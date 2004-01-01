Signage Solutions D-Line 顯示器
追求創新
用更聰明、更快速的告示板顯示器，讓您的觀眾驚嘆不已。內建 WiFi 及可搭配 Android 應用程式運作的設計，為告示板解決方案開創新一代進化典範
Signage Solutions D-Line 顯示器
內建記憶體可儲存和播放內容
透過內建記憶體儲存和播放內容。將媒體上傳至顯示器並立刻播放內容。內建記憶體與內部瀏覽器相輔相成，可在串流線上內容時充當快取記憶體。如果網路故障，內建記憶體也可播放內容的快取版本，讓內容持續運作，確保即使網路發生問題時，您的媒體依然能順利運作。
利用「容錯移轉」維持內容的執行
對於高需求的商業應用程式而言，維持內容的執行十分重要。雖然發生嚴重內容損毀的可能性不高，但「容錯移轉」利用革命性技術保護內容，可在媒體播放器發生故障時於螢幕上播放備份內容。當主要輸入出現問題時，「容錯移轉」隨即自動發揮作用。只要選擇主要輸入連線和「容錯移轉」連線，您便可立即獲得保護。
SmartPower 確保節能效果
系統可以控制並預設背光強度，最多可降低 50% 耗電量，為您大幅節省用電費用。
CMND：全權掌控您的顯示器
CMND 是一款強大耐用的顯示器管理平台，將掌控權完全交回您手中。利用 CMND & Create 更新和管理內容，或透過 CMND & Control 控制您的設定。CMND 為您實現所有可能。
利用 CMND & Create 製作與更新內容
運用 CMND & Create 創作工具的強大功能，設計並製作引人入勝的內容。具備拖放介面、預先載入的範本和內建 widget，讓您製作出令客戶驚豔引人入勝的內容。有縱向與橫向模式供您選擇。
利用 CMND & Control 管理多個顯示器的設定
運用 CMND & Control 從單一中央位置輕鬆管理多個顯示器。可從遠端位置透過即時顯示器監控、設定並進行軟體更新，並能一次自訂並設定多個顯示器，例如視訊牆或菜單看板顯示器，輕輕鬆鬆就能操控一整套顯示器。
Android SoC 處理器。原生與網路應用程式
經由網際網路連線控制您的顯示器。Android 系統的飛利浦專業級顯示器已針對原生 Android 應用程式進行最佳化，您也可以直接在顯示器上安裝網路應用程式。全新 Android 8 作業系統可確保軟體安全，長時間維持最新規格。
利用自動螢幕截圖確保內容持續運作
內容是最重要的關鍵，而自動螢幕截圖功能可確保您的內容隨時運作。全天都會擷取螢幕截圖並儲存在 FTP 伺服器，可透過伺服器隨時隨地觀看螢幕截圖。
ADS 寬螢幕面板顯示器
透過 ADS 廣視角技術，實現任何角度都能清楚觀賞的效果。高級超維場轉換技術提供更快速的顯示畫面處理，搭配 180 度視野，帶來更加順利流暢的內容轉換、出色的影像精準度，以及可重現的優異色彩。
透過雲端來連接與控制內容
您可利用內建的 HTML5 瀏覽器，透過雲端來連接與控制內容。使用 Chromium 式瀏覽器在線上設計您的內容，然後將其連接到單一顯示器或整個網路，以橫向和縱向模式顯示 Full HD 解析度內容。只需透過 WiFi 或使用 RJ45 纜線將顯示器連線至網際網路，即可享受自行建立的播放清單。
畫面/顯示
螢幕對角尺寸 (公制)
247.7
cm 螢幕對角尺寸 (吋)
97.5
吋 長寬比
16:9 面板解析度
3840 x 2160 點距
0.56 (水平) x 0.56 (垂直) [公釐] 最佳解析度
3840 x 2160 @120HZ 亮度
500
cd/m² 顯示器色彩
10.7 億種 對比率 (一般)
1300:1 動態對比
500,000:1 反應時間 (一般)
8
ms 可視角度 (水平)
178
