75Hz
      • 1366 x 768，60Hz
      • 1360 x 768，60Hz
      • 1280x1024，60、67、75Hz
      • 1280 x 960，60Hz
      • 1280 x 800，60,75Hz
      • 1280 x 768，60Hz、75Hz
      • 1280 x 720，60,70Hz
      • 1152 x 900，66Hz
      • 1152 x 864，60、70、75Hz
      • 1024x768，60、70Hz
      • 960x720，75Hz
      • 848 x 480，60Hz
      • 832 x 624，75Hz
      • 800 x 600，56、60、72、75Hz
      • 720 x 400，70Hz
      • 640 x 350，70Hz
      • 640 x 480，60、67、72、75Hz
      視訊格式
      • 1080p，50、60Hz
      • 576i，50Hz
      • 576p，50Hz
      • 480i，60Hz
      • 480p，60Hz
      • 1080i，50、60Hz
      • 4K x 2K，50、60Hz
      • 720p，50、60Hz
      UHD 格式
      • 3840 x 2160，24、25、30、60 Hz
      • 3840 x 2160，50 Hz

    • 尺寸

      智慧型插入掛架
      6*M4*L6(200x100)
      設備寬度
      1703.80  mm
      產品重量
      66.5  kg
      設備高度
      982.00  mm
      設備深度
      84.20(@壁掛架)，99.70(@最大)  mm
      設備寬度 (吋)
      67.08  吋
      機體高度 (吋)
      38.66  吋
      壁掛
      600 (水平) x 400 (垂直) 公釐，M8
      設備深度 (吋)
      3.31(@wall mount), 3.93(@max)  吋
      邊框寬度
      1.50 公釐 (等邊框)
      產品重量 (磅)
      146.61  lb

    • 作業環境條件

      海拔高度
      0 ~ 3000 公尺
      溫度範圍 (操作)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  小時
      相對濕度
      20 ~ 80% (操作)，5 ~ 95% (儲存)  %
      溫度範圍 (儲存)
      -20 ~ 60  °C

    • 多媒體應用程式

      USB 播放視訊
      • ASF
      • AVI
      • FLV
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      • DAT
      USB 播放圖片
      • BMP
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      USB 播放音訊
      • AAC
      • M4A
      • MP3
      • WMA

    • 內建播放器

      CPU
      Intel Core i7
      GPU
      Nvidia GT730
      收納
      256GB eMMc
      RAM
      8 GB DDR4

    • 多點觸控互動功能

      觸控點
      同時有 10 個觸控點

    • 配件

      附配件
      • 飛利浦標誌 (x1)
      • RS232 菊輪鍊纜線 (x1)
      • 清潔布 (x1)
      • DVI - I 纜線 (1.8 公尺) (x1)
      • HDMI 纜線 (3 公尺) (x1)
      • IR 感應器纜線 (1.8 公尺) (x1)
      • M2 螺絲 (x2)
      • M3 螺絲 (x2)
      • 電源線 (x3)
      • 觸控筆 (x2)
      • USB-A 對 USB-B 纜線 (3 公尺) (x1)
      • USB 護蓋 (x1)
      • AAA 電池 (x1)
      • HDMI 發送器 (x2)
      • 快速入門指南 (x1)
      • 遙控器 (x1)
      • RS232 纜線 (3 公尺) (x1)

    • 其他

      螢幕顯示語言
      • 英文
      • 法文
      • 德文
      • 西班牙文
      • 波蘭文
      • 土耳其文
      • 俄文
      • 義大利文
      • 簡體中文
      • 繁體中文
      • 阿拉伯文
      • 日文
      • 丹麥文
      • 荷蘭文
      • 芬蘭文
      • 挪威文
      • 葡萄牙文
      • 瑞典文
      保固
      3 年保固
      符合法規
      • CE
      • RoHS
      • CB
      • CU
      • EMF
      • EPA
      • FCC A 級
      • ETL
      • PSB

