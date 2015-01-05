複合式空氣清淨保濕機
健康空氣如影隨形
使用飛利浦複合式空氣清淨保濕機，大口呼吸健康的空氣。其獨特 VitaShield IPS 微護盾智慧淨化系統在進行清潔的同時，加濕系統則可濕潤空氣，給您舒適感受。「健康空氣」保護警告和保護鎖能確保您隨時呼吸到健康的空氣。
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健康空氣如影隨形 配備智慧型空氣和濕度控制 CADR 246 m³/h 甲醛濾除率最高達 90% (3 小時) PM2.5 濾除率 >99% 優異的 VitaShield IPS 微護盾智慧淨化系統搭配德國技術
優異 VitaShield IPS 微護盾智慧淨化系統搭配德國技術，可有效濾除有毒氣體 (甲醛、甲苯與 TVOC 等等) 與體積 >0.02 微米的污染物 (超微粒、過敏原、細菌與病毒)。*
雙重感應器讓您清楚瞭解空氣品質和濕度
雙重感應器可測量和控制空氣品質與濕度，並能清楚顯示兩者資訊
「健康空氣」保護警告/保護鎖
「健康空氣」保護警告會及時提醒您更換濾網。如果未能及時更換濾網，裝置即會停止運作，以避免在濾網卡滿髒污的情況下運作運作無法收到成效。此功能可確保您隨時皆能享有健康好空氣。
智慧型空氣與濕度控制可淨化並濕潤空氣
智慧型空氣與濕度控制可淨化並濕潤空氣
兒童安全鎖可避免意外變更設定
兒童安全鎖可避免意外變更設定。
3 段 LED 指示燈，清楚呈現空氣品質等級
3 段 LED 指示燈，清楚呈現空氣品質等級
自動模式操作，使用免煩惱。
自動模式操作，使用免煩惱。
睡眠模式會以較低的速度和噪音等級運行，且會關閉所有燈光
產品處於睡眠模式時會降低風扇速度及噪音等級，產品上的所有燈源也會關閉。
3 段濕度設定
3 段濕度設定，您可依喜好自行調整濕度
5 種風扇速度設定讓您擁有更多選擇。
5 種風扇速度設定讓您擁有更多選擇。
1/4/8 小時易設定計時器
1/4/8 小時易設定計時器
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
設計規格
主體材質
ABS 塑膠 控制面板
按鈕 顏色
巧克力棕 風扇速度指示
位於控制面板
物流資訊
原產國家/地區
中國 12 NC (中國)
8834 081 80660
技術規格
電線長度
1.8
m 電壓
110
V 頻率
60
Hz 空氣品質感應器
懸浮微粒 瓦數 (中國)
47.5
W 噪音等級
31.8 - 57.2
dB(A)
重量和尺寸
產品重量
8.3
kg 產品尺寸 (寬 x 深 x 高)
210 x 365 x 605
mm F-box 重量 (含產品)
10.2
kg F-box 尺寸 (高 x 寬 x 深)
291 x 447 x 672
mm
效能
過濾 TVOC
99%*** CADR (煙味)
246 m3/h*** 過濾 PM2.5
40 分鐘即達 99%*** 過濾細菌
99%**** 過濾甲苯
1 小時即達 99%*** 過濾病毒
99.1%**** 加濕速率
339 ml/hr
**CADR (菸味) 已經過第三方測試 ***PM2.5 已經過第三方測試 (5.0 +/- 0.5) mg ***甲醛、甲苯與 TVOC 已由第三方於 30 M3 實驗室測試 3 小時，濃度為 (1.0 +/- 0.2)mg/m3、(2.0 +/- 0.4)mg/m3 和 (6.0 +/- 1.2)mg/m3 (皆根據 GB/T 18801-2008、GB/T18883-2002) *根據世界衛生組織 (WHO) 2008 年的微生物風險評估報告，禽流感、人類流感病毒、退伍軍人菌、肝炎病毒與 SARS 冠狀病毒皆大於 0.02 微米。 ***抗菌特性已根據 GB21551.3 並使用白色葡萄球菌測試，初始濃度 1*105 cfu/m3 ****經美國 Intertek 檢驗機構進行 MS2 病毒種類濾除測試 (於 11 m3 大的實驗室中測試 2 小時)，初始濃度 1.3*107 pfu/ml 經白色葡萄球菌與 MS2 病毒測試，相關條件請參閱 ****
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