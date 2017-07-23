空氣清淨機 1000i 系列
空氣淨化程序不用 11 分鐘 (1)
只需按一下按鈕，這台空氣清淨機便能濾除家中看不見的病毒、過敏原或汙染物，常保環境乾淨安全。透過每小時 270 立方公尺的潔淨空氣輸出率 (CADR)，淨化程序快速又有效。
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空氣淨化程序不用 11 分鐘 (1) 去除 99.9% 病毒、過敏原與汙染物 (2,3,4) 淨化空間面積高達 63 m² 270 m³/h 清淨空氣率 (CADR) HEPA 與活性碳濾網 自動與睡眠模式 空氣品質顯示
居家環境的即時空氣品質一目瞭然。顯示器會以直覺式色環顯示過敏原和 PM2.5 等級。
自動模式和 5 段風速可選
以智慧型自動模式運轉產品，或 5 段風速手動調整：睡眠、風速 1、風速 2、風速 3 和高速 – 完全掌握氣流和音量。
智慧型濾網指示燈
空氣清淨機會根據汙染程度和運作時間，精確計算濾網使用壽命。清淨機會在需要更換濾網時通知您，輕鬆維護。
可清除空氣中高達 99.9% 的病毒和氣溶膠
濾除可能含有呼吸道病毒的氣溶膠。經 Airmid Health-group 獨立測試，可清除空氣中高達 99.9% 的病毒和氣溶膠 (3)。亦經冠狀病毒測試 (5)。
智慧淨化的智慧型感應器
每秒掃描空氣 1000 次以偵測超細微粒。即時回報空氣品質，並針對您的家中智慧選擇正確速度 (在自動模式下)。
通過品質測試，品質值得您信賴
飛利浦清淨機在出廠前需要通過 170 項強制且嚴格的檢查測試。產品皆經過嚴格的使用壽命與耐用性測試，可全天候持續運作。
迅速淨化空間的面積可達 63 m²
強大的空氣對流可有效覆蓋高達 63 m² 的空間，並將清淨空氣散佈到室內的每個角落。將淨化效能提升至 270 m³/hr CADR (潔淨空氣輸出率)。淨化 20 m² 只需不到 11 分鐘。(1)
超靜音運作的睡眠模式
在睡眠模式中，顯示器燈光會變暗，清淨機以近乎靜音的方式運作，讓您在入睡時仍能呼吸乾淨空氣。
智慧照明控制
空氣品質指數和 UI 上的指示燈皆可調暗和/或關閉，以避免光線干擾。
耗電量低
空氣清淨機的節能設計，最高以 30 瓦的功率運作。相當於一個標準燈泡。
HEPA 濾網可濾除 99.97% 的 0.003 微米微粒
3 層過濾功能搭配 NanoProtect HEPA、活性碳與前置濾網，可濾除 99.97% 小至0.003 微米的超細微粒 (4)，因此可保護您免受 PM2.5、細菌、花粉、灰塵、寵物皮屑、氣體和其他汙染物影響。獲得歐洲過敏研究機構中心認證。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
特色
PM2.5 感測器
有 VitaShield IPS
有 AeraSense 科技
有 模式
3 種自動模式 風扇速度
4 種手動風速設定 兒童安全鎖
有 「健康空氣」保護鎖與警告
有 計時器
12
hour(s) 馬達
直流電
原產國家/地區
製造地
中國
節能
最大耗電量
30
W 待機耗電量
<0.5
W 電壓
110
V
維護保養
替換 HEPA 濾網
HEPA 濾網 FY1410 - 24 個月 替換 AC 濾網
AC 濾網 FY1413 - 12 個月 服務
2 年全球保固
技術規格
電線長度
1.8
m 電壓
110
V 頻率
60
Hz
重量與尺寸
重量
5.3
kg 包裝尺寸 (長 x 寬 x 高)
10.12x14.61x23.74 吋 / 257x371x603
mm 尺寸 (長*寬*高)
325 *210 * 543 產品重量
183.78 盎司/5.21
kg 產品尺寸 (長 x 寬 x 高)
8.27x12.80x21.38 吋 /210 x 325 x 543 產品含包裝重量
234.22 盎司/6.64
kg 顏色
白色
設計與表面處理
顏色
白色 控制面板顏色
黑色 7C 主體材質
ABS 控制面板類型
觸控式面板
服務
2 年保固
有
永續性
包裝
> 90% 為再生材料 使用手冊
100% 再生紙
效能
CADR (懸浮微粒、GB/T)
270
m³/h 房間大小
最大可達 63
m² 空間大小 (NRCC)
高達 63 m² 過濾層
HEPA、活性碳、前置濾網 空氣品質感應器
PM2.5 微粒 微粒過濾
99.97% 的 0.003 微米微粒 過敏原過濾
99.99% 過濾病毒與氣溶膠
99.9% 濾除 0.3 微米微粒
99.97
% 去除超細微粒
20
nm 建議 HEPA 濾網使用壽命
12
mon 聲音功率
32 - 62
dB(A) 建議 AC 濾網使用壽命
6
mon
運用效能
最低音量 (睡眠模式)
32
dB 最高音量 (高速模式)
62
dB 自動模式
有 電線長度
1.8
m 睡眠模式
有 手動風速設定
5 段式 (睡眠、風速 1、風速 2、風速 3、高速) 空氣品質資訊
色環、數字回饋 自動環境光源
有
(1) 自通過濾網的空氣測得該數據，這是一次性清潔的理論時間，計算公式為將其 CADR 190㎥/h 除以 49 ㎥ 的房間大小 (假設房間的地板面積為 20 ㎡，且高度為 2.4 公尺)。 (2) 經第三方實驗室以 5.33cm/s 風速測試濾材單次濾除的結果。/將通過濾網的空氣，以 JISB 9908-2027 的標準進行測試 (3) 由 Airmid Healthgroup Ltd. 在含有空氣傳播型 A 型流感 (H1N1) 病毒的 28.5m³ 試驗室中進行測試；減少率在啟動強力模式 10–20 分鐘後進行測量。僅使用空氣清淨機無法抵抗 COVID-19，但可支援整體防護 (美國環保署)。 (4)將通過濾網的空氣，以符合 DIN71460-1 的 iUTA 進行 NaCl 氣溶膠測試。 (5)於外部實驗室進行微生物減少率測試，使用飛利浦 HEPA NanoProtect 濾網，在受禽類冠狀病毒 (IBV) 氣溶膠汙染的試驗室中進行測試。 (6) 裝置的建議使用壽命是根據每年平均地區性室外有害空氣微粒值的理論計算，且每日以自動模式使用空氣清淨機運作 16 個小時。
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