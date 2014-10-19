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VitaShield IPS
雙重感應器
優異的 VitaShield 智慧淨化系統搭配高容量甲醛濾網，可濾淨空氣中的有害物質，而且在濾除甲醛方面有絕佳的成效。首先，抗菌前層濾網會阻擋較大的微粒，例如人/寵物毛髮及一般居家灰塵。接下來，搭配德國技術與經特殊處理之活性碳的高容量甲醛濾網則會立即濾淨空氣中的甲醛及其他有毒氣體；此濾網同時也能有效清除過敏原和細菌。
可測量、控制空氣品質，讓您隨時掌握空氣品質
Turbo 模式能以最高速度立即清淨空氣。
獲獎記錄
根據世界衛生組織 (WHO) 2008 年的微生物風險評估報告，禽鳥類與人類的流感病毒、退伍軍人菌、肝炎病毒與 SARS 冠狀病毒皆大於 0.02 微米。
經上海市計量測試技術研究院 (SIMT) 於 30 m3 實驗室中根據 GB/T18801-2008 進行測試，測試時以香菸煙霧做為微粒污染物
經 SIMT 於 30m3 實驗室中根據 GB/T18801-2008 與 GB/T18883-2002 進行測試，測試時以體積小於 2.5um 的可吸入微粒做為微粒污染物 (由質量濃度中採樣，初始濃度為 5.0¡À0.5mg/m3)，測試時間為 1 小時
經上海市計量測試技術研究院 (SIMT) 於 30 m3 實驗室中根據 GB21551.3-2010 進行測試，測試時以 (白色葡萄球菌) 8032 做為測試細菌
經上海市計量測試技術研究院 (SIMT) 於 30 m3 實驗室中根據 GB/T18801-2008 與 GB/T18883-2002 進行測試，測試時初始甲醛濃度 1.0¡À0.2mg/m3，測試時間為 0.5-3 小時
經上海市計量測試技術研究院 (SIMT) 於 30 m3 實驗室中根據 GB/T18801-2008 與 GB/T18883-2002 進行測試，測試時初始 TVOC 濃度 6.0¡À1.2mg/m3，測試時間為 0.5-3 小時
經上海市計量測試技術研究院 (SIMT) 於 30 m3 實驗室中根據 GB/T18801-2008 與 GB/T18883-2002 進行測試，測試時初始甲苯濃度 2.0¡À0.4mg/m3，測試時間為 0.5-3 小時