2000i 系列 適用於大型空間的空氣清淨機
空氣淨化程序不用 8 分鐘 (1)
只需按一下按鈕，這台空氣清淨機便能濾除家中看不見的病毒、過敏原或汙染物，常保環境乾淨安全。透過 380 m³/h 的潔淨空氣輸出率 (CADR)，淨化程序快速又有效。
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若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
空氣淨化程序不用 8 分鐘 (1) 去除 99.9% 病毒、過敏原與汙染物 (3,4,7) 淨化空間面積高達 98 m² 380 m³/h 的空氣清淨輸出比率 (CADR) HEPA 與活性碳濾網 連接 Air+ 應用程式 Philips Air+ 應用程式：您的智能潔淨空氣解決方案
Air+ 應用程式提供智慧體驗，確保您呼吸健康潔淨的空氣。該應用程式可追蹤所有室內外污染物並自動調整裝置效能，讓您省去手動操作的麻煩。Air+ 讓您在家中或外出時都能掌控一切，更可使用 Amazon Alexa 或 Google Home 以語音控制家居空氣品質 (8)
徹底淨化面積高達 98 m2 的房間
360 度強勁氣流，以 380 m3/h 的 CADR (潔淨空氣輸出率) 將潔淨空氣散佈至房間的每個角落，徹底淨化房間，保護您遠離細菌、病毒、花粉、灰塵、寵物皮屑、塵蟎、有害氣體、異味和其他污染物。20 m2 只需 6 分鐘就能淨化完成。(1)
可清除空氣中高達 99.9% 的病毒和氣溶膠
濾除可能含有呼吸道病毒的氣溶膠。經 Airmid Health-group 獨立測試，可清除空氣中高達 99.9% 的病毒和氣溶膠 (3)。亦經冠狀病毒測試 (5)。
智慧淨化的智慧型感應器
每秒掃描空氣 1000 次以偵測超細微粒。即時回報空氣品質，並針對您的家中智慧選擇正確速度 (在自動模式下)。
通過品質測試，品質值得您信賴
飛利浦清淨機在出廠前需要通過 170 項強制且嚴格的檢查測試。產品皆經過嚴格的使用壽命與耐用性測試，可全天候持續運作。
自動環境光源
顯示器燈光會根據您房間的環境自動進行調整，讓您享有所有優點，不受干擾。
耗電量低
憑籍其節能設計，空氣清淨機的最大運作功率為 46 瓦，與一個標準燈泡相同。
空氣品質顯示
居家環境的空氣品質即時一目瞭然。顯示面板會以數字形式以及直覺式色環顯示過敏原和 PM2.5 程度。
長效型濾網，具備智慧型更換指示燈
長效濾網使用壽命代表可長期節省成本。相較於其他領先業界的空氣清淨機，飛利浦 NanoProtect HEPA 濾網可幫助您長期節省金錢 (12)。查看清淨機數位顯示器中的濾網使用壽命指示燈，何時更換濾網一目了然。
去除空氣中 99.97% 的不可見微粒 (13)
只有飛利浦空氣清淨機具有 NanoProtect HEPA 的 3 層過濾功能，活性碳及前置濾網可濾除 99.97% 小至 0.003 微米 (4) 的超細微粒。NanoProtect HEPA 技術不僅能捕捉汙染物，還能利用靜電荷吸引汙染物，清淨空氣效能比傳統 HEPA H13 過濾效能高達 2 倍 (12)。獲得歐洲過敏研究機構中心認證。
自動感應和調節以達到最佳效果
由人工智慧驅動的全新自行調節技術為您提供更聰明的體驗 (10)。它會思考、學習並根據您的需求進行自行調節，讓您省去手動操作的麻煩。它不僅能根據感應器做出反應，還會考量房間大小、室外數據和行為模式。它會自動提供健康潔淨的空氣，同時將噪音和耗電量降至最低。您還可以選擇 4 種風速等級 (睡眠、風速 1、風速 2、加速)，全面控制風量和音量。
超靜音運作的睡眠模式
在睡眠模式中，顯示器燈光會變暗，清淨機以近乎靜音的方式運作，讓您在入睡時仍能呼吸乾淨空氣。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
節能
最大耗電量
46
W 待機耗電量
<2
W 電壓
110
V
維護保養
建議更換濾網
3 年 (6) 替換濾網
FY2180/30 服務
2 年全球保固
連線
應用程式，透過 Wi-Fi 連線
Air+ 智慧型手機相容性
iPhone 和 Android 裝置 語音控制
Alexa、Google Home (8)
重量與尺寸
重量
5.8
kg 尺寸 (長*寬*高)
274*274*585 顏色
白色、灰色
效能
CADR (懸浮微粒、GB/T)
380
m³/h 空間大小 (NRCC)
高達 98 m² 過濾層
HEPA、活性碳、前置濾網 空氣品質感應器
PM2.5 微粒 微粒過濾
99.97% 的 0.003 微米微粒 過敏原過濾
99.99% 過濾病毒與氣溶膠
99.9%
運用效能
最低音量 (睡眠模式)
15
dB 自動模式
有 電線長度
1.8
m 睡眠模式
有 手動風速設定
3 段式 (睡眠、風速 1、高速) 空氣品質資訊
色環、數字 自動環境光源
有 最高音量 (高速模式)
54 dB (9)
(1) 自通過濾網的空氣測得該數據，這是一次性清潔的理論時間，計算公式為將其潔淨空氣輸出率 (CADR) 380 ㎥/h 除以 48 ㎥ 的房間大小 (假設房間地面面積為 20 ㎡，高度為 2.4 公尺)。 (2) CADR 已通過第三方實驗室根據 GB/T18801-2015 進行的測試。隨著測試和品質控制的改進，CADR 值有所提升。如果包裝尚未更新，請放心，產品符合網上列出的更高規格。 (3) 由 Airmid Healthgroup Ltd. 在含有空氣傳播型 A 型流感 (H1N1) 病毒的 28.5m³ 試驗室中進行測試；減少率在啟動強力模式 10–20 分鐘後進行測量。僅使用空氣清淨機無法抵抗 COVID-19，但可支援整體防護 (美國環保署)。 (4)將通過濾網的空氣，以符合 DIN71460-1 的 iUTA 進行 NaCl 氣溶膠測試。 (5)於外部實驗室進行微生物減少率測試，使用飛利浦 HEPA NanoProtect 濾網，在受禽類冠狀病毒 (IBV) 氣溶膠汙染的試驗室中進行測試。 (6) 裝置的建議使用壽命是根據每年平均地區性室外有害空氣微粒值的理論計算，且每日以自動模式使用空氣清淨機運作 16 個小時。 (7) 經第三方實驗室以每秒 5.33 公分風速測試濾材單次濾除的結果。/將通過濾網的空氣，以 JISB 9908-2017 的標準進行測試 (8) Alexa 和 Google Home 的可用性依您的所在位置而定 (9)計算的平均聲壓距離裝置 1.5 公尺，基於根據 IEC 60704 的測量。聲壓等級依房間構造、裝潢、裝置與聽眾位置而有所不同。 (10) 根據 GB/T 18801 測試，配備 NanoProtect HEPA 濾網的飛利浦空氣清淨機相較於配備 HEPA H13 濾網的空氣清淨機具有更高的潔淨空氣輸出率和能源效益 (11) 來自通過濾網的空氣，由第三方實驗室進行 NaCl 氣霧測試 (12) 根據品牌網站或零售商宣傳的濾網使用壽命和定價節省的費用，荷蘭，22 年 6 月 21 日。
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