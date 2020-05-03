Epilator Series 8000 乾濕兩用美體刀
強力除毛，溫和呵護肌膚
飛利浦美體刀 8000 系列：世界第一支配備陶瓷夾輪的美體刀，除毛更舒適。雙效技術連最短的毛髮也不放過，光滑持續數週。
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建議零售價格: NT$5,990.00
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Epilator Series 8000 乾濕兩用美體刀
強力除毛，溫和呵護肌膚 享受長達 4 週的光滑肌膚 採用雙效技術，享受長達數週的光滑肌膚
雙效技術以長陶瓷夾輪同步持續動作，緊緊抓住細微至 0.5 公釐的短毛髮，再加以去除。加寬型美體刀頭搭配加長 50% 的長夾輪，一次就能去除更多毛髮*。準備好在未來數週享受光滑又無憂無慮的時光。
我們最快速的美體刀
我們的夾輪每分鐘旋轉速度比 Braun Silk-épil 9 更快。
32 個陶瓷低致敏夾輪溫和除毛
32 個陶瓷夾輪採用低致敏材質製作，舒適為您除毛。夾輪輕鬆滑過肌膚，減少摩擦的同時增加肌膚接觸*。91% 的女性都表示肌膚感受舒適**。
在溫水中除毛加倍舒適
我們的美體刀配備乾濕兩用設計，除毛體驗更溫和。溫水可放鬆肌膚，除毛更舒適。
符合人體工學的 S 型握把，不僅更好操控，觸及範圍也更廣
符合人體工學的 S 型握把，既穩固好握又舒適。無線設計讓您操控自如，輕鬆觸及身體各部位。
LED 燈能清楚照亮細微毛髮
內建 LED 燈緊靠肌膚照明，能清楚照亮細微毛髮，連殘餘毛髮都不放過。
裝上刀頭，去除敏感部位的毛髮
使用額外的刀頭與修整梳，完成敏感部位的除毛程序。
使用比基尼線修毛器刀頭修整造型和比基尼線
修整造型和比基尼線至小於 1 公釐。打造均勻修整的比基尼線區域。
使用我們的美足機打造如絲緞般光滑的雙足
只需要 5 分鐘，我們的 3 合 1 精準旋轉夾輪就能讓趾尖到腳跟的肌膚無比光滑。平面可用於較大的區域，頂端則是用於較小的區域，而彎曲面則可用於較難處理的區域。輕鬆簡單。
身體去角質刷有助於防止毛髮內生
我們的身體去角質刷裝有 48,200 根低致敏細緻刷毛，不僅能溫和清除老廢角質、有助於防止毛髮內生，還能激發肌膚表面再生能力。相較於單純手動除毛，這款去角質刷更能有效為您的肌膚去角質。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
配件
身體去角質刷
是 POUCH
基本 清潔刷
是 比基尼線修整刀頭
是 比基尼線修飾梳
是 修整梳
是 敏感部位刀頭
是 絕佳貼合護蓋
是 美足機
是 電鬍刀刀頭
是
功率
電池類型
鋰電池 充電 使用時間
達 40 分鐘 關閉模式 (無配件)
< 0.1 W 低耗電量模式
< 0.3 W
技術規格
電壓
15V / 5.4W 夾輪數量
32 夾鑷動作速度 1
每分鐘 64000 夾鑷動作速度 2
每分鐘 70400
特色
轉速設定
2 種設定
使用簡單
乾濕兩用
是 握把
S 型握把 無線
是 LED 燈
是
效能
除毛刀盤
陶瓷刀盤 加寬型美體刀頭
是
相較於飛利浦 Satinelle Advanced 與 Satinelle Prestige * CLT Germany N=153，2019
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