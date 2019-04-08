智慧感應和智慧自動淨化功能

智慧型感應器能偵測最輕微的空氣變化，並自動調整風扇速度，達到最佳空氣清淨效能。本清淨機提供 4 種經特殊設計的自動模式：一般、汙染、氣體和過敏原，可根據您的需求最佳化您的空氣品質，為您家中創造安全的避風港。