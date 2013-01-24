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飛利浦美體刀系列 8000 配備改良式鑷子，可提供強大但溫和的除毛體驗，每分鐘可進行超過 70,000 次夾取毛髮的動作。這表示您可以在更大的肌膚表面上執行，並在長達 4 週的時間內達到完美滑順的效果。小腿僅在 10 分鐘內就可除毛完畢！
加寬型美體刀頭每次能覆蓋更多皮膚面積，除毛速度更快。
人體工學 S 型握把操作簡單，掌控自如，透過自然精準的移動設計，更能遍及全身各部位。
防滑握把設計，碰水也不怕。於泡澡或淋浴時使用，享受舒服又溫柔的體驗。更可無線使用，超級方便。
獨特光照設計，確保不會遺漏細微的毛髮，於全身各部位都能實現最佳除毛效果。
除毛刀頭可以更溫和的方式，徹底剃除身體不同部位的毛髮。隨附的修整梳可為比基尼線區域做造型。
隨附修整刀頭與比基尼線修整梳，更便於修整私密部位的毛髮。
我們的身體去角質刷可去除老廢角質，並有助於防止毛髮內生。低致敏 48,200 根細緻刷毛能溫和有效地清除老廢角質，並且激發肌膚表面再生能力。相較於單純使用手動療程，本裝置更能有效去角質。
只需要 5 分鐘，3 合 1 精準旋轉夾輪就能讓趾尖到腳跟的肌膚無比光滑。平面可用於較大的區域，頂端則是用於較小的區域，而彎曲面則可用於較難處理的區域。輕鬆簡單。
為了讓您在最需要執行除毛的部位上，更溫和地剃除毛髮，隨附敏感部位護蓋，可輕鬆剃除臉部、腋下及比基尼線上的多餘毛髮。
最佳護蓋設計不只讓您輕鬆除毛，更能提供最舒適的體驗。其設計是代替您溫和拉伸正在執行療程的部位，來減少肌膚拉扯和不適感。
精緻美觀的收納袋，您可將所有物品存放在同一處。
配件
效能
使用簡單
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