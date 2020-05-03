使用我們的美足機打造如絲緞般光滑的雙足

只需要 5 分鐘，我們的 3 合 1 精準旋轉夾輪就能讓趾尖到腳跟的肌膚無比光滑。平面可用於較大的區域，頂端則是用於較小的區域，而彎曲面則可用於較難處理的區域。輕鬆簡單。