智慧感應，適應您的空氣品質需求

AeraSense 技術每秒掃描空氣 1000 次，以偵測污染物及氣體，並在產品顯示幕或應用程式上即時報告空氣品質。在自動模式下，裝置會以智慧方式選擇合適的速度來回應各種情況。