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Philips Saeco

Brita Intenza+ 淨水濾芯

CA6702/00
Saeco
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Saeco
  • 最棒的水質，沖煮出最美味的咖啡 最棒的水質，沖煮出最美味的咖啡 最棒的水質，沖煮出最美味的咖啡
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    Philips Saeco Brita Intenza+ 淨水濾芯

    CA6702/00
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    最棒的水質，沖煮出最美味的咖啡

    創新 BRITA INTENZA+ 淨水濾芯經特殊研發設計，可保護珍貴的飛利浦 Saeco 義式咖啡機，避免水垢堆積。除了濾水之外，也能增強咖啡的風味及純粹口感。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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      新鮮過濾水，確保濃郁香氣

      • 適用於 Saeco 義式咖啡機
      • 讓咖啡更美味
      • 減少水垢堆積
      • 每 2 個月更換一次
      新鮮過濾水沖泡出更濃厚的咖啡香氣

      新鮮過濾水沖泡出更濃厚的咖啡香氣

      水是義式咖啡的靈魂元素。要獲得最佳風味，最好的方法是以專業程序加以過濾。這也是為什麼所有 Saeco 義式咖啡機都選擇裝配創新的 INTENZA+ 濾水器。此濾水器為我們與全球第一的家用濾水器品牌 BRITA 共同開發。只要依您當地的水質硬度進行設定，其精密技術就能提供最理想的水質，讓您沖泡出香氣極致濃郁的義式咖啡。

      可調式濾水器設定

      可調式濾水器設定

      濾水器設定可依水質硬度進行調整。只要轉一下 Intenza+ 濾水器上的調整環，即可調為您水質適用的設定。軟水地區請設定為「A」，水質硬度中等的地區請設定為「B」(原廠設定)，硬水地區則應設定為「C」。如此設定即可提供最佳防水垢效能和極致風味。

      沖煮程序更有效率

      沖煮程序更有效率

      濾水器能確保沖煮時溫度和壓力穩定，讓義式咖啡機能發揮最佳效能。

      更乾淨的水質能延長義式濃咖啡機的使用壽命

      更乾淨的水質能延長義式濃咖啡機的使用壽命

      濾水器能延長義式濃咖啡機的使用壽命，讓您長時間享受風味最佳的咖啡。

      每 2 個月更換一次

      每 2 個月更換一次

      想要享用最佳風味的咖啡，且持續保護咖啡機，定期更換濾芯至關重要。請每兩個月更換一次濾芯。

      避免系統產生水垢堆積

      INTENZA+ 濾水器有助於減少機器中自來水造成的水垢，讓咖啡保有應有的風味和香氣。

      卡入即用系統

      淨水濾芯可輕鬆卡入水箱中，30 秒即完成安裝，可供使用。

      技術規格

      • 重量和尺寸

        產品尺寸 (寬x深x高)
        140 x 70 x 60  mm
        產品重量
        0.118  kg
        數量
        1 個淨水濾芯

      • 客戶服務

        1 年保固

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