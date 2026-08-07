PureProtect Mini 900 系列 空氣清淨機
設計纖巧優雅，更迅速淨化空氣
藉著我們纖巧的空氣清淨機在家中享受潔淨、安全的空氣。它可以在幾分鐘內去除 99.97% 的致敏原及污染物，同時節省能源費用。機身設計時尚，能完美融入您的家居與生活方式。
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PureProtect Mini 900 系列 空氣清淨機
設計纖巧優雅，更迅速淨化空氣 有效捕捉致敏原及污染物 過濾面積高達 65 平方公尺的房間 每小時 250 立方公尺的潔淨空氣率 (CADR) HEPA 濾網 PM2.5 智慧型感應器 12 分鐘內去除污染物
設計纖巧優雅，更迅速淨化空氣 (1)。憑藉每小時 250 立方公尺的強大過濾能力 (CADR)，它可以輕鬆處理高達 65 平方公尺的空間 (2)，並可在 12 分鐘內淨化 20 平方公尺房間的空氣 (3)。
2 層 HEPA 過濾系統可捕捉 99.97% 最細小的微細粒子
由前層濾網與 HEPA NanoProtect 組成的 2 層過濾設計，可捕捉 99.97% 小至 0.003 微米的微細粒子 (4)，比已知的最小病毒更細小！
超靜音和無光線干擾
使用我們創新的空氣清淨機享受不受干擾的睡眠。在睡眠模式下，其運作噪音只有 20.5 分貝 (5)，比竊竊私語還要安靜。此外，數位顯示燈的亮度亦會調暗，大大減少光線干擾。
捕捉 99.97% 來自塵埃、花粉或寵物的致敏原
為過敏人士提供全天候保護。去除 99.97% 的塵蟎、花粉、寵物或黴菌孢子致敏原 (6)，這些致敏原是引致過敏或花粉熱症狀的已知誘因 (7)。通過 ECARF 防過敏認證。
有效減少空氣中的 H1N1 (流感) 等病毒
去除空氣中 99.9% 的病毒及細菌。通過獨立測試，可消除 H1N1 流感病毒 (8)、葡萄球菌 (9) 及 99.99% Hcov-E229 冠狀病毒 (10)。
比檯燈更低的耗電量
享受潔淨空氣，降低能源費用。這款空氣清淨機在最大功率下僅消耗 21W 電能，比白熾燈還要低，擁有 Class 1 能源標章。
智慧感應，適應您的空氣品質需求
AeraSense 技術每秒掃描空氣 1000 次，以偵測污染物及氣體，並在產品顯示幕或應用程式上即時報告空氣品質。在自動模式下，裝置會以智慧方式選擇合適的速度來回應各種情況。
小巧時尚的設計
我們的空氣清淨機體積小巧，設計時尚，可完美融入任何空間。它僅 36 公分高，非常適合放置在書桌、書架或床頭櫃上。
濾網使用壽命長達 1 年
原廠濾網可確保長達 1 年 (11) 的最佳效能，減少維護的麻煩與費用。空氣清淨機會計算濾網的壽命，並在需要更換時向您發出提醒。
以耐用與永續做為設計考量
在飛利浦，我們設計的產品經久耐用。每款產品均經過嚴格的耐用測試，確保可全天候持續運作。本產品使用的塑膠有超過 23% 來自再生塑膠，務求盡可能減少我們的碳足跡。
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一般規格
產品類型：
空氣清淨機 技術
HEPA NanoProtect 顏色
絲米白 主要材質
塑膠 次要材質
再生塑膠 (>23%) 網路連線功能
否 語音控制
否
技術規格
最大功率
21W 空氣品質感測器
PM2.5 最低音量
20.5 dB(A) 最高音量
49.0 dB(A)
效能
CADR (潔淨空氣輸送率) (微粒，GB/T)
250 立方公尺/小時 濾網層
HEPA、前層濾網 微粒過濾
99.97% 的 0.003 微米微粒 最大房間面積
65 平方公尺
運用效能
電線長度
1.5 公尺 排程器
否 自動模式
有 睡眠模式
有 速度設定
有 (睡眠、中速、高速) 氣氛夜燈
否 空氣品質資訊
顏色、數字 介面
數位 (觸控) 建議更換濾網
1 年
安全功能
兒童安全鎖
有
重量與尺寸
產品高度
36.4 公分 產品重量
2.5 公斤 產品寬度
24 公分 產品長度
23.8 公分 包裝長度
28 公分 包裝寬度
28 公分 包裝高度
40 公分 包裝重量
3.6 公斤
節能
待機耗電量
<1W 電壓
100-240V 頻率
50/60Hz 能源標章
Class 1
維護保養
保固
2 年
相容性
隨附配件 1
2 合 1 HEPA 濾網 相關配件 1
FY0900
原產國家/地區
產地
中國
(1) 對比上一代飛利浦 AC0850 的 CADR (2) CADR 參照 GB/T18801-2022 進行測試。根據 NRCC-54013 標準計算的合適淨化面積。 (3) 計算根據：48 立方公尺的房間，CADR 為每小時 250 立方公尺 (4) 從通過濾網的空氣測得，由 iUTA 根據 DIN71460 以 0.003 微米的 NaCl 氣霧對濾網進行測試 (5) 聲壓，IEC 60704，於 1.5 公尺距離處。 (6) 從通過濾網的空氣測得，由奧地利 OFI 研究所根據 SOP 350.003 以家居塵蟎、白樺樹花粉及貓隻致敏原對濾網進行測試 (7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008，由 J. Bousquet 及大約 50 位關鍵意見領袖撰寫，Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160 (8) 由 GMT 實驗室進行的微生物降低率測試，將裝置放在受流感 (H1N1) 病毒感染的 30 立方公尺試驗室中，並以加速模式運行 1 小時 (9) 根據 GB21551.3-2010 進行測試，條件包括葡萄球菌、30 立方公尺試驗室、1 小時、加速模式、第三方實驗室 (10) 在外部實驗室進行微生物減少率測試，將裝置放在受到 HCOV-229E 病毒氣霧感染的試驗室中，並以加速模式運行 1 小時。HCOV-229E 雖與引致 2019 冠狀病毒疾病 (COVID-19) 的 SARS-CoV-2 有關，但並非 SARS-CoV-2。 (11) 濾網的使用壽命取決於空氣品質及使用情況。
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