保護秀髮，漂亮造型，降低高溫傷害*
ThermoShield 智能風熱吹護技術可護髮同時造型，透過一致的溫度減少熱傷害，搭配礦物負離子則可減少紫外線的影響。打造美麗、健康又不毛躁的造型。
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保護秀髮，漂亮造型，降低高溫傷害* 搭配 ThermoShield 智能風熱吹護技術與礦物負離子 ThermoShield 智能風熱吹護技術 礦物負離子護髮 直髮速度增快 50% 耐熱收納包 ThermoShield 智能風熱吹護技術可減少熱傷害
ThermoShield 智能風熱吹護技術能在造型的同時減少熱傷害。其感應器能調節溫度，讓秀髮從髮根到髮尾獲得應有的極致均勻造型。
礦物負離子降低紫外線傷害
礦物負離子有助於減少紫外線的負面影響，降低對秀髮的表層傷害。減少紫外線的傷害，讓秀髮滑順又百變。
添加摩洛哥堅果油的陶瓷面板，利於順暢滑動
直髮器使用添加摩洛哥堅果油的陶瓷面板，利於輕鬆快速地完成造型，在滑順的動作中感受到如絲般柔滑的秀髮觸感。
直髮或捲髮，打造各式造型
從俐落時尚的直髮，到輕鬆休閒的波浪捲，或是吸引目光的捲髮，您全都能辦到。今天想要什麼造型？
105 公釐長面板，快速輕鬆完成直髮造型
加長的 105 公釐面板更能與頭髮完整接觸，有助於在更短的時間內，更輕鬆地達到完美的直髮效果。
易於讀取的創新溫度顯示
獨特的溫度控制轉鈕與 LED 顯示組合，讓您精準控制溫度。
「造型」按鈕可快速設定溫度
只要按一下按鈕，就能選擇預設的 210°C 溫度快速燙直秀髮。
快速加熱，30 秒內即可使用
直髮器可快速加熱，30 秒內即可使用。
溫度設定從 120°C 到最高 230°C
溫度設定可從 120°C 到 230°C 之間選擇，以確保持久效果，同時將髮質受損的風險降至最低。
直髮速度增快 50%**
平滑面板能協助直髮器在頭髮之間順暢滑動，減少造型時間，同時擁有更多時間享受相同的完美效果。
負離子護髮，秀髮閃亮不毛躁
負離子功能可消除靜電、改善髮質並撫平頭髮毛鱗片，增添亮度與光澤，讓秀髮閃閃動人，柔順不毛躁。
水離子為頭髮帶來水分
飛利浦水離子技術所產生的含水量比沒有離子生成器的含水量多出 1000+ 倍，可為為頭髮帶來水分，讓您擁有柔軟、健康亮麗的秀髮。
彈浮式壓板讓柔順度提升 35%***，實現溫和造型
搭配彈浮技術的面板讓柔順度提升 35%，每次使用都能平穩滑動。先進的陶瓷彈浮式壓板可移動以調整施加於秀髮上的壓力。如此可確保秀髮均勻受熱、壓力平均，讓造型效果更好。
防燙尖端讓您使用方便又安全
造型器尖端由特殊隔熱材質製成，隔熱效果佳，造型時您可以安全握持，操作更容易。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
配件
耐熱捲式收納袋
是
技術規格
電線長度
2
m 電壓
110-240
V 加熱時間
30 秒 面板大小
25x105 公釐 熱度設定
12 溫度控制類型 造型溫度
120°C - 230°C 自動斷電
有，30 分鐘後 預設模式溫度
210°C 關機模式功率
< 0.5 W
設計
色彩
金屬暗紫色
特色
可旋轉式電源線
是 面板材質
陶瓷，添加摩洛哥堅果油 收納掛環
是 面板鎖
是 加熱完成指示燈
是 LED 顯示幕
是
客戶服務
兩年全球保固
是
護髮技術
負離子護髮
是 彈浮式壓板
是
以較低的 180°C 熱度便能達到 HP8361 以 210°C 相同的造型效果 *相較於 HP8361 **相較於 HP8361
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