自動感應和調節以達到最佳效果

由人工智慧驅動的全新自行調節技術為您提供更聰明的體驗 (10)。它會思考、學習並根據您的需求進行自行調節，讓您省去手動操作的麻煩。它不僅能根據感應器做出反應，還會考量房間大小、室外數據和行為模式。它會自動提供健康潔淨的空氣，同時將噪音和耗電量降至最低。您還可以選擇 4 種風速等級 (睡眠、風速 1、風速 2、加速)，全面控制風量和音量。