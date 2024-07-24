本機與雲端儲存：可隨時透過應用程式檢視記錄

4G 本機儲存裝置可以滿足您的日常需求，甚至可以在離線時儲存記錄。任何上傳至雲端伺服器的加密相片或影片的儲存時間為 3 天，您可隨時透過飛利浦應用程式檢視記錄。