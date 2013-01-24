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GoZero

便攜式濾水瓶

AWP2722LIR/97
  • 享受純淨！補充水分！走出戶外！ 享受純淨！補充水分！走出戶外！ 享受純淨！補充水分！走出戶外！
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    GoZero 便攜式濾水瓶

    AWP2722LIR/97

    享受純淨！補充水分！走出戶外！

    GoZero Adventure 濾芯可去除高達 99.9%* 透過水傳染的病原體，其中包括細菌、病毒和囊胞。同時也能減少微粒物質、化學物質和重金屬，並且改善水的味道和清澈度。 查看所有優點

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      隨時隨地享用安全的飲用水

      • 20 盎司/590 毫升
      • 立即過濾
      • 不含 BPA 的 LDPE
      • 萊姆

      隨時隨地提供安全的飲用水

      Adventure 濾芯採用創新電子吸附式濾芯濾材，可去除水中高達 99.9%* 的水媒病原體，讓您隨時隨地都能安全地取得飲用水**。同時也能減少微粒、化學物質和重金屬。只要裝滿水瓶，擠壓瓶身即可飲用！

      防塵

      水瓶隨附防塵蓋，可保持吸嘴潔淨。

      防漏

      防漏設計可確保水瓶不會在袋子裡漏水。

      可用洗碗機清洗

      所有零件皆可用洗碗機清洗 (最高攝氏 50 度)，濾芯除外。

      計時器提醒您何時需要更換濾芯

      計時器提醒您何時需要更換濾芯，以獲得最佳效果。

      技術規格

      • 一般規格

        水瓶容量 (不含濾芯)
        590 ml/20 oz
        水瓶材質
        不含 BPA 的 LDPE
        濾芯數量
        1 組
        濾芯壽命
        1 個月
        替換濾芯
        • Fitness 濾芯 AWP286/AWP287
        • Adventure 濾芯 AWP294/AWP295
        顏色
        萊姆

      • 輸入水狀態

        Adventure 濾芯 AWP294/AWP295
        • 清澈的水
        • 攝氏 5 至 38 度
        • 請勿用於過濾海水
        Fitness 濾芯 AWP286/AWP287
        • 自來水
        • 攝氏 5 至 38 度

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          • *根據國際測試與認證機構 SGS 在實驗室條件下的測試結果。
          • **請盡可能一律使用最乾淨且最可靠的水源。所聲明的過濾效能和使用壽命皆為實驗室環境下測得的結果。若處在過濾水可能再次受到汙染的環境或衛生條件下，則效果有限。