健康空氣如影隨形

使用飛利浦複合式空氣清淨保濕機，大口呼吸健康的空氣。其獨特 VitaShield IPS 微護盾智慧淨化系統在進行清潔的同時，加濕系統則可濕潤空氣，給您舒適感受。「健康空氣」保護警告和保護鎖能確保您隨時呼吸到健康的空氣。