1000 series 智慧型貓眼
智享新視界
170°超廣角鏡頭配備抗噪紅外線夜視功能與24小時不間斷的AI人形偵測，讓您隨時隨地都可查看門前場景，確保住家安全無憂。
查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
智享新視界 看得見的安全，摸得著的貼心 大廣角高清夜視 PIR 人體偵測 遠端智慧監控 與智慧鎖聯動工作 170° 鏡頭與高清夜視加持：看得更廣更清晰
本款智慧型貓眼配備監控級的 170° 鏡頭，配備大光圈可吸收大量的光線，並搭配四個高亮度的紅外線輔助燈與專業級的紅外線燈罩，通透性更好，即使在照明不足的環境下，也能提供高清夜視效果。
雙向音訊通話：隨時隨地進行即時通訊
當您按下門鈴或按下螢幕上的 [CALL] 按鈕時，可以使用內建麥克風和喇叭展開即時音訊通話，享有完美的通話體驗。
5 吋 高清觸控式螢幕：適合全家人輕鬆操作
5 吋 IPS 多點觸控式高清螢幕採用 2.5D 全貼合曲面玻璃，同時兼具觀感與手感，讓一切看起來更加完美。互動式設計方便兒童和長者操作。
ARM 四核處理器：確保系統運行穩定
本款產品採用四核 ARM 處理器，可更輕鬆地進行多工作業，並讓門上的警示控制系統更為快速穩定，因此產品不但效能強大，消耗功率也更低。
人工智慧動態偵測：異常訊息推送提醒
採用 PIR 紅外線感應器，因此當有人出現在門外三公尺內時，智慧型貓眼會透過 AI（人工智慧） 人體偵測演算法辨識，並立即拍攝相片或影片。同時，它也會透過雲端加密伺服器將通知推送至行動應用程式，以監控門前的狀況。
高強度金屬機身：配備防撬警報
採用高強度金屬機身設計與內建防撬感應器，因此當智慧型貓眼辨識出異常動態及離線情況時，產品會觸發警報以警告陌生人並提醒家人，隨後行動應用程式則會即時收到推送通知。
本機與雲端儲存：可隨時透過應用程式檢視記錄
4G 本機儲存裝置可以滿足您的日常需求，甚至可以在離線時儲存記錄。任何上傳至雲端伺服器的加密相片或影片的儲存時間為 3 天，您可隨時透過飛利浦應用程式檢視記錄。
磁吸支架：便於拆卸，充電更便利
只要將磁吸支架掛在墻上，並利用四個內建磁鐵的吸附作用即可將產品安裝上墻；拆卸產品時只需移除顯示熒幕即可，簡單快捷。產品採用經過強化處理的纜線，因此極度耐用。
大容量鋰電池：長達 90 天的待機時間
內建高密度鋰聚合物電池的待機時間長達 90 天，並且具備省電功能。當剩餘電池電量為 10% 時，主機螢幕左上角的指示燈會變成紅色，並且會發出低電池電量警示。
與智慧型門鎖聯動工作：提供更安全的保障
當智慧型門鎖出現異常警示，例如防撬警示 (因遭到撬開)、外側強制鎖定警示、鎖定警示 (因輸入錯誤密碼或未經辨識的指紋等)、鎖閂異常警示、遭挾持為人質警示等等，智慧型貓眼就會將相片或影片上傳至雲端伺服器，並立即將通知推送至行動應用程式。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
設計和外觀
色彩
曜石黑
延伸功能
物聯網模組
Wifi
配件
電源變壓器
是 磁性支架
是 使用手冊
是 保證卡
是
By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.
I understand
You are about to visit a Philips global content page
Continue
使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。