度 可視角度 (垂直)
178
度 畫面增強
3/2 - 2/2 影片清晰轉換功能
3D 梳型濾波器
動態補償防交錯
3D MA 防交錯
動態對比增強效果
循序掃描 面板技術
IPS 作業系統
Android 8.0
連線能力
音訊輸出
3.5 公釐插孔 視訊輸入
DisplayPort 1.2 (x1)
DVI-I (x1)
HDMI 2.0 (x3)
USB 2.0 (x2) 音訊輸入
3.5 公釐插孔 其他連接
OPS 視訊輸出
DisplayPort 1.2 (x1)
HDMI 2.0 (x1) 外部控制
RJ45
RS232C (輸入/輸出) 2.5 公釐插孔
IR (輸入/輸出) 3.5 公釐插孔 WiFi
雙天線 2.4Ghz 和 5Ghz 4G/LTE 天線接頭
mPCIe
便利
擺放位置 區塊矩陣
最高 10 x 15 螢幕省電功能
畫素轉換，低亮度 鍵盤控制 訊號迴路途徑
紅外線迴路途徑
DisplayPort
HDMI
RS232 節能功能
智慧型電源模式 連線控制
RS232 WiFi 通訊協定
a b g n、802.1x
音效
內建喇叭
2 x 10W RMS
功率
主電源
100 ~ 240 VAC，50 ~ 60 Hz 耗電量 (一般)
474
W 耗電量 (最大)
678 瓦 待機消耗功率
<0.5 W 能源標章等級
G
支援的螢幕解析度
電腦格式
1920 x 1080，60Hz
1280 x 1024，60Hz
1024 x 768，60Hz
1280 x 720，60Hz
1440 x 900，60 Hz
1600 x 900，60Hz
1680 x 1050，60Hz
3840 x 2160，30、60Hz
640 x 480，60Hz
800 x 600，60Hz 視訊格式
1080p，50、60Hz
1080i，50、60Hz
2160p，24、30、60Hz
480i，60Hz
480p，60Hz
576i，50Hz
576p，50Hz
720p，50、60Hz
尺寸
設備寬度
2193.2
mm 產品重量
90.6
kg 設備高度
1248.2
mm 設備深度
87.9 (深度@壁掛架) / 97.9 (深度@握把)
mm 設備寬度 (吋)
86.35
吋 機體高度 (吋)
49.14
吋 壁掛
800 (水平) x 400 (垂直) 公釐、M8 設備深度 (吋)
3.46 (D@Wall mount) /3.85 (D@Handle)
吋 邊框寬度
16.0 公釐 (等邊框) 產品重量 (磅)
199.74
lb
作業環境條件
海拔高度
0 ~ 3000 公尺 溫度範圍 (操作)
0 ~ 40
°C MTBF
50,000
小時 溫度範圍 (儲存)
-20 ~ 60
°C 濕度範圍 (操作) [RH]
20 - 80% RH (無凝結) 濕度範圍 (儲存) [RH]
5 - 95% RH (無凝結)
多媒體應用程式
USB 播放視訊 USB 播放圖片 USB 播放音訊
內建播放器
CPU
2 x A53 + 2 x A73 GPU
ARM Mali G51 記憶體
3GB DDR 收納
32 GB eMMc
配件
附配件
快速入門指南
RS232 纜線
AC 電源線
IR 感應器纜線 (1.8 公尺)
遙控與 AAA 電池 附配件
RS232 菊輪鍊纜線
飛利浦標誌 (x1)
AC 開關護蓋
USB 護蓋 (x1)
螺絲
其他
螢幕顯示語言
英文
法文
德文
西班牙文
波蘭文
土耳其文
俄文
義大利文
簡體中文
繁體中文
阿拉伯文
日文
丹麥文
荷蘭文
芬蘭文
挪威文
葡萄牙文
瑞典文 保固
3 年保固 符合法規
CE
RoHS
BSMI
CB
CCC
CU
EMF
EnergyStar 8.0
ETL
FCC A 級
PSB
VCCI 內容物
箱內其他物品 快速入門指南 RS232 纜線 AC 電源線 IR 感應器纜線 (1.8 公尺) 遙控與 AAA 電池
