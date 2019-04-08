Series 4500i 空氣清淨機
健康空氣如影隨形
飛利浦全新空氣清淨機 4500i 系列風格獨具，不只能為居家設計畫龍點睛，更能有效減少室內的 PM2.5、有害氣體和過敏原。
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健康空氣如影隨形 乾淨健康的空氣是家裡最好的裝飾品 濾除 99.97% 微粒@3nm PM2.5、過敏原與氣體顯示 達 104 m2/ 1119 ft2 自動、睡眠模式和應用程式 簡單的 4 色顯示環，輕鬆監控
色環提供了額外的視覺提示，從藍色 (良好) 到紅色 (不良)，呈現室內空氣品質。
優異的微粒清除效能
空氣清淨機採用升級的 VitaShield 技術，可有效去除小至 0.003um 的微粒 (比 PM2.5 小 800 倍) 達 99.97%，包括 PM2.5、病毒、細菌、花粉、灰塵和寵物皮屑*。即使在嚴重汙染的季節，也能確保您呼吸健康的空氣。
符合防過敏認證
本產品經特殊設計，搭配敏感的過敏原模式，可有效偵測並減少花粉等過敏原。通過 ECARF (歐洲過敏研究基金會) 的防敏認證。
即時空氣品質回饋
即時 PM2.5 數值顯示加上室內有害氣體與過敏原指數，讓您看得見空氣品質，確保您隨時都能掌控一切；搭載媲美專業級感應器的 PM2.5 感應器，可即時回報您的室內空氣品質。準確先進的氣體感應器，能偵測有害氣體並顯示潛在有害氣體的等級。
超靜音運作
在睡眠模式中，顯示器燈光會變暗，清淨機以近乎靜音的方式運作，讓您在入睡時仍能呼吸乾淨空氣，此功能已獲得 Quietmark 認證。
透過智慧型手機的應用程式追蹤、監控及控制
您可以使用應用程式隨時隨地控制空氣清淨機。在應用程式內檢視空氣品質，讓您安心無憂，並比較室內與室外的空氣品質。您也可以使用應用程式來變更風扇速度以及檢查濾網狀態。
優秀的氣體去除效能
本空氣清淨機配備經過升級的 VitaShield 技術，可有效降低甲醛、VOC 和異味等有害氣體，並將其維持在安全等級*。活性碳具有奈米大小的毛孔，使其吸收表面面積等於 28 個足球場大小，可帶來高效且長久的 TVOC 淨化效果*。
智慧感應和智慧自動淨化功能
智慧型感應器能偵測最輕微的空氣變化，並自動調整風扇速度，達到最佳空氣清淨效能。本清淨機提供 4 種經特殊設計的自動模式：一般、汙染、氣體和過敏原，可根據您的需求最佳化您的空氣品質，為您家中創造安全的避風港。
迅速的淨化效果
透過每小時 400 立方公尺的微粒 CADR (潔淨空氣輸出率)，可在 8 分鐘內將 20 平方公尺的房間空氣過濾乾淨*。
經典極簡風產品設計
適合時尚住所的經典極簡風產品設計，可輕鬆融入任何居家裝潢風格。保持健康，保持時尚有型。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
特色
PM2.5 感測器
有 VitaShield
有 AeraSense 科技
有 空氣品質資訊
數字 氣體感測器
是 模式
4 種自動模式 風扇速度
睡眠、1、2、超高速 兒童安全鎖
有 「健康空氣」保護鎖與警告
有 光線控制
開/關 馬達
直流電
原產國家/地區
製造地
中國
物流資訊
EAN F-box
8710103892663 12NC code
883455850010
技術規格
功率
65
W 電線長度
1.85
m 電壓
110
V 頻率
50/60
Hz
重量與尺寸
包裝尺寸 (長 x 寬 x 高)
463 x 313 x 770
mm 產品重量
7.10
kg 產品尺寸 (長 x 寬 x 高)
358 x 253 x 672 產品含包裝重量
11.10
kg
設計與表面處理
顏色
白色 控制面板顏色
香檳金 控制面板類型
觸控式面板
服務
2 年全球保固
有
替換
AC 濾網
FY3432/10 HEPA 濾網
FY3433/10
永續性
包裝
> 90% 為再生材料 待機耗電量
< 2
W 使用手冊
100% 再生紙
效能
房間大小
28-48
m² CADR (懸浮微粒)
400*
m³/h 過濾細菌
99.9*
% 濾除 0.3 微米微粒
99.97
% 去除超細微粒
小至 3*
nm 過濾 H1N1 流感病毒
99.9*
% 微粒 CCM
P4 濾網使用壽命建議
4800
hour(s) 聲音功率
34-64
dB(A)
這是一次性清潔的理論時間，計算公式為將其 CADR 400m3/h 除以 48m3 的房間大小 (假設房間的地板面積為 20 m2，且高度為 2.4 m)。 由第三方實驗室根據 GB/T 18801-2015 進行測試。 由 iUTA 根據 DIN71460-1 以 NaCl 氣霧對濾網進行測試。 於 Airmid Healthgroup Ltd. 進行微生物減少率測試，測試環境為受到空氣傳播型 A 型流感 (H1N1) 病毒汙染的 28.5m3 試驗室。 由第三方實驗室測量的活性碳媒介，結果顯示大部分的毛孔尺寸為 1 至 2 奈米，活性碳的 AC 表面積為每公克 1070 平方公尺。以國際標準的美式足球場大小為基準，濾網的活性碳表面總面積為 1 座足球場大小 由 GMT 根據 GB21551.3-2010 在 30m3 的室內進行測試，並以 (白色葡萄球菌) 8032 作為測試細菌。
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