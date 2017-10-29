Series 3000i 空氣清淨機
呼吸截然不同的空氣
飛利浦系列 3000i 能自動監控及清淨空氣。透過世界級 AeraSense 感應技術與連線應用程式，隨時隨地為您提供即時的空氣品質和過敏原資訊。
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呼吸截然不同的空氣 帶來更清淨的空氣 微粒 AHAM CADR*：393 可連接應用程式 過敏原模式 特殊 AL 自動模式能更有效去除過敏原
特殊設計的過敏原模式可極為有效地去除常見的空氣傳播過敏原。當清淨機偵測到空氣品質最輕微的變化時，它會提高清潔效能，以濾除空氣中的過敏原。
通過 ECARF 與 Airmid* 認證或測試
通過 ECARF 與 Airmid* 認證或測試
自動監測、反應並淨化空氣
相較於專業級感應器，即使是室內空氣條件下最輕微的變化，飛利浦的 AeraSense 技術也能感應得到。它會持續監控空氣，並在偵測到粒子變化時自動調整風扇速度。
隨時隨地操控您的清淨機
透過連線應用程式，隨時隨地操控您的空氣清淨機。透過 Air Matters 應用程式開啟空氣清淨機、變更風速或檢查濾網使用壽命。
AeraSense 可偵測、測量和控制淨化
AeraSense 為專業級感測器，能精準找出比 PM2.5 小的微粒 (包括最常見的室內空氣傳播過敏原)。接著會處理此資訊，以確保清淨機的設定符合目前空氣狀況的理想等級，並持續重新確認。然後會顯示 PM2.5 等級，即時針對您的室內空氣品質提供回饋。
空氣品質和過敏原管理建議
根據室內與室外空氣品質與花粉等級，應用程式會提供建議以協助您管理與過敏原或劣質空氣之間的接觸。
室外與室內空氣品質和過敏原指數的深入分析
使用 Air Matters 應用程式檢查室內及室外空氣品質。儀表板讓您一眼即知室外的空氣品質與花粉等級，以及清淨機持續追蹤的室內空氣品質。
Vitashield IPS 提供每小時 393 立方公尺 CADR 的優越效能
Vitashield IPS 搭配空氣動力學設計與加厚的 NanoProtect 濾網，可將潔淨空氣輸出提升至每小時 393 立方公尺，有效去除微粒、過敏原、細菌和病毒。
3 種自動模式和 5 種手動設定
飛利浦空氣清淨機 3000i 系列具有 3 種自動空氣淨化設定：一般模式、超敏感的過敏原模式，以及超強力的細菌和病毒模式。除了 3 種自動模式之外，清淨機也有 5 種手動模式。有五種不同的速度設定可供選擇：從超寧靜的「睡眠」模式到超強大的「超高速」模式。您可從中挑選最適合的淨化模式。
視覺化顯示空氣品質回饋
AeraSense 會即時透過數字和空氣清淨機儀表板上的色環顯示室內過敏原指數 (IAI) 等級。顯示的數字為室內的過敏原等級。色環則提供額外的視覺提示，範圍從藍色 (汙染和過敏原等級良好) 到紅色 (汙染和過敏原等級不佳)
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
特色
AeraSense 科技
有
技術規格
電線長度
2
m 功率
11~60
W 電壓
110
V 頻率
50/60
Hz
重量與尺寸
包裝尺寸 (長 x 寬 x 高)
474*340*798
mm 產品重量
8.42
kg 產品尺寸 (長 x 寬 x 高)
366*251*698 產品含包裝重量
10.96
kg
設計與表面處理
顏色
白色 控制面板顏色
黑色 主體材質
塑膠
永續性
待機耗電量
<0.5
W
效能
房間大小
95
m² 過濾細菌
99.99
% CADR (煙霧)
393
m³/h 過濾 PM2.5
>99
%
延長 50% 使用壽命：相較於 2015 年由第三方實驗室測試的飛利浦一般健康系列 HEPA 濾網和活性碳材質 煙霧 CADR：由第三方依據 AHAM 標準進行測試 20 奈米：經 IUTA 測試。根據世界衛生組織 (WHO) 2008 年的微生物風險評估報告，禽流感、人類流感病毒、退伍軍人菌、肝炎病毒皆大於 20 奈米 (0.00002 公釐)。 100 座美式足球場大小：由第三方實驗室測量的活性碳媒介，結果顯示大部分的毛孔尺寸為 1 至 2 奈米，活性碳的 AC 表面積為每公克 1070 平方公尺。以國際標準的美式足球場大小為基準，濾網的活性碳表面總面積為 100 座足球場大小。 去除 99.97% 微粒：2015 年由第三方實驗室測試 NanoProtect Pro 濾網於 400 風量第一次過濾效率的結果。
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