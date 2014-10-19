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  • 健康空氣如影隨形
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已停產

空氣清淨機

AC4374/80

健康空氣如影隨形

優異 Vitashield IPS 搭配德國技術，可有效濾除有毒氣體 (甲醛、甲苯與 TVOC 等等) 與體積 >0.02 微米的污染物 (超微粒、過敏原、細菌與病毒)。*

查看所有優點

配備「健康空氣」智能鎖

健康空氣如影隨形

  • VitaShield IPS

  • 雙重感應器

Turbo 模式能以最高速度立即清淨空氣

Turbo 模式能以最高速度立即清淨空氣。

4 段 LED 指示燈，清楚呈現空氣品質等級

4 段 LED 指示燈，清楚呈現空氣品質等級

靜音模式會以較低的速度和噪音等級運行，且會關閉所有燈光

產品處於靜音模式時會降低風扇速度及噪音等級，產品上的所有燈源也會關閉。

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免責聲明

  1. 根據世界衛生組織 (WHO) 2008 年的微生物風險評估報告，禽流感、人類流感病毒、退伍軍人菌、肝炎病毒與 SARS 冠狀病毒皆大於 0.02 微米。

  2. CADR (菸味) 已經過第三方測試 *PM2.5 經第三方測試為 (5.0 +/- 0.5)mg/m3 **甲醛、甲苯、TVOC 已經過測試，由第三方於 30M3 實驗室測試 3 小時 **抗菌特性已根據 GB21551.3 並使用白色葡萄球菌 (初始濃度 1*105 cfu/m3) 測試過

  3. 經美國 Intertek 檢驗機構進行 MS2 病毒種類濾除測試 (於 11 m3 大的實驗室中測試 2 小時)，初始濃度為 1.3*107 pfu/ml