柔和絲質圓頂高音喇叭，重現高傳真細節

絲的重量輕巧，靈敏度及穩定度高，且能忍受高溫，是圓頂高音喇叭的理想材料。在高音喇叭內部，小型薄膜 (圓頂開口) 會產生高頻音調。這些柔軟且質輕的絲質圓頂能捕捉最高的音符，令您的音樂栩栩如生，再現完整高傳真細節，中頻人聲和煦溫暖，高音清晰鮮明。圓頂形狀亦帶來寬闊音場。無論您在車內的哪個角落，都能清楚聽到美妙音樂。