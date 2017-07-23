空氣淨化程序不用 11 分鐘 (1)

只需按一下按鈕，這台空氣清淨機便能濾除家中看不見的病毒、過敏原或汙染物，常保環境乾淨安全。透過每小時 270 立方公尺的潔淨空氣輸出率 (CADR)，淨化程序快速又有效。