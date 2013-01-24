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本款智慧型貓眼配備監控級的 170° 鏡頭，可吸收大量的光線，並搭配四個明亮的紅外線輔助燈與專業級的紅外線燈罩，即使在照明不足的環境下，也能提供更好的夜視效果。
當您按門鈴或按下螢幕上的 [CALL] 按鈕時，可以使用內建麥克風和喇叭展開即時音訊通話，享有完美的通話體驗。
5 吋 IPS 多點觸控式 HD 螢幕採用 2.5D 全貼合曲面玻璃，讓一切看起來更加完美。互動式設計方便兒童和長者操作。
本款產品採用四核心 ARM 處理器，可更輕鬆地進行多工作業，並讓門上的警示控制系統更為快速穩定，因此產品不但效能強大，消耗功率也更低。
採用 PIR 紅外線感應器，因此當有人出現在門外三公尺內時，智慧型貓眼會透過 AI 人體偵測演算法辨識，並立即拍攝相片或影片。同時，它也會透過雲端加密伺服器將通知推送至行動應用程式，以監控門前的狀況。
採用高強度金屬機身設計與內建防撬感應器，因此當智慧型貓眼辨識出異常動態及離線情況時，產品會觸發警報以警告陌生人並提醒家人，隨後行動應用程式則會即時收到推送通知。
4G 本機儲存裝置可以滿足您的日常需求，甚至可以在離線時儲存記錄。任何上傳至雲端伺服器的加密相片或影片時間都會儲存 3 天，您可隨時透過飛利浦應用程式檢視記錄。
只要使用四個內建磁鐵即可安裝產品與移除顯示器來拆卸產品。產品採用經過強化處理的纜線後，因此極度耐用。
內建高密度鋰聚合物電池的待機時間長達 90 天，並且具備省電功能。當剩餘電池電量為 10% 時，主機螢幕左上角的指示燈會變成紅色，並且會發出低電池電量警示。
當智慧型門鎖出現異常警示，例如防撬警示 (因遭到撬開)、外側強制鎖定警示、鎖定警示 (因輸入錯誤 PIN 碼或未經辨識的指紋等)、鎖閂異常警示、遭挾持為人質警示等等，智慧型貓眼就會將相片或影片上傳至雲端伺服器，並立即將通知推送至行動應用程式。