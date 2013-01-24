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享受純淨！補充水分！走出戶外！
GoZero Adventure 濾芯可去除高達 99.9%* 透過水傳染的病原體，其中包括細菌、病毒和囊胞。同時也能減少微粒物質、化學物質和重金屬，並且改善水的味道和清澈度。 查看所有優點
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Adventure 濾芯採用創新電子吸附式濾芯濾材，可去除水中高達 99.9%* 的水媒病原體，讓您隨時隨地都能安全地取得飲用水**。同時也能減少微粒、化學物質和重金屬。只要裝滿水瓶，擠壓瓶身即可飲用！
水瓶隨附防塵蓋，可保持吸嘴潔淨。
防漏設計可確保水瓶不會在袋子裡漏水。
所有零件皆可用洗碗機清洗 (最高攝氏 50 度)，濾芯除外。
計時器提醒您何時需要更換濾芯，以獲得最佳效果。
一般規格
輸入水狀態