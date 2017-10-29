3 種自動模式和 5 種手動設定

飛利浦空氣清淨機 3000i 系列具有 3 種自動空氣淨化設定：一般模式、超敏感的過敏原模式，以及超強力的細菌和病毒模式。除了 3 種自動模式之外，清淨機也有 5 種手動模式。有五種不同的速度設定可供選擇：從超寧靜的「睡眠」模式到超強大的「超高速」模式。您可從中挑選最適合的淨化模式。