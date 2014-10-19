搭載高容量甲醛濾網

優異的 VitaShield 智慧淨化系統搭配高容量甲醛濾網，可濾淨空氣中的有害物質，而且在濾除甲醛方面有絕佳的成效。首先，抗菌前層濾網會阻擋較大的微粒，例如人/寵物毛髮及一般居家灰塵。接下來，搭配德國技術與經特殊處理之活性碳的高容量甲醛濾網則會立即濾淨空氣中的甲醛及其他有毒氣體；此濾網同時也能有效清除過敏原和細菌。