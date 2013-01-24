主頁
飛利浦 - 按一下這裡瀏覽至首頁

搜尋關鍵字

1

Epilator Series 8000

乾濕兩用美體刀

BRE740/10
  • 強力除毛，溫和呵護肌膚 強力除毛，溫和呵護肌膚 強力除毛，溫和呵護肌膚
    -{discount-value}

    Epilator Series 8000 乾濕兩用美體刀

    BRE740/10

    強力除毛，溫和呵護肌膚

    飛利浦美體刀系列 8000 提供強力但溫和的除毛體驗，短短 10 分鐘內就能讓小腿無比光滑。完整保養組合讓您享受除毛之外的各種好處。 查看所有優點

    Epilator Series 8000 乾濕兩用美體刀

    強力除毛，溫和呵護肌膚

    飛利浦美體刀系列 8000 提供強力但溫和的除毛體驗，短短 10 分鐘內就能讓小腿無比光滑。完整保養組合讓您享受除毛之外的各種好處。 查看所有優點

    強力除毛，溫和呵護肌膚

    飛利浦美體刀系列 8000 提供強力但溫和的除毛體驗，短短 10 分鐘內就能讓小腿無比光滑。完整保養組合讓您享受除毛之外的各種好處。 查看所有優點

    Epilator Series 8000 乾濕兩用美體刀

    強力除毛，溫和呵護肌膚

    飛利浦美體刀系列 8000 提供強力但溫和的除毛體驗，短短 10 分鐘內就能讓小腿無比光滑。完整保養組合讓您享受除毛之外的各種好處。 查看所有優點

    類似產品

    See all 美體刀

      強力除毛，溫和呵護肌膚

      享受長達 4 週的光滑肌膚

      • 腿部、身體及雙足專用
      • 強力除毛
      • + 9 個配件
      溫和除毛可讓您的肌膚保持光滑長達 4 週

      溫和除毛可讓您的肌膚保持光滑長達 4 週

      飛利浦美體刀系列 8000 配備改良式鑷子，可提供強大但溫和的除毛體驗，每分鐘可進行超過 70,000 次夾取毛髮的動作。這表示您可以在更大的肌膚表面上執行，並在長達 4 週的時間內達到完美滑順的效果。小腿僅在 10 分鐘內就可除毛完畢！

      加寬型美體刀頭

      加寬型美體刀頭

      加寬型美體刀頭每次能覆蓋更多皮膚面積，除毛速度更快。

      人體工學 S 型握把

      人體工學 S 型握把

      人體工學 S 型握把操作簡單，掌控自如，透過自然精準的移動設計，更能遍及全身各部位。

      無線乾濕兩用，可於泡澡或淋浴時使用

      無線乾濕兩用，可於泡澡或淋浴時使用

      防滑握把設計，碰水也不怕。於泡澡或淋浴時使用，享受舒服又溫柔的體驗。更可無線使用，超級方便。

      獨特光照設計，確保不會遺漏細微的毛髮

      獨特光照設計，確保不會遺漏細微的毛髮

      獨特光照設計，確保不會遺漏細微的毛髮，於全身各部位都能實現最佳除毛效果。

      除毛刀頭與修整梳，剃除毛髮，乾淨俐落

      除毛刀頭與修整梳，剃除毛髮，乾淨俐落

      除毛刀頭可以更溫和的方式，徹底剃除身體不同部位的毛髮。隨附的修整梳可為比基尼線區域做造型。

      隨附修整刀頭與比基尼線修整梳

      隨附修整刀頭與比基尼線修整梳

      隨附修整刀頭與比基尼線修整梳，更便於修整私密部位的毛髮。

      身體去角質刷可去除老廢角質

      身體去角質刷可去除老廢角質

      我們的身體去角質刷可去除老廢角質，並有助於防止毛髮內生。低致敏 48,200 根細緻刷毛能溫和有效地清除老廢角質，並且激發肌膚表面再生能力。相較於單純使用手動療程，本裝置更能有效去角質。

      美足機搭配旋轉夾輪，打造絲緞般光滑雙足

      美足機搭配旋轉夾輪，打造絲緞般光滑雙足

      只需要 5 分鐘，3 合 1 精準旋轉夾輪就能讓趾尖到腳跟的肌膚無比光滑。平面可用於較大的區域，頂端則是用於較小的區域，而彎曲面則可用於較難處理的區域。輕鬆簡單。

      敏感部位刀頭能夠刮除不想要的毛髮

      敏感部位刀頭能夠刮除不想要的毛髮

      為了讓您在最需要執行除毛的部位上，更溫和地剃除毛髮，隨附敏感部位護蓋，可輕鬆剃除臉部、腋下及比基尼線上的多餘毛髮。

      最佳護蓋設計，提供極致舒適感受

      最佳護蓋設計，提供極致舒適感受

      最佳護蓋設計不只讓您輕鬆除毛，更能提供最舒適的體驗。其設計是代替您溫和拉伸正在執行療程的部位，來減少肌膚拉扯和不適感。

      隨附收納袋，可將所有物品存放在同一處。

      隨附收納袋，可將所有物品存放在同一處。

      精緻美觀的收納袋，您可將所有物品存放在同一處。

      技術規格

      • 配件

        除毛刀頭
        修整梳
        比基尼線修整刀頭
        比基尼線修飾梳
        身體去角質刷
        美足機
        敏感部位刀頭
        絕佳貼合護蓋
        收納包
        簡易旅行收納包
        清潔刷

      • 效能

        美體刀頭
        加寬
        除毛刀盤
        陶瓷刀盤

      • 使用簡單

        乾濕兩用
        無線
        LED 燈
        握把
        S 型握把

      • 技術規格

        電壓
        15V / 5.4W
        夾鑷動作速度 1
        每分鐘 64000
        夾鑷動作速度 2
        每分鐘 70400
        夾輪數量
        32

      • 特色

        轉速設定
        2 種設定

      • 功率

        電池類型
        鋰電池
        使用時間
        達 40 分鐘
        充電
        2 小時充電時間
        快速充電

      取得產品支援

      尋找常見問答集、疑難排解、使用手冊及提示

      建議產品

        最近檢視的產品

          • 2016 年 IF 設計獎