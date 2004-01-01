很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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堅固的合成纖維單體能適應任何天候，保有相同的效能。
喇叭護網的時尚設計為您的愛車增添奢華美感。喇叭護網是由可拆卸的金屬網殼和塑膠環這兩個部分所組成，安裝於喇叭之上，能完全包覆高音喇叭圓頂與喇叭錐體。堅固耐用的喇叭護網能保護喇叭，避免因外力撞擊和異物插入而損及音效表現。
在最惡劣的環境下依然耐用持久、效能穩定。
絲的重量輕巧，靈敏度及穩定度高，且能忍受高溫，是圓頂高音喇叭的理想材料。在高音喇叭內部，小型薄膜 (圓頂開口) 會產生高頻音調。這些柔軟且質輕的絲質圓頂能捕捉最高的音符，令您的音樂栩栩如生，再現完整高傳真細節，中頻人聲和煦溫暖，高音清晰鮮明。圓頂形狀亦帶來寬闊音場。無論您在車內的哪個角落，都能清楚聽到美妙音樂。
高頻聲音具有指向性。若高音喇叭並未指向您車內的正確方向，您便可能喪失享受最佳音質的機會。飛利浦車用音響內部的高音喇叭能夠旋轉，讓您能夠旋轉其方向 (最多可達 90 度) 以將最佳音質直接傳入您的雙耳，而不用擔心喇叭在車內的安裝位置。
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