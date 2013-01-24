溫和除毛可讓您的肌膚保持光滑長達 4 週

飛利浦美體刀系列 8000 配備改良式鑷子，可提供強大但溫和的除毛體驗，每分鐘可進行超過 70,000 次夾取毛髮的動作。這表示您可以在更大的肌膚表面上執行，並在長達 4 週的時間內達到完美滑順的效果。小腿僅在 10 分鐘內就可除毛完畢！