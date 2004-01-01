Signage Solutions C-Line 顯示器
互動式會議顯示器
選用互動式飛利浦 C-Line 顯示器最大化參與程度並啟發協同作業。這些搭載 Windows 的顯示器專為耐受日常重度使用而打造，具備多達 10 個觸控點、邊到邊全玻璃齊平設計。
Signage Solutions C-Line 顯示器
以 CMND & Control 操作、監控並維護
透過區域 (LAN) 連線執行您的顯示器網路。無論是單一或是 100 個螢幕，CMND & Control 可讓您執行如控制輸入和監視顯示器狀態等重要功能。
無線螢幕分享與進階協同作業
在一個畫面上顯示四個輸出影像。使用您現有的 Wi-Fi 網路立即且安全地連接裝置，或使用隨附的二個 HDMI 接收器直接投射至畫面，無需連接您的安全/受保護網路。
HID 電容式觸控，USB 隨插即用
電容式觸控提供極致的全平面玻璃外觀，邊框寬度僅 1.5 公釐！支援同時最多 10 點觸控，打造令人印象深刻的互動體驗。非常適合協作或競賽型應用，此顯示器能讓您用各種內容吸引觀眾，特別適用於教育、公共場所、企業、飯店與零售環境。
採用 Windows 10
強大的 Core i7 處理器搭配 nVidia GPU。可執行您最愛的應用程式，例如 Zoom、Skype (隨附) 和 MS Teams、MS Office (非隨附)
內建白板模式
以白板模式激發靈活的協同作業。只要啟動此功能，即可將顯示器變成空白畫布供多位使用者手動繪製，或使用專屬的顯示標記。螢幕上的所有內容皆可擷取，以便列印或分享檔案。
快速便利的視訊會議
內建視訊會議軟體，讓一對一或群組視訊通話變得前所未有的簡單。只需使用您自己的攝影機，或搭配選購的 Logitech Meetup 套件，即可享有一體化的 ConferenceCam 解決方案。
通過 Crestron Connected 認證
將此飛利浦專業顯示器整合至 Crestron 網路，即可透過筆電、桌機或行動裝置進行完整遠端控制。可開關顯示器、排程內容、管理設定並輕鬆連接外部裝置。Crestron Connected® 提供快速、可靠且安全的企業級系統控制解決方案。
畫面/顯示
螢幕對角尺寸 (公制)
217.42
cm 螢幕對角尺寸 (吋)
85.6
吋 長寬比
16:9 面板解析度
3840 x 2160 點距
0.4935 (水平) x 0.4935 (垂直) 公釐 最佳解析度
3840x 2160 @ 60Hz 亮度
350
cd/m² 顯示器色彩
10.7 億種 對比率 (一般)
1000:1 動態對比
500,000:1 反應時間 (一般)
8
ms 可視角度 (水平)
178
度 可視角度 (垂直)
178
度 畫面增強
3/2 - 2/2 影片清晰轉換功能
動態補償防交錯
3D MA 防交錯
動態對比增強效果
循序掃描 作業系統
Windows 10
連線能力
音訊輸出
3.5 公釐插孔 (x2) 視訊輸入
DisplayPort 1.2 (x1)
HDMI 2.0 (x4)
DVI-I (x1)
USB 2.0 (x2)
USB 3.0 (x2)
USB-C 音訊輸入
3.5 公釐插孔 (x1) 其他連接 視訊輸出
DisplayPort 1.2 (x1)
DVI - D (x1)
HDMI 2.0 (x2) 外部控制
RJ45
RS232C (輸入/輸出) 2.5 公釐插孔
IR (輸入/輸出) 3.5 公釐插孔
便利
擺放位置 螢幕省電功能
畫素轉換，低亮度 鍵盤控制 訊號迴路途徑 容易安裝
智慧型插入 節能功能
智慧型電源模式 連線控制 DPMS 省電系統
是
音效
內建喇叭
2 x 20W RMS
功率
主電源
100 ~ 240 VAC，50 ~ 60 Hz 耗電量 (一般)
300
W 耗電量 (最大)
460 瓦 待機消耗功率
<0.5 W 能源標章等級
G
支援的螢幕解析度
電腦格式
1920 x 1200，60Hz
1920 x 1080，60Hz
1680 x 1050，60Hz
1600 x 1200，60Hz
1600 x 900，60Hz
1440 x 1050，60Hz
1440 x 900，60、75Hz
1400 x 1050，60、75Hz
1366 x 768，60Hz
1360 x 768，60Hz
1280x1024，60、67、75Hz
1280 x 960，60Hz
1280 x 800，60,75Hz
1280 x 768，60Hz、75Hz
1280 x 720，60,70Hz
1152 x 900，66Hz
1152 x 864，60、70、75Hz
1024x768，60、70Hz
960x720，75Hz
848 x 480，60Hz
832 x 624，75Hz
800 x 600，56、60、72、75Hz
720 x 400，70Hz
640 x 350，70Hz
640 x 480，60、67、72、75Hz 視訊格式
1080p，50、60Hz
576p，50Hz
480p，60Hz
1080i，50、60Hz
4K x 2K，50、60Hz
720p，50、60Hz
480i，60Hz UHD 格式
尺寸
智慧型插入掛架
6*M4*L6，100 公釐間距，最大尺寸 300 公釐 x 180 公釐 設備寬度
1949
mm 產品重量
79.5
kg 設備高度
1120.00
mm 設備深度
77.50(@壁掛架)，93.00(@最大)
mm 設備寬度 (吋)
76.73
吋 機體高度 (吋)
44.09
吋 壁掛
600 (水平) x 400 (垂直) 公釐，M8 設備深度 (吋)
3.05(@wall mount), 3.66(@max)
吋 邊框寬度
1.50 公釐 (等邊框) 產品重量 (磅)
175.27
lb
作業環境條件
海拔高度
0 ~ 3000 公尺 溫度範圍 (操作)
0 ~ 40
°C MTBF
50,000
小時 相對濕度
20 ~ 80% (操作)，5 ~ 95% (儲存)
% 溫度範圍 (儲存)
-20 ~ 60
°C
多媒體應用程式
USB 播放視訊
ASF
AVI
FLV
MKV
MP4
MPEG
MPG
TS
VOB
WEBM
WMV
DAT USB 播放圖片 USB 播放音訊
內建播放器
CPU
Intel Core i7 GPU
Nvidia GT730 收納
256GB eMMc RAM
8 GB DDR4
多點觸控互動功能
觸控點
同時有 10 個觸控點
配件
附配件
其他
螢幕顯示語言
英文
法文
德文
西班牙文
波蘭文
土耳其文
俄文
義大利文
簡體中文
繁體中文
阿拉伯文
日文
丹麥文
荷蘭文
芬蘭文
挪威文
葡萄牙文
瑞典文 保固
3 年保固 符合法規
CE
RoHS
CB
CU
EMF
FCC A 級
ETL